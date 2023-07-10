رسالة من الزراعة للمواطنين بشأن ملكية حديقة الحيوان.. فيديو

كشف الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تفاصيل تطوير حدائق الحيوان، مؤكدًا أنّ دراسات بدأت منذ عامين، وبدأ التنفيذ أمس الأحد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الإثنين، أنه جرى التعاقد مع إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وهي الشركة العامة للتوريدات والمقاولات لها من الآليات معرفة المطور الذي سيعمل على الأرض وفقا للآليات الحديثة، من أجل تطوير حديقة الحيوان بما لا يتعارض مع الحفاظ على تراثها وأصولها وأشجارها.

وأوضح أنه جرى التأكيد على الشركات بالحفاظ على ملكية حدائق الحيوان لوزارة الزراعة، لافتًا إلى أن هناك حق انتفاع وتطوير وتشغيل لمدة 25 سنة مشروط باشتراطات مكتوبة في عقد حكومي جرى مراجعته والموافقة عليه من مستشاري مجلس الدولة بملاحظاتهم التي جرى وضعها في الاعتبار.

وطمأن الشعب المصري بأن حديقة الحيوان ستكون مميزة، متابعا: "يجب أن نفرق بين حديقة الحيوان وحديقة الأورمان، ففي حديقة الحيوان أشجار قديمة وأشجار عتيقة ولا يمكن المساس بها تماما، والغطاء النباتي سيزداد رونقا وجمالا، وسيكون أكل وشرب الحيوانات مطابقا للمواصفات القياسية العالمية".

حقيقة قطع الأشجار

وأشار إلى أن "هدف التطوير لن يكون قطع الأشجار وهذا الأمر منصوص عليه في العقد، وهناك 137 موظفا وعاملا ودكتور سيظلون قائمين على العمل، أي حاجة فيها حيوانات او طيور أو دواجن على الأراضي المصرية ستكون وزارة الزراعة مسؤولة عليها طوال الـ24 ساعة".

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن التحالف المصرى لتطوير حديقة الحيوان استلم الحديقة اعتباراً أمس الأحد وذلك للبدء فى عملية التطوير حتى تكون على غرار حدائق الحيوان العالمية.

وأكدت فى بيان لها أن الحديقة سوف تظل ملكاً لوزارة الزراعة وتحت الإشراف الفنى لهيئة الخدمات البيطرية، وأن التطوير تحت إشراف الاتحاد الإفريقى لحدائق الحيوان والاتحاد الدولى لحدائق الحيوان من خلال تحالف بعض الشركات الوطنية المصرية الخالصة.

وأضافت الوزارة أن الاتحاد الإفريقى لحدائق الحيوان وافق على مشروع التطوير والتصميم الهندسى وهذه خطوة مهمة تسهم فى عودة الحديقة إلى التصنيف الدولى لحدائق الحيوان الذى خرجت منه فى 2004 بسبب عدم اتباع المعايير الدولية فى إيواء الحيوانات.