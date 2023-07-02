رئيس مدينة اطسا بالفيوم يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة

قام المحاسب خالد فراج رئيس مركز ومدينة اطسا بمحافظة الفيوم، بجولة تفقدية لمتابعةسير أعمال امتحانات الثانوية العامة الجارية بمركز اطسا.

خلال جولته تابع رئيس المركز حالة النظافة بمحيط المدارس، وكذلك الشوارع المؤدية إلى اللجان، موجها باستمرار أعمال النظافة وخلق بيئة نظيفة ورفع الاشغالات من الشوارع الرئيسية المؤدية إلى جميع اللجان بمدينة اطسا لسهولة وصول الطلاب إلى اللجان الخاصة بهم دون أي إزعاج أو توتر.

يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة أعمال امتحانات الثانوية العامة بمختلف مراكز المحافظة للوقوف على سير أعمال الامتحانات.

وأشار رئيس المركز إلى أنه تابع من خلال جولاته الميدانية مدرسة صلاح سلام الابتدائية، ومدرسة الشهيد محمد احمد عبدالسلام ومدرسة دفنو بنين ومدرسة حسن إدريس سير أعمال الامتحانات وتفقد اللجان والوقوف على احتياجات رؤساء اللجان وتذليل العقبات أمامهم حرصًا على حسن سير وانتظام الامتحانات فضلاً عن تكليف قيادات ورؤساء الوحدات بتفقد الطرق المؤدية الى اللجان بصفة مستمرة. ورفع أي معوقات.

وشدد رئيس مركز ومدينة اطسا على ضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع المحيطة بالمدارس واستكمال منظومة النظافة بالشوارع، عقب انتهاء إجازة أيام عيد الأضحى المبارك والتأكيد على منع إقامة الأسواق والسويقات بالشوارع والطرق المؤدية إلى امتحانات الثانوية العامة.

وأكد رئيس المركز أنه يجرى متابعة تنفيذ قرار الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بإلغاء الأسواق العامة والسويقات بمحيط اللجان وكذلك بالشوارع والطرق المؤدية إلى لجان الامتحانات، وتكثيف حملات النظافة بمحيط المدارس ورفع الإشغالات ،والتنسيق التام مع إدارة اطسا التعليمية والجهات الحكومية المختصة، لتوفير الأجواء المناسبة لآداء الامتحانات بأفضل صورة، والاستعداد التام لمواجهة أي طارئ.

تكثيف حملات النظافة بمحيط المدارس التى تستضيف امتحانات الثانوية العامة

كما وجه "فراج"، بتشكيل فرق عمل لمراجعة وسائل التهوية اللازمة بجميع لجان الامتحانات واستراحات مراقبي الثانوية العامة، والتأكد من توفير المرافق والخدمات اللوجيستية اللازمة، مؤكداً على مدير الإدارة الصحية، بضرورة التنسيق المشترك مع التأمين الصحي، ومرفق الإسعاف، لضمان أعلى مستوى من الخدمة الطبية.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم اختبار مادة الفيزياء لشعبة العلوم والرياضيات ومادة التاريخ للشعبة الأدبية، بعد عودة ماراثون الامتحانات من إجازة عيد الأضحى المبارك.

وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أصدر قراراً بإلغاء جميع الأسواق بالطرق والشوارع المؤدية إلى لجان الامتحانات بجميع قرى ومراكز المحافظة، بهدف توفير السيولة المرورية وعدم إعاقة الطلاب عن الوصول إلى لجان الامتحانات فى المواعيد المقررة، موجهاً رؤساء المدن بمتابعة تنفيذ القرار، كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التربية والتعليم، بإخطار إدارة المواقف والنقل الجماعي، بمقار لجان الثانوية العام بجميع مراكز المحافظة، والتنسيق مع مدير إدارة الأزمات والطوارئ، لتوفير وسائل انتقال آمنة ومريحة للطلاب إلى لجان الامتحانات.

كما أصدر المحافظ، قراراً بمنع أعمال صيانة الكهرباء بنطاق الكنترولات ولجان امتحانات الثانوية العامة واستراحات المراقبين، حتى 13 يوليو الجاري، والتشديد على مسئولي قطاع الكهرباء بمراجعة جميع لجان الثانوية العامة بفترة كافية، وتواجد فريق للطوارئ على مدار الساعة طوال فترة الامتحانات، للتدخل الفوري، تجنباً لانقطاع التيار الكهربائي، كما وجه وكيل وزارة التموين، بالتأكد من توفير الخبز اللازم لمراقبي وملاحظي امتحانات الثانوية العامة، طوال فترة الامتحانات.