رابط نتيجة الدبلومات الفنية.. وموعد ظهورها

نتيجة الدبلومات الفنية 2023، بوابة التعليم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية، موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية، بهذه الكلمات يبحث الطلاب عبر محرك البحث "جوجل" عن نتيجة الدبلومات الفنية.

موعد نتيجة الدبلومات الفنية

وأكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، أنه من الممكن أن يعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، نتيجة الدبلومات الفنية في الأسبوع الأول من شهر يوليو القادم، وذلك بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية

ومن المقرر أن تُعلن نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس على بوابة التعليم الفني على موقع وزارة التربية والتعليم https://fany.emis.gov.eg/ .

وعلى بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالي: https://emis.gov.eg/ .

وتنشر أيضًا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط النتيجة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" https://www.facebook.com/egypt.moe.

وكان طلاب الدبلومات الفنية بدأوا امتحانات نهاية العام يوم 27 مايو الماضي، واستمرت حتى يوم 8 يونيو الجاري.

نتيجة الدبلومات الفنية

وأدى حوالي 760 ألف طالب وطالبة امتحانات الدبلومات الفنية بمختلف تخصصاتهم سواء الصناعية أو الزراعية أو التجارية أو الفندقية.

نتيجة الدبلومات الفنية.. وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد ناشدت جميع طلاب الدبلومات الفنية وأولياء أمورهم بالتزام الهدوء وعدم التسرع، وعدم مطالبة الوزارة بالتعجل في ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023.