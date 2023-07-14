إزالة 22 حالة تعد فى 4 مراكز بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، تنظيم حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 21 تنفيذًا لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بناءً على تكليفات رئيس مجلس الوزراء وإشراف ومتابعة وزير التنمية المحلية.

وبناءً على التوجيهات المشددة من اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، بالتصدى لأشكال التعديات كافة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف، ففى مركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة، تمكنت الوحدة المحلية 7 حالات منها 6 حالات بالبناء المخالف على أرض زراعية بقريتى قلوصنا والتوفيقية وحالة بقرية منقطين.

وفى مركز بنى مزار، تم إزالة 13 فى أحياء المدينة شرق وغرب وجنوب وقرى شلقام وصندفا والقيس، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص جنوب المنيا، حالة تعد، فيما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى شمال المحافظة، حالة تعد على أرض زراعية بقرية مطاى البلد.