خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية
نتيجة الدبلومات الفنية.. تصدرت موقع البحث"جوجل"، نتيجة الدبلومات الفنية خلال الأيام القليلة الماضية، إذ يبحث الطلاب عن موعد إعلان النتيجة والرابط الذي يمكن من خلاله الحصول عليها.
وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية في سطور:
يمكن الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط https://fany.emis.gov.eg/
اختيار الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية
إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023
تحديد محافظة إقامة الطالب
وضع بيانات المدرسة المقيد بها الطالب
اختيار الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023
تظهرنتيجة الدبلومات الفنية 2023 والمجموع الكلي
ووفقًا لوزارة التربية والتعليم، فمن المقرر أن تظهر نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل، وخاصة بعد الانتهاء من عمليات تصحيح جميع مواد الدبلومات الفنية.