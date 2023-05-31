ننشر كشوف اسماء أوائل طلاب الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية

حصلت " الوفد " على كشوف اسماء اوائل الشهادة الاعدادية بالاسكندرية كما حصلنا على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الإسكندرية بعد أن اعتمد المحافظ اللواء محمد الشريف، نتيجة الشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح 83.9٪.

يمكنك الإستعلام عن الآن عن نتيجة الصف الثالت الإعدادي عبر موقع محافظة الإسكندرية الرسمي www.alex_edu.com، كما يمكنك معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس في محافظة الإسكندرية نهاية العام من خلال الرابط التالي: رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الإسكندرية

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الأربعاء، نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية نهاية العام للدور الأول للعام الدراسي 2022 / 2023، بنسبة نجاح بلغت 83.9 % بزيادة نسبة نجاح 6% عن العام الماضي.

وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية هذا العام، 102817 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحضور 100077 طالب وطالبة، أما إجمالي عدد الأوائل الحاصلين على الدرجات النهائية 38 طالب وطالبة.

وهنأ محافظ الإسكندرية جميع الطلاب الناجحين متمنيًا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدًا أنهم السبب الرئيسي في نجاح أبنائهم، مطالبًا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح .

وصرح الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم، أنه سيتم رفع النتيجة على الموقع، www.alex_edu.com.

قال الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية إن التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية يبدأ تقديمها اعتبارًا من يوم السبت الموافق 3 من يونيو 2023 وتستمر لمدة خمسة عشر يومًـا، كما يحق لولي الأمر التظلم من نتيجة صفوف النقل بالمدارس وفق القرارات الوزارية المنظمة.

واوضح الدكتور " ابو زيد " ان توزيع درجات الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية 2023، الترم الأول، وأيضًا نهاية العام، ويبلغ إجمالي الدرجات النهائية في نهاية العام 280 درجة، ويكون النجاح من 140 درجة، وتُوزع درجات الإمتحان عن الفصلين الدراسيين بواقع 140 درجة لكل فصل دراسي. جاء توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول كما يلي:

اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الإجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، والمجموع الكلي 140 درجة.جاء توزيع درجات الشهادة الإعدادية نهاية العام كما يلي: