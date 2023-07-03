نتيجة الدبلومات الفنية.. تصدرت موقع البحث"جوجل"، نتيجة الدبلومات الفنية خلال الأيام القليلة الماضية، إذ يبحث الطلاب عن موعد إعلان النتيجة والرابط الذي يمكن من خلاله الحصول عليها.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية في سطور:

يمكن الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط https://fany.emis.gov.eg/

اختيار الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية

إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023

تحديد محافظة إقامة الطالب

وضع بيانات المدرسة المقيد بها الطالب

اختيار الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023

تظهرنتيجة الدبلومات الفنية 2023 والمجموع الكلي

ووفقًا لوزارة التربية والتعليم، فمن المقرر أن تظهر نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل، وخاصة بعد الانتهاء من عمليات تصحيح جميع مواد الدبلومات الفنية.