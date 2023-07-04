ارتفاع درجات القبول بحرم حملة الإعدادية من التعليم الفنى والتجارى

حالة من الغضب والقلق تسود بين أولياء الأمور بمدينة البدرشين التابعة لمحافظة الجيزة بعد اعلان مديرية التربية والتعليم تنسيق القبول للدبلومات الفنية، والذى أتى هذا العام مخيبًا للآمال، حيث فوجىء التلاميذ الحاصلون على ١٥٩ درجة بعدم وجود مكان لهم فى التعليم الثانوى التجارى بعد ان جاءت درجات القبول للثانوى التجارى الأميرى ١٩٠ درجة والخدمات بمصروفات ١٦٠ درجة، وأصبح مصير التلاميذ الحاصلين على ١٤٠ درجة وحتى ١٥٩.٥ درجة مصيرهم غير معلوم فى ظل ارتفاع القبول التعليم الفنى الصناعى إلى ٢٠٥ درجة، وأصبح هذا العدد فى انتظار تدخل وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لإعادة النظر فى هذه الدرجات، وضرورة النزول للحد الأدنى لقبول معظم الناجحين بدلا من تسربهم خارج التعليم، وتحولهم مستقبلا إلى قنابل موقوتة، يأتى ذلك فى الوقت الذى ينادى فيه الرئيس السيسى بالتوسع فى التعليم الفنى والاهتمام بجودة التعليم.

أولياء الأمور يطالبون بالتدخل العاجل، قبل ان تفتح المدارس الأبواب لقبول الملفات، وبعدها لن نستطيع ايجاد حلول ترحم هؤلاء من المصير المؤلم وهو الشارع.

‏توقيعات عديدة من أولياء الأمور

‏بقرى مركز البدرشين