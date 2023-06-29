إدراج 15 جامعة مصرية ضمن تصنيف QS العالمي لعام 2024

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إدراج 15 جامعة مصرية في تصنيف QS العالمي للعام 2024.

يشمل تصنيف QS العالمي ترتيب أفضل 1500 جامعة على مستوى العالم، يتم تقييمها من 104 دول، وبلغ عدد الجامعات المُدرجة بهذا التصنيف على مستوى العالم أكثر من 31 ألف جامعة هذا العام في هذا التصنيف.

أوضح وزير التعليم العالي أن الجامعات المصرية حققت تقدمًا جديدًا في نتائج تصنيف QS العالمي بزيادة جامعة عن العام الماضي.

أكد وزير التعليم العالي اهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية، بالارتقاء بترتيب الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية في التصنيفات الدولية، وتطبيق مبدأ المرجعية الدولية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها الوزارة في مارس 2023.

أوضحت الدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية، والمُشرف على بنك المعرفة المصري أن جامعة القاهرة تصدرت الجامعات المصرية في تصنيف QS العالمي وجاءت في المرتبة 371، وتلتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة في المرتبة 415، ثم جامعة عين شمس في المرتبة (721-730)، تليها جامعة الإسكندرية في المرتبة (901- 950).

جاء ترتيب كل من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة أسيوط، وجامعة المنصورة، وجامعة المستقبل في المرتبة (1001-1200)، كما جاءت كل من جامعة الأزهر والجامعة البريطانية بالقاهرة، والجامعة الألمانية بالقاهرة، وجامعة حلوان، وجامعة قناة السويس، وجامعة طنطا، وجامعة الزقازيق في المرتبة (1201-1400).

معايير تصنيف QS العالمي:

قال الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن تصنيف Quacquarelli Symonds, QS يعتمد على الكثير من المعايير منها: (السُمعة الأكاديمية، نسبة الأساتذة إلى الطلبة، البحث الأكاديمي، نسبة الأساتذة الدوليين، نسبة الطلبة الأجانب، كما تمت إضافة معامل الاستدامة للتصنيف الحالي).

أضاف المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي أن تقدم الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية المختلفة يرجع إلى إجراءات عدة تمت خلال الفترة الماضية، أهمها: الدعم الفني الذي تقدمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجامعات المصرية، وكذلك التدريب على النشر الدولي، بالإضافة إلى ما تقوم به الجامعات من تحفيز للباحثين بالدرجات العلمية كافة للنشر في المجلات الدولية المرموقة، والتقديرات المُتميزة التي تحظى بها البحوث العلمية المنشورة دوليًا في عمل لجان الترقيات العلمية، وإتاحة مصادر المعلومات للباحثين عبر شبكة الإنترنت والتعاون مع بنك المعرفة المصري.