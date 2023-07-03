غرفة عمليات أزهر الشرقية: امتحان الفيزياء من المنهج وفي متناول الطلاب

تفقد الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية، لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الاثنين، للإطمئنان على سير انتظام الامتحانات على الوجه الأكمل، وذلك بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك.

وخلال تفقده لجان إدارتي الإبراهيمية أبوكبير، شدد رئيس منطقة أزهر الشرقية على ضرورة تنفيذ كافة الضوابط المعمول بها، لتحقيق مبدأ الشفافية والحياد، والحرص على إعطاء كل طالب ما يستحق، مؤكدًا منع الغش بكافة طرقة وأشكاله، وموجها بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

وحرص رئيس الإدارة المركزية على محاورة الطلاب حول مستوى الأسئلة، والتي أكد الطلاب تطابقها للمناهج الدراسية وجاءت تقيس كافة المهارات.

وأشار رئيس الإدارة المركزية إلى أنه لن يسمح بأي تقصير بأى حال، وموجها بأهمية تطبيق القانون على المخالفين.

وأدى طلاب القسم العلمي الامتحانات اليوم في مادة الفيزياء، ولم تسجل غرف المتابعة الفرعية أي شكوى تخص الامتحانات من حيث عدم ملائمتها لوقت الإجابة المخصص لها أو خروجها عن المناهج المقررة.