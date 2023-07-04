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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

وزير الري ومحافظ الغربية يتفقدان عددا من الترع بزفتى وسمنود

وزير الري ومحافظ
وزير الري ومحافظ الغربية

تفقد الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عددا من منشآت الري والترع بزمام محافظة الغربية للاطمئنان على حالة التصرفات والمناسيب واستقرار الجسور، وأعمال التطهيرات، وحالة المنشآت المائية.

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بدأت الجولة بتفقد قناطر زفتى والمعروفة باسم قناطر دهتورة، كما تفقدا قنطرة فم الرياح العباسي وحجز الراهبين على بحر شبين بمركز سمنود.

وقال المحافظ إن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً للحفاظ على كل نقطة مياه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحرص المحافظة على التنسيق والتعاون الدائم مع وزارة الري وكل الجهات المعنية من أجل تطهير المجاري المائية، والمتابعة الدورية لسلامة المنشآت والجسور، مشيرا إلى الطفرة الكبيرة التي حققها مشروع تأهيل وتبطين الترع في الحفاظ على كل نقطة مياه إلى جانب إضفاء المظهر الحضاري والجمالي داخل القرى.

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جاء ذلك بحضور المهندسة أمل حامد رئيس الإدارة المركزية للري بالغربية، الأستاذ إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى، اللواء كمال عبد الله رئيس مركز ومدينة سمنود، وعدد من قيادات وزارة الري ومحافظة الغربية.

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