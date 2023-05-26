760 ألف طالب يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية 2023 غدًا

تنطلق امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية للعام الدراسي 2022-2023، غدًا السبت، في جميع أنحاء الجمهورية، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 8 يونيو 2023.

ويؤدي امتحانات الدبلومات الفنية نحو 760 ألف طالب وطالبة في التعليم الفني بمختلف نوعياته "صناعي وزراعي وتجاري وفنادق" فضلًا عن ألف و788 طالبًا وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

ويبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية في امتحانات الدبلومات الفنية ألفا و336 مادة، وعدد مواد الامتحانات التحريرية للتكنولوجيا التطبيقية 55 مادة.

وتجرى امتحانات الدبلومات الفنية في ألفين و550 لجنة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، بمراقبة 184 ألفا و204 أعضاء هيئة تدريس داخل كل لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية.



تعليمات امتحانات الدبلومات الفنية

وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتنبيه على جميع الطلاب بعدم الحضور إلى لجان الامتحان بالتليفون المحمول، أو أية أجهزة رقمية "كمبيوترات بجميع أشكالها، كاميرات".

وشدد وزير التربية والتعليم على مصادرة أي تليفون محمول في حالة ضبطه أثناء دخول الطلاب إلى اللجان، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

ومنع وزير التربية والتعليم استخدام العاملين باللجان التليفون المحمول أثناء سير امتحانات الدبلومات الفنية على أن يتم تسليمه لأمن اللجنة، قبل بداية الامتحان، ويُستثنى من ذلك رئيس اللجنة ونائبه للتواصل مع غرفة العمليات في حالة الضرورة القصوى، ولصالح العمل.







ولفت وزير التربية والتعليم إلى منع فترات الراحة لأي من الأسباب، باستثناء ذوي الاحتياجات الخاصة، مع تواجد مشرف معهم، وعدم السماح مطلقا بدخول الحقائب، أو اللفائف التي يحملها الطلاب إلى مقر اللجنة.

ووجه وزير التربية والتعليم بعدم دخول أي أفراد إلى اللجان إلا المصرح لهم بمتابعة الامتحانات، كما يحظر نهائيا التدخين أثناء انعقاد اللجنة، طبقا للقرار الوزاري رقم (۹۲) لسنة ۲۰۰۱.

وشدد وزير التربية والتعليم على حظر دخول أو تجول عمال الخدمات داخل الفصول التي يُؤدَّى بها الامتحان إلا بعد موافقة رئيس اللجنة، وتحت إشراف رئيس الدور للضرورة القصوى والحالات الطارئة.

وأكد وزير التربية والتعليم مراعاة نقل أوراق الأسئلة والإجابة عن طريق السيارات المخصصة لذلك من المديرية أو الإدارة التعليمية، مع عدم نقلها بسيارات الأجرة بجميع أنواعها، والإبلاغ الفوري عن أية أحداث تحدث داخل لجان السير، وكيفية التصرف فيها، إلى غرفة عمليات الإدارة، ومنها إلى المديرية ومنها إلى الغرفة الرئيسية بالوزارة.

وشدد وزير التربية والتعليم على التزام رئيس اللجنة ومسئول الأمن بها بعدم مغادرتها في نهاية اليوم إلا بعد التأكد من أن جميع الطلاب قد غادروا المدرسة بسلام.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بأوراق الإجابة مع تنفيذ تعليمات الأمن الدائمة الخاصة بإجراءات غلق اللجنة.

ونوه وزير التربية والتعليم بالتأكد من تواجد الحراسة اللازمة فضلا عن التزام مسئولي الأمن بالمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها بالإشراف على تنفيذ تلك التعليمات بكل دقة.

ونبه وزير التربية والتعليم بالعمل على تهيئة الجو النفسي للطلاب والمعلمين، وبث مناخ الهدوء والطمأنينة، والبعد عن جميع الأفعال التي تؤدي لإثارة مشاعر التوتر بين الطلاب بهدف تحقيق الاستقرار داخل لجان السير، وللصالح العام.

ويكلف رؤساء لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية أحد الملاحظين من المشهود لهم بالنزاهة والانضباط للقيام بالعمل كمسئول أمن للجنة، ويعاونه في ذلك بعض العاملين للإشراف على البوابات، أثناء دخول وخروج الطلاب من اللجنة، واحتواء وتذليل كل ما يعكر صفو أداء الامتحانات.