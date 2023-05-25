تفاصيل امتحانات الدبلومات الفنية العملية خلال الأسبوع الأول

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل امتحانات الدبلومات الفنية العملية والمعملية خلال الأسبوع الأول.

وأدى طلاب وطالبات دبلوم المدارس الثانوية الفنية (صناعي، وزراعي، وتجاري، وفندقي) الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي فى كل التخصصات والبرامج للدور الأول للعام الدراسي 2022 / 2023 خلال الفترة من 20 إلى 25 مايو 2023.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي أجريت وفق عدد اللجان، وعدد الطلاب المستهدفين، كما هو مبين علي النحو الآتى: (1757) لجنة عقدت بها امتحان العملي – المعامل، بإجمالي عدد (558000) طالب وطالبة، و42 لجنة عقدت بها امتحان التقييم النهائي لطلاب البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات، بإجمالي عدد (3669) طالبًا وطالبة.

وقام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاطمئنان على سير الامتحانات، إذ تفقد مدرسة الشهيد أحمد حسين فهمي الثانوية الصناعية، يرافقه الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير لشئون التعليم الفني، والدكتور محمد موسى عمارة، رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني (رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية)، والمهندس محمد أحمد عبدالمقصود، مدير عام التعليم الصناعي، وكان بالمدرسة (453) طالب جدارات في (11) مهنة، (54) طالب تعليم مزدوج في (3) مهن، ودار نقاش بين الدكتور الوزير وبين الطلاب، وتعرف على المهارات الفنية للطلاب.

هدوء في امتحانات الدبلومات الفنية:

وصرح الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير لشئون التعليم الفني، بأن امتحانات الدبلومات الفنية جرت بصورة ميسرة للطلاب والممتحنين، كما تم توفير السبل كافة التي حققت الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأدائهم الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي.

وخلال فترة الامتحانات، قام الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني (رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية)، بزيارة لجنة مدرسة الشهيد أحمد محمد أحمد البرهيمي الصناعية بنين (شبين الكوم الصناعية بنين سابقاً)، لجنة مدرسة شبين الكوم الصناعية بنات، لجنة المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة؛ للاطمئنان على توافر المعدات والأجهزة والأدوات والخامات اللازمة لأداء الاختبار العملى في وجود ممثلي سوق العمل الذين أشادوا بالمستوى الفني الذي أظهره الطلاب أثناء التقييم المهاري، وكذلك ملفات الإنجاز الخاصة بالطلاب والتي تحتوي أدلة أداء الطلاب للمهارات المختلفة أثناء الأعوام الدراسية، وتأكيد المستوى المتميز لدى الطلاب.

كما قام هاشم علي جامع، نائب رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، بمتابعة لجنتى (شبرا الثانوية الفندقية، وشبرا الميكانيكية (صناعي) بمحافظة القاهرة، ولجان (مدرسة باحثة البادية الثانوية التجارية، ومدرسة إمبابة الثانوية التجارية، ومدرسة إمبابة الثانوية الصناعية) بمحافظة الجيزة، للاطمئنان على سير الامتحانات داخل تلك اللجان بشكل منتظم وعدم وجود أية مشاكل أو مخالفات.

وتواصل المهندس محمد عبداللطيف حسب النبي رئيس لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية يوميًا مع غرف عمليات امتحانات الدبلومات الفنية بجميع المديريات عبر شاشة الفيديو كونفرنس للتأكد من حسن سير الامتحانات خلال تلك الفترة.

وقامت بعض لجان المتابعة التابعة للجان الإدارة بمختلف النوعيات بمتابعة عدد (107) لجان سير امتحان على مستوى الجمهورية، والاطمئنان على انضباط الامتحانات.