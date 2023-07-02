المنوفية: ذبح 30 عجل أضاحي وتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية خلال أيام عيد الأضحى

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أنه تم الانتهاء من ذبح (30) عجل بقرى أضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك وتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً من أبناء المحافظة بالمجان لإدخال البهجة والسرور في نفوسهم ومشاركتهم أفراحهم خلال فترة الاحتفال.

يأتي هذا في إطار حرص واهتمام محافظ المنوفية على التعاون الدائم والوثيق مع كل الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم يد العون والمساعدة لتلك الفئات المستحقة في مختلف مراكز وقرى المحافظة تحقيقاً لمبدأ التكافل الاجتماعى كونها أحد أهم المجالات التنموية.

وبدأت من صباح أول أيام العيد بمجزر أشمون وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطري للإشراف على عمليات الذبح والتعبئة والتغليف بطرق صحية وآمنة.

وأن عملية توزيع لحوم الأضاحى تتم بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة والاستعانة بقاعدة البيانات المسجلة وكشوف الاستحقاق المعدة من قبل الجمعيات المشهرة لضمان وصول لحوم الأضحية لمستحقيها.

وقدم محافظ المنوفية أسمى آيات التهنئة القلبية لجميع أهالى وأبناء شعب المحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.