إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 غدًا في العاصمة الإدارية

يعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، غدا الأربعاء، نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بأنواعه الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي.

يأتي ذلك في مؤتمر صحفي تعقده وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة ظهر الغد.

وأكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، الانتهاء من تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية والرصد والتجميع بشكل دقيق.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم أن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 جاهزة للاعتماد، وأن أوائل الدبلومات الفنية 2023 يتم تحديدهم في كل تخصص على حد الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وتعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس إلكترونيا على الموقع الرسمي للتعليم الفني.

وللمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس بعد إعلانها رسميًا اضغط هنا

انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية 2023

انتهت امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022-2023، يوم الجمعة، الموافق 16 يونيو، دون حدوث أية مشكلات.

وأدى امتحانات الدبلومات الفنية نحو 760 ألف طالب وطالبة في التعليم الفني الصناعي والزراعي والتجاري وفنادق" بالإضافة إلى ألف و788 طالبًا وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وانطلقت امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية للعام الدراسي 2022-2023، يوم السبت الموافقة 27 مايو 2023 في جميع أنحاء الجمهورية، حتى يوم الخميس الموافق 8 يونيو 2023.

وبدأت امتحانات الدبلومات الفنية العملية يوم 20 مايو 2023 وتوقفت قبل الامتحانات التحريرية ثم استكملت يوم الجمعة الموافق 9 يونيو 2023 حتى اليوم 16 يونيو 2023.

وأجريت امتحانات الدبلومات الفنية في ألفين و550 لجنة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، بمراقبة 184 ألفا و204 أعضاء هيئة تدريس داخل كل لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية.

وبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية في امتحانات الدبلومات الفنية إلى ألف و336 مادة، ويبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية للتكنولوجيا التطبيقية 55 مادة.

وبلغت عدد استراحات معلمي التعليم الفني 700 استراحة، وعدد مراكز توزيع الأسئلة 39 مركز على مستوي الجمهورية، وعدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة 5060 عضو، بجانب عدد المرشحين لأعمال تقدير الدرجات بجميع النوعيات البالغ عددهم 51 ألفا و51 عضوا.

وبلغ عدد لجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات 28 لجنة، وعدد لجان الإدارة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات 23 لجنة.