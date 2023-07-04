وزير التربية والتعليم يتابع امتحانات الثانوية من البحر الأحمر

زار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم محافظة البحر الأحمر لمتابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة الدور الأول بمختلف لجان المحافظة.

وكان في استقباله لدى وصوله مدينة الغردقة اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وهشام منير مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وحرص وزير التربية والتعليم في مستهل الزيارة على التواصل مع غرفة العمليات المركزية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمقر مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لمتابعة سير امتحانات مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) اليوم، بجميع المحافظات، والاطمئنان على وصول الاسئلة إلى جميع مقر اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية.

انتظام سير امتحانات الثانوية العامة

وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة بذلت جهودًا كبيرة العام الحالي لضمان انتظام سير امتحانات الثانوية العامة 2023 على مستوى الجمهورية.

وشدد وزير التربية والتعليم على أنه يواجه بكل حسم أي محاولة لعرقلة الإجراءات التي تضمن سلامة وانتظام سير امتحانات الثانوية العامة، قائلًا: "لا تستر على أي فساد.. ونواجه بمنتهى الحسم أي محاولات تعيق الجهود التي بذلت لضمان انتظام وسلامة سير الامتحانات".

وجدد وزير التربية والتعليم التأكيد على تنفيذ التعليمات الخاصة بتوزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بـ١٠ دقائق، وفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا، لتنفيذ إجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان، كما شدد على تعويض الوقت للطلاب الذين تأخر حصولهم على ورقة الأسئلة في اللجنة.

كما شدد وزير التربية والتعليم أيضا على إحالة أي عملية غش إلكترونى فى امتحانات الثانوية العامة يقوم بها الطالب، أو يشترك في تسهيلها ملاحظ اللجنة إلى التحقيق، وتحويلهم إلى النيابة العامة، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

ورحب اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بزيارة الدكتور رضا حجازي للمحافظة، مشيدًا بالجهود والإجراءات التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم لضمان انتظام سير الامتحانات.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدور الأول بمحافظة البحر الأحمر 3183 طالبًا من بينهم 1153 طالبًا بالشعبة الأدبية و1603 طلاب بالشعبة العلمية علوم، وعدد 427 بالشعبة العلمية رياضيات من خلال 13 لجنة سير على مستوى المحافظة.