إعلان الطوارئ في المستشفيات الجامعية خلال إجازة عيد الأضحى

وجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية، خلال إجازة عيد الأضحى.

كما وجه وزير التعليم العالي برفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ في المستشفيات الجامعية وزيادة عدد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة.

ونبه وزير التعليم العالي بتنظيم الإجازات والراحات طبقًا للقوى البشرية في المستشفيات الجامعية كل على حدة؛ بهدف توفير العدد اللازم من الطواقم الصحية لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة.

استعدادات المستشفيات الجامعية

وأكد وزير التعليم العالي توافر الأدوية والمُستلزمات والتجهيزات الطبية في المستشفيات الجامعية وكذلك توافر الكميات اللازمة من أكياس الدم ومُشتقاته بجميع المستشفيات الجامعية، بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية.

وأشار وزير التعليم العالي إلى تجهيز فرق احتياطية من التخصصات الطبية المُختلفة، بالإضافة إلى الفرق الأساسية الموجودة على رأس العمل، خلال فترة عيد الأضحى.

وأشار الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى وجود تنسيق وتكامل بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والسكان؛ لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين بكفاءة عالية.

ويحتفل المصريون بعيد الأضحى المبارك غدا الأربعاء ويستمر العيد أربعة أيام حتى يوم السبت المقبل، بينما حددت الحكومة إجازة العيد من اليوم الثلاثاء حتى الإثنين المقبل.

إحصائيات المستشفيات الجامعية

وتبلغ عدد المستشفيات الجامعية في مصر 120 مستشفى جامعيًا حكوميًا، تتنوع تخصصاتها لخدمة 20 مليون مريض سنويًا.

وتتضمن المستشفيات الجامعية: 82 مستشفى متعددة التخصصات، ومستشفى متخصصة لعلاج المسنين، ومستشفى متخصصة لصحة المرأة، وثلاثة مستشفيات متخصصة لعلاج السموم.

كما تتضمن المستشفيات الجامعية ثمانية مستشفيات متخصصة لأمراض الكلى، وثلاثة مستشفيات متخصصة لأمراض الكبد، وثمانية مستشفيات متخصصة للأورام، وتسعة مستشفيات للطوارئ، وخمسة مستشفيات لعلاج الإدمان والطب النفسى.