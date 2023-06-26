رئيس جامعة القناة يستقبل مدير مركز الاختبارات الإلكترونية بوزارة التعليم العالي

إستقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس وفد رفيع المستوى من المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور علاء عبد العاطي مدير مركز الاختبارات الإلكترونية بوزارة التعليم العالي يرافقه المهندس سامح سعيد .

حضر اللقاء - الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة غادة حداد المدير التنفيذي لمركز الاختبارات الإلكترونية والدكتور محمد حفني مدير مركز تطوير التعليم ومهندسي شبكة المعلومات ومهندسي الإدارة الهندسية

وصرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن التجهيزات تسير على قدم وساق للانتهاء من إنشاء مركز الاختبارات الإلكترونية بسعة 3200 جهاز، وذلك إلى جانب مركزي الاختبارات الإلكترونية بمقر كلية الطب البشري والطب البيطري، بالإضافة إلى معمل الاختبارات الإلكترونية بكلية الصيدلة.

كما أعلن "مندور" جاهزية الجامعة للتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، من أجل تفعيل منظومة الاختبارات الإلكترونية في الأسبقية الثانية، لتعميم التجربة على كافة الكليات، وتفعيل الاختبارات خاصة بالكليات ذات الكثافة الطلابية العالية، وذلك بعد أن شهدت الأسبقية الأولى نجاح كبير بكليات القطاع الطبي.

أفاد الدكتور محمد عبد النعيم أن الزيارة التفقدية لوفد المجلس الأعلى للجامعات بوزارة التعليم العالي جاءت من أجل تفقد تجهيزات ومعامل الأسبقية الثانية، لتعميم الاختبارات الإلكترونية علي جميع كليات جامعة قناة السويس.

وأفادت الدكتورة غادة حداد أن وفد الأعلى للجامعات تفقد مبنى الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، و معامل الاختبارات الإلكترونية بكلية الصيدلة استعدادا لتجهيزه بأجهزة الكمبيوتر و السرفرات

و السويتشات .