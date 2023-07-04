تداول امتحان إستاتيكا الثانوية العامة 2023 خلال اللجان

نشرت مجموعات الغش على تطبيق التليجرام صورًا لبعض أسئلة امتحان الإستاتيكا في الثانوية العامة بعد بدء اللجان بنحو نصف ساعة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور أسئلة امتحان الإستاتيكا في الثانوية العامة على الصفحات والمجموعات، وتبادلوا الإجابات.

وتتحقق غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة في وزارة التربية والتعليم من صحة امتحان الإستاتيكا المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي حال ثبوت صحة امتحان الإستاتيكا في الثانوية العامة، تقوم غرفة العمليات بتتبع الأوراق للوصول إلى مقر اللجنة وضبط الطالب المتسبب في نشر الامتحان.

امتحانات الثانوية العامة في الإستاتيكا 2023

ويؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية رياضيات، اليوم الثلاثاء، امتحان الإستاتيكا في نحو ألفين و98 لجنة سير امتحانات.

وتجرى امتحانات الثانوية العامة 2023 بنظام الكتاب المفتوح open book من خلال توزيع كتيبات مفاهيم على الطلاب داخل اللجان ثم إعادتها في نهاية الامتحان.

وتحتوي امتحانات الثانوية العامة 2023 على 85 في المائة أسئلة موضوعية اختيار من متعدد على نماذج البابل شيت و15 في المائة أسئلة مقالية قصيرة جدًا.

مكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة

شدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تطبيق إجراءات منع الغش بجميع أنواعه داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، وعدم التجاوز مع الطلاب المخالفين والتعامل معهم بحكمة وهدوء.

ونبه وزير التربية والتعليم باتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة ضبط حالة غش وتطبيق الضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، بالإضافة إلى تطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وأكد وزير التربية والتعليم ضرورة حظر دخول الهواتف المحمولة والسماعات والساعات الذكية في لجان الامتحانات لمنع الغش الإلكتروني، موجها بالتفتيش الدقيق للطلاب.

ونبه وزير التربية والتعليم بأن حالات الغش الإلكترونى التى تم ضبطها في امتحانات الثانوية العامة تكون مسئولية اللجنة، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيالها، وتحويلها إلى النيابة العامة.

ووجه وزير التربية والتعليم بإبلاغ غرفة العمليات المركزية فى حالة حدوث أى تجاوز فى المحيط الخارجى للجنة، للتعامل الفوري معها.