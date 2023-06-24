تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المنافذ التابعة للوزارة ومعرض خير مزارعنا لأهالينا يرافقه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وبعض قيادات الوزارة وذلك للاطمئنان على توافر السلع الغذائية للمواطنين استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك خلال زيارة مفاجأة للمنافذ.

كما وجه القصير المسئولين عن منظومة المنافذ ضرورة توفير السلع الأساسية للمواطنين خاصة اللحوم والالتزام بالاسعار المخفضة والمعلنة من الوزارة مع ضرورة أن تكون بجودة عالية نظرا لثقة المستهلك في السلع المعروضة في المنافذ التابعة للوزارة.

وزير الزراعة استمع الى اراء بعض المواطنين واقتراحاتهم بشأن جودة وأسعار السلع التي تقدمها الوزارة واستمرار ضخها في منافذها خلال عيد الاضحى المبارك كما وجه المواطنون الشكر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستمرار دعمه لمنظومة الأمن الغذائي.

مبادرة خير مزارعنا لأهالينا

جدير بالذكر أن وزارة الزراعة أطلقت مبادرة خير مزارعنا لأهالينا وأيضا من خلال منافذها الثابتة والمتحركة تقوم بطرح السلع الغذائية للمواطنين في كل المحافظات بأسعار مخفضة في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بمحاربة الغلاء ورفع العبء على كاهل المواطنين.

مبادرة كلنا واحد

جاء ذلك في إطار مبادرة كلنا واحد التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة وفي ضوء توجيهات د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمتابعة الأسواق خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

الزراعة تعلن جاهزية منافذها لاستقبال عيد الأضحى والوزير يتابع المنتجات

الزراعة تعلن جاهزية منافذها لاستقبال عيد الأضحى والوزير يتابع المنتجات

الزراعة تعلن جاهزية منافذها لاستقبال عيد الأضحى والوزير يتابع المنتجات

الزراعة تعلن جاهزية منافذها لاستقبال عيد الأضحى والوزير يتابع المنتجات

الزراعة تعلن جاهزية منافذها لاستقبال عيد الأضحى والوزير يتابع المنتجات

الزراعة تعلن جاهزية منافذها لاستقبال عيد الأضحى والوزير يتابع المنتجات

الزراعة تعلن جاهزية منافذها لاستقبال عيد الأضحى والوزير يتابع المنتجات