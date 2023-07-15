إزالة 25 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالبحيرة

نفذت الوحدات المحلية بقري ومدن البحيرة، حملات مكثفة لإزالة التعديات علي الاراضي الزراعية ،ضمن المرحلة الثالثة من الموجه 21 ، والتي أسفرت عن تنفيذ 25 قرار إزالة على مساحة 645 متر مربع عبارة عن إزالة 12 حالة تعد بمساحة 250 م2 بكفر الدوار و 3 حالات تعد بمساحة 189 م2 بدمنهور، بالإضافة إلى 7 حالات تعد بمساحة 140 م 2 بكوم حمادة وحالتى تعد بمساحة 36 م 2 بشبراخيت وحالة تعدي بمساحة 30 م2 برشيد.

ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف حملات إزالة التعديات ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم والتصدي لأي شكل من التعديات واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.،مؤكدة على التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة وإسترداد حق الشعب.

وشددت نائب المحافظ، على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتؤكد المحافظة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.