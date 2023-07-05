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الأربعاء 05 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023

نتيجة الدبلومات الفنية
نتيجة الدبلومات الفنية

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023.. يبحث العديد من طلاب الدبلومات الفنية بجميع مجالاتها عن رابط بوابة التعليم الفنى للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس، فور اعتمادها رسميًا وإعلانها عبر بوابة التعليم الفنى.

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رابط نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس صباح اليوم الأربعاء الموافق 5 يوليو، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس رسمياً، ذلك عقب اعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً، إذ أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي لاعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس وإعلانها رسميًا فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً.

ومن المتوقع إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس عقب اعتمادها من وزيير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي عبر بوابة التعليم الفنى، وللحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس من خلال بوابة التعليم الفنى عليك زيارة الرابط التالي: بوابة التعليم الفنى.

خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023

- الخطوة الأولى: الدخول على بوابة التعليم الفنى.

- الخطوة الثانية: الضغط على نتيجة الدبلومات الفنية 2023.

- الخطوة الثالثة: اختيار تخصص الطالب الصناعي أو التجاري أو السياحي أوالزراعي.

- الخطوة الرابعة: إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

- الخطوة الخامسة: اضغط على عرض النتيجة.

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تعرف على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023

 

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