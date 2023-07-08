افتتاح ملتقي إعداد الكوادر الطلابية 2023 في جامعة عين شمس

افتتح الدكتور حاتم ربيع رائد أسرة طلاب من أجل مصر في جامعة عين شمس الملتقي التدريبي لإعداد الكوادر الطلابية ٢٠٢٣ جامعة عين شمس.

وتنظم الملتقى أسرة طلاب من أجل مصر بالتعاون مع اتحاد طلاب جامعة عين شمس على مدار ثلاثة أيام في الفترة من ٨ إلى ١٠ يوليو بقاعة المؤتمرات بمبنى الجمهورية بالمدينة الجامعية طلبة والتي حظيت مؤخرا بالعديد من الفعاليات الهامه.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، استكمالا للجهود المبذولة من قِبل مؤسسات الدولة وفي اطار دعم وتأهيل واعداد وتدريب الكوادر الشابة.

ورحب رائد أسرة طلاب من أجل مصر في جامعة عين شمس بالحضور مقدما الشكر للدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على دعمهم ورعايتهم للطلاب بصفة عامة وأسرة طلاب من أجل مصر بصفة خاصة.

أهداف ملتقى جامعة عين شمس

وأضاف أن الملتقى يهدف الى اعداد الكوادر الطلابية بجامعة عين شمس من خلال برنامج تدريبي متكامل على مدار ثلاثة أيام يضم ٨٧ طالب تم اختيارهم بعنايه من اللجنه المتخصصة يضم مجموعه من ورش العمل التفاعلية والمحاضرات .

وتابع أن الملتقى يستهدف تعريف الطلاب باهمية الانشطه الطلابيه المختلفه وإلقاء الضوء على الأنشطة والفعاليات التى قامت بها أسرة طلاب من أجل مصر واتحاد طلاب الجامعة خلال العام الجامعى السابق.



ورحب طارق احمد القائم بعمل مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب بالطلاب في مرحله جديده وتجربه جديده لإعداد كوادر جديده لأسرة طلاب من أجل مصر برؤية جديده وتمكين الطلاب من التواصل مع زملاءهم من الكليات والجامعات الأخرى الى جانب تدريب الطلاب في سن مبكره على التجربة الديمقراطية وتوعيتهم بالمخاطر الفكرية الموجهه ضد البلاد سواء من الداخل او من الخارج.

وذكر الدكتور سامح عوض الله الاستاذ بقسم الاعلام بكلية الطفولة أن الملتقي يهدف إلى تنمية المهارات الشخصية لدى الطلاب ومنها مهارات القيادة والعمل الجماعي والتواصل والعرض والتقديم والتخطيط بالاضافة الى حل المشكلات واتخاذ القرارات.

ويتناول اليوم الأول من الملتقي التدريبي لإعداد الكوادر الطلابية ٢٠٢٣ عددا من المحاضرات والورش تتناول الموضوعات التالية التنظيم والاسر الطلابيه، التواصل والعرض والتقديم، القيادة، والعمل الجماعي .