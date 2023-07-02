أسعار الدواجن والبيض اليوم

سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأحد، 69 جنيها في المزرعة كى تصل إلى المستهلك بنحو 76و79 جنيها للكيلو.

وقد تراجعت أسعار الدواجن بنحو 20 جنيها من أعلى سعر لها، وسجلت أسعار الدواجن الساسو 81 جنيها للكيلو لتصل إلى المستهلك بنحو 91 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ

فيما هبط سعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات اليوم ليسجل 55 جنيها بالمزرعة، وتباع للمواطنين في المحال بدءا من 65 جنيهًا للكيلو فيما يبدأ سعر كيلو الدواجن التسمين للمستهلك من 76 جنيهًا وحتى 79 جنيهًا بعد ما سجل 95 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه

وتراجع سعر كيلو البانيه اليوم ليبدأ من 160 جنيهًا في المحلات للمستهلك، بعد أن سجّل في بعض المحال نحو 210 جنيهات.

ووصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 170 أو 175 جنيهًا في بعض المحلات نتيجة إضافة هامش ربح كبير من قبل بعض التجار.

أسعار الدواجن اليوم

يبدأ كيلو الفراخ البيضاء من 69 جنيهًا في المزرعة، و77 جنيهًا وقد يصل إلى 79 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.

الفراخ البلدي : 95-110 جنيهًا للكيلو.

الدواجن الساسو: 90- 95 جنيهًا للكيلو.

الأوراك: بين 78- 80 جنيهًا للكيلو.

أسعار البانيه اليوم: بين 160- 170 جنيهًا للكيلو.

الصدور بالعظم: تبدأ من 95 جنيها للكيلو.

سعر الأجنحة : 50-60 جنيهًا للكيلو.

سعر الهياكل : 38 -50 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الأمهات البيضاء: 55 في المزرعة ، و65 جنيهًا للكيلو للمستهلك

أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي

وبالنسبة للفراخ المجمدة البرازيلي، جاءت كالتالي في المجمعات الاستهلاكية:

سعر الفرخة بـ 71.5 لوزن الـ كيلو و100 جرام.

سعر الفرخة وزن الكيلو و200 جرام 78 جنيهًا.

سعر الفرخة وزن كيلو ونصف 95 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي بعد التراجع الأخير:

كتكوت أبيض: 11 : 12 جنيهًا.

كتكوت ساسو: 9-11 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

وجاء سعر كرتونة البيض التي استقرت خلال الأيام الماضية ووصل سعرها كالتالي:

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم تسجل 117 جنيهًا في المزرعة، و 125 جنيها للمستهلك حسب المنطقة.

سعر كرتونة البيض الأبيض وصلت إلى 117 جنيهًا في المزرعة، وبين 125 جنيها بحسب المنطقة للمستهلك.

سعر كرتونة البيض البلدي تبدأ من 116 جنيها في المزرعة وتباع للمواطنين بنحو 125-130 جنيه.