موجة غضب عارمة بسبب فيديوهات تسريب امتحان الفيزياء

آثارت فيديوهات منتشرة تزعم تسريب امتحان الفيزياء للثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 موجة غضب عارمة بين أولياء الأمور.

ونشر مدرس يدعى محمد الباسل مقاطع فيديو كأدلة اتهام لمدرس زميله ضمن لجنة مراجعة امتحانات الثانوية العامة بتسريب أسئلة امتحان الفيزياء لطلابه بالحل في الدروس الخصوصية ليلة الامتحان.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع الفيديو التي تظهر المدرس يحل أسئلة تشبه أسئلة امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2023، لطلابه قبل يوم الامتحان.

وسادت حالة من الغضب بين أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة بعد انتشار تلك الفيديوهات التي اعتبروها دليل قوي على تسريب امتحان الفيزياء، ما يتنافى مع فكرة تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وتزايدت حالة الغضب بين أولياء الأمور بعد إعلان نتيجة تحقيقات وزارة التربية والتعليم والتي أكدت أن هذا المدرس ضمن لجنة مراجعة امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2023، ما رأوا أنه بذلك غير أمين على أسئلة الامتحان.

وأعرب أولياء الأمور عن تخوفاتهم من أن يكون هذا الامتحان ليس الأول الذي يتم تسريبه من قبل أعضاء لجنة مراجعة امتحانات الثانوية العامة 2023 وأن أبنائهم ضحايا لتلك الممارسات.

وعلى الرغم من التحقيق مع هذا المدرس في وزارة التربية والتعليم، إلا أن أولياء الأمور اعتبروا أن هذا الإجراء غير كافٍ للحفاظ على حقوق أبنائهم، وأن الأسئلة المتواجدة في الفيديو هي تسريب طالما أنه ضمن لجنة مراجعة الامتحان.

نتيجة تحقيقات التعليم في تسريب الفيزياء

ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتشكيل لجنة بشكل عاجل للتحقيق في الإدعاءات التي تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من قبل أحد الأشخاص حول قيام أحد أعضاء اللجنة التي قامت بوضع امتحان الدور الأول للثانوية العامة في مادة الفيزياء بإعطاء دروس خصوصية لعدد من الطلاب قبل الامتحان وتسريب أجزاء من الامتحان.

وأسفرت نتائج تحقيقات اللجنة المشكلة في وزارة التربية والتعليم عن عدم مطابقة ما تم تداوله من فيديوهات مع أسئلة الامتحان.

وأوضحت اللجنة أن الفيديو الأول المتداول تناول شرح لتكوين الهولوجرام مع وضع بعض الرموز على الأشعة مثل X و Y، كما أن الرسم الموجود بالفيديو يختلف عن الرسم الموجود فى الامتحان، وأن المسميات فى ورقة الامتحان تختلف عن ما تضمنته الفيديو، كما أن السؤال المتداول بالفيديو يشبه الأسئلة التي تتضمنها الكتب الخارجية.

وأضافت اللجنة أن الفيديو الثاني المتداول تناول شرح سؤال لتحويل الجلفانومتر إلى فولتميتر لنفس فكرة امتحان الفيزياء دور العام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١، كما أن الرسم الموجود بالفيديو يختلف عن الموجود في الامتحان فى الارقام، حيث كانت شدة التيار المار في الدائرة في الفيديو 2mA بينما في الامتحان كان مكتوب على الرسم 0.01A، كما أن أرقام فروق الجهد فى الفيديو تختلف عن الأرقام المعطاة في المسألة وهذا السؤال المتداول بالفيديو يشبه أسئلة من امتحانات سابقة موجودة بالكتب الخارجية.





