سويلم: أولوية الري الحديث للبساتين ومزارع قصب السكر

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أنه وفى إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من مواردها المائية المحدودة، ورفع كفاءة نظام الري الحقلي، بالإضافة لتعظيم العائد من وحدة المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية والعائد المادى للمزارعين، وضعت الوزارة استراتيجية وخطة تنفيذية للتحول من نظم الرى بالغمر إلى نظام الرى الحديث (الرى بالتنقيط) في البساتين ومزارع قصب السكر، طبقاً لمعايير وجدول زمنى للتنفيذ، وتكون الأولوية لمزارع قصب السكر بالأراضى الجديدة ثم الأراضى القديمة وبساتين الفاكهة بالأراضى الجديدة ثم الأراضى القديمة، بمساحة ٣٢٥ ألف فدان منزرعة بقصب السكر و ٧٥٠ ألف فدان من البساتين، مع الاستمرار فى متابعة التحول للرى الحديث بالأراضي الرملية، وتطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين حال استخدامهم للرى بالغمر فى الأراضى الرملية.



جاء ذلك خلال تقرير تلقاه وزير الموارد المائية والرى، من الدكتور يسرى خفاجى رئيس قطاع تطوير الرى، لاستعراض إجراءات التحول لاستخدام نظم الرى الحديث في مزارع قصب السكر، وموقف تنفيذ المنطقة التجريبية الرائدة على ترعة بلوخر بمركز إدفو بمحافظة أسوان، والتي تهدف لتطوير مساحة منزرعة بمحصول قصب السكر.



وأشار، لأهمية التحول لنظم الرى الحديث مع مراعاة كل الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، ودراسة هذا الملف بشكل متكامل يشمل التأثير في معدل شحن الخزان الجوفي وكميات الصرف الزراعي التي تدخل المنظومة المائية في مناطق أخرى والتأثير في ملوحة التربة.

هذا وقد استعرض التقرير أعمال التطوير بالمنطقة التجريبية على ترعة بلوخر والتي ستشتمل على تركيب نظم الرى الحديث بالتنقيط بدلاً من الرى بالغمر، وتنفيذ أعمال تطوير المساقى من خلال تحويلها لمواسير مضغوطة بنظام نقطة الرفع الواحدة مع استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة، فضلاً عن إنشاء وتشكيل روابط مستخدمى المياه للمنتفعين على تلك المساقى.

وأوضح الدكتور سويلم أنه وفيما يخص المنطقة التجريبية على ترعة بلوخر فقد تم حتى تاريخه تنفيذ حزمة من الأنشطة المؤسسية والفنية بالمنطقة التجريبية تضمنت إنشاء روابط مستخدمى المياه على مساقى الجرون وال ٢٣ بزمام ترعة بلوخر، وإجراء عدد من الندوات التدريبية على تشغيل وصيانة شبكات الرى الحديث لضمان استدامة أنظمة الرى الحديث بعد تنفيذها، كما تم طرح أعمال تنفيذ محطات الرى بالطاقة الشمسية ومنظومة الفلاتر والتسميد والخطوط الرئيسية والفرعية وشبكات الرى الحديث، وتم الانتهاء من جميع مراحل التقييم وجارى إسناد الأعمال تمهيدا لبدء التنفيذ.

كما أنه وبالتوازى مع تلك الأعمال وتفعيلا لدور البحوث التطبيقية .. فيجرى عمل قياسات ما قبل تنفيذ أعمال التطوير والرى الحديث لقياس مؤشرات زيادة كفاءة استخدام مياه الرى ومدى الخفض فى تكاليف الأسمدة المستخدمة والزيادة فى جودة وإنتاجية محصول قصب السكر لكل فدان كنتيجة للتحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث.