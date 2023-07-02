إرتياح بين طلاب الثانوية العامة بالبحيرة لسهولة الفيزياء والتاريخ

سادت حالة من الارتياح الشديد بين طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والادبية وأولياء الامور بمحافظة البحيرة ، لسهولة امتحانات مادتي الفزياء والتاريخ.

إلتقت الوفد بعدد من الطلاب، حيث أكد كل من طارق حميدة ومحمد زلط وعلي رمضان ، علي سهولة الاسئلة التي جاءت مباشرة وخالية من التعقيدات .

وأعرب عدد من أولياء الامتور أن أسئلة الفيزياء جاءت أجمل عيدية ، لتعويض امتحان مادة الكمياء ، التي سببت الحزن الشديد لأبنائهم .

كما سادت الفرحة بين طلاب الشعبة الادبية لسهولة أسئلة مادة التاريخ حيث أكدت رانيا خالد وريهام أحمد ويوسف سامي أن الاسئلة جائت مباشرة ومن النماذج التي تم التدريب عليها طوال العام الدراسي بالاضافة إلي ا الوقت كافي للإجابة عن جميع الاسئلة