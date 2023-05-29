وزير التربية والتعليم يتابع امتحانات الدبلومات الفنية

تابع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، سير أعمال امتحانات الدبلومات الفنية من غرفة العمليات المركزية بالوزارة.

ويؤدي 715 ألفًا و432 طالبًا وطالبة الامتحانات التحريرية لدبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعي، والزراعي، والتجاري، والفندقي في 114 مادة بعدد (2524) لجنة.

توجيهات امتحانات الدبلومات الفنية

وزير التعليم في غرفة عمليات امتحانات الدبلومات الفنية

وحرص وزير التربية والتعليم على التواصل مع مديري المديريات التعليمية من غرفة العمليات المركزية بالوزارة؛ للاطمئنان على سير الامتحانات، موجهًا بتذليل أية عقبات وحل المشكلات التي تواجه لجان سير الامتحان.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة اتخذت كل التدابير والإجراءات اللازمة لضمان سير امتحانات الدبلومات الفنية بشكل آمن ومنضبط؛ لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، موجهًا الشكر لجميع الجهات المشاركة في أعمال الامتحانات.

ونوه وزير التربية والتعليم بتوفير كل السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأداء امتحانات الدبلومات الفنية، وتجهيز استراحات المعلمين بشكل لائق، وتوفير كل سبل الراحة للمشاركين في أعمال الامتحانات.

وشدد وزير التربية والتعليم على ضرورة المتابعة اليومية للجان امتحانات الدبلومات الفنية والتعامل بحرص مع مظاريف الأسئلة عند تسليمها من مراكز توزيع الأسئلة والمحافظة عليها وتأمينها حتى وصولها إلى مقار اللجان.

ونبه وزير التربية والتعليم بالالتزام بموعد فتح مظاريف الأسئلة، ومتابعة خروج أوراق الإجابة من مقار لجان امتحانات الدبلومات الفنية وتوفير التأمين اللازم لها.

وأكد وزير التربية والتعليم ضرورة تحقيق الانضباط والنظام واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول، والتأكد من عدم اصطحاب الطلاب للتليفون المحمول داخل اللجان.

وانطلقت امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية للعام الدراسي 2022-2023، يوم السبت الماضي، في جميع أنحاء الجمهورية، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 8 يونيو 2023.

ويؤدي امتحانات الدبلومات الفنية نحو 760 ألف طالب وطالبة في التعليم الفني بمختلف نوعياته "صناعي وزراعي وتجاري وفنادق" فضلًا عن ألف و788 طالبًا وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

ويصل عدد مواد الامتحانات التحريرية في امتحانات الدبلومات الفنية إلى ألف و336 مادة، ويبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية للتكنولوجيا التطبيقية 55 مادة.

وتجرى امتحانات الدبلومات الفنية في ألفين و550 لجنة على مستوى الجمهورية، بمراقبة 184 ألفًا و204 أعضاء هيئة تدريس داخل كل لجان سير الامتحان.