إيتيدا تُنظم ندوة حول تحسين العمليات

ينظم مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) ندوة مجانية بعنوان «تعزيز تجربة المواطنين من خلال تحسين العمليات»، الخميس عبر الإنترنت.

تناقش الندوة أفضل الممارسات التى تنفذها الهيئات الحكومية لتحقيق نهج حكومى شامل فى تقديم خدمات المواطنين حول أتمتة العمليات الرقمية من خلال تطوير منخفض التعليمات البرمجية، وإعادة هندسة العمليات، والتصميم القائم على المعلومات، وتكامل المؤسسات، وتصور البيانات وذلك لدعم صناع القرار فى تقديم الخدمات الرقمية التى تؤدى إلى أفضل تجارب المواطنين.

لوجو إيتيدا

مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات تأسس عام 2001 بهدف تطوير صناعة البرمجيات فى مصر عن طريق الارتقاء بمستوى هندسة البرمجيات لإضفاء المزيد من الطابع الاحترافى عليها ووضعها فى متناول الشركات العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات. ويُقدم المركز خدمات فى مجال التكنولوجيا الرائدة التى تُعزز كفاءة شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفنية وتُحسن قدراتها الداخلية، كما ينظم سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية التى تجعل تلك الشركات قادرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة والعمل على تنفيذها.