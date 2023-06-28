شواطىء الغردقة كومبليت بأول أيام عيد الأضحى

أعلنت شواطىء الغردقة بعد ظهر اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك أنها كاملة العدد.

وكان كمال سليمان السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الاحمر نفذ اليوم جولة فى الشواطئ العامة منتجع العائلات " النادي الاجتماعي سابقاً " والشواطئ العامة الأخرى التابعة للمنتجع ، يرافقه أشرف فؤاد مدير عام المنتجع.

وجاءت الجولة لتقديم التهنئة لرواد المنتجع وزائريه بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ومتابعة احتفالات المواطنين بالعيد .

رحب السكرتير العام المساعد بجميع زائري الغردقة من المحافظات المختلفة، الذين حرصوا على قضاء عطلة العيد بمدينة الغردقة، متمنيًا لهم إقامة ممتعة بالمدينة.

كما التقى بعددًا من رواد النادي، وهنأهم بعيد الأضحى المبارك ، و حرص على الاستماع لآرائهم حول المستجدات التي تمت بالنادي.

وشدد على أهمية تواجد أفراد الإنقاذ بأماكنهم المخصصة لهم، وعدم تركها حتي انتهاء موعد نزول البحر، مع التنبيه على المواطنين بعدم الدخول إلى المياه العميقة؛ حفاظًا علي سلامتهم والتأكيد على توافر الخدمات الأمنية.

وفي ذات السياق قال أشرف فؤاد مدير عام المنتجع ، بأن منتجع العائلات يستقبل زائريه علي مدار اليوم للاستمتاع بالشاطئ الرملي وممارسة هواية السباحة المفضلة لدي جميع الرواد.

مؤكداً على توافر كل الخدمات التى يحتاجها زوار المدينة من اسعاف لحالات الطوارئ وفرق أنقاذ مكونة من ٣٠ منقذ موزعين علي شاطى المنتجع العائلات وشواطئ ١ و ٢، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى المطلوبة.

وأضاف سليمان بأن شاطئ منتجع العائلات يعتبر قبلة المصيفين والزوار من مختلف محافظات مصر ، نظرًا لانخفاض أسعار دخول المنتجع مقارنة بالشواطئ الأخرى.

مضيفاً إلي أن المنتجع هدفه الاول والأخير ليس تحقيق الربح المالي ، انما توفير خدمة ترفيهية تليق بأبناء المحافظة وتكون متنفساً لهم، مشيرًا إلى أن المنتجع به جميع الخدمات التي قد يحتاجها الزائرين من كافتريات وأكشاك تجارية ومطاعم للاستمتاع بالشاطئ دون الحاجة للخروج لشراء احتياجاتهم.

بالإضافة إلى جزء خاص بالشماسي، كما ان المنتجع مغطى كاملاً بكاميرات مراقبة و "ساوند سيستم" وجراج سيارات، ومنطقة ألعاب للأطفال .

الشواطىء

الشواطىء

الشواطىء

الشواطىء

الشواطىء

الشواطىء

الشواطىء