القبض على عاطلين بحوزتهما أسلحة

ألقت الشرطة القبض على عاطلين بحوزتهما 5 فرد خرطوش، وعدد من الطلقات، وأقرا أمام التحقيق بقيامهم بالإتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة.

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وأكدا أمام رجال المباحث أنهما كانا يستعدان لترويج المضبوطات بين عملائهما، لتحقيق مكاسب طائلة.

وأضاف المتهمان أنهما يستخدمان دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، في نقل الأسلحة والذخيرة لعملائهما، عقب التواصل معهم هاتفيا، وكشف العاطلان عن مصدر حصولهما على الأسلحة والذخيرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيلا إلى النيابة التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري الأسلحة النارية غير المرخصة، فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية) حال تواجدهما بدائرة القسم ، وبحوزتهما (عدد 5 فرد خرطوش – عدد من الطلقات النارية لذات العيار – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" – 2 هاتف محمول).

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتهمين، وأمرت النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

القبض على 3 مُتهمين بالإتجار في النقد الأجنبي

وفي سياقٍ مُتصل، ألقت أجهزة الأمن القبض على 3 أشخاص بالقاهرة لاتهامهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الاشخاص – مقيم بمحافظة سوهاج) حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة القطامية وبحوزته (مــبلغ مالى أكثر من 9 مـليــون جنيــه - هاتف محمــــول ).

وبمواجهتــه اعترف بمزاولته نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى من خلال التحويلات النقدية من وإلى داخل البلاد "بنظام المقاصة" لإحدى الدول بالإشتراك مع (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة قنا) وآخران مقيمان بإحدى الدول، وقيامهما بتجميع مدخرات المقيمين بتلك الدولة من "العملات الأجنبية" وحجب دخولها البلاد وتسليم ما يعادل تلك العملات "بالعملة المحلية" لذويهم المقيمين داخل البلاد عن طريق المتهمان الأول والثانى، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى وأنه كان فى سبيله لتسليمها لشريكه المُشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا تم استهدافه وأمكن ضبطه وبصحبته (أحد الأشخاص)، وعُثر بحوزتهما على مبلغ مالى واعترف بمزاولته نشاطاً غير مشروع فى الاتجار بالنقد مع باقى المتهمين، وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطه غير المشروع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.