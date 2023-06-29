في ذكرى ثورة يونيو.. حصاد وزارة الهجرة بملف المصريين بالخارج

في الذكرى العاشرة لثورة ٣٠ يونيو المجيدة والتي أعقبتها نهضة حقيقية وتنمية في كل ربوع الدولة المصرية بفضل رؤية حكيمة من القيادة السياسية، تنشر وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج جانبا مما قدمته الدولة المصرية لأبنائها بالخارج.



في ظل هذه التنمية والرؤية لم يغب المصريين بالخارج عن القيادة الواعية، حيث عادت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج إلى الحكومة المصرية منذ قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الـ 19 من سبتمبر لعام 2015م، لتعمل منذ هذا التاريخ على ربط المصريين بالخارج بالوطن الأم، وتعزيز مشاعر الوطنية والانتماء لديهم.

وتعدّ الوزارة الجهة المختصة بإدارة ورعاية شئون المصريين المقيمين خارج الحدود الجغرافية للدولة المصرية، في إطار من التنسيق والتعاون مع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية الأخرى، كما عملت منذ انطلاقها على تسهيل التواصل مع المصريين بالخارج بالسبل المتاحة كافة.

وقد جاء إنشاء وزارة الدولة للهجرة، تلبية لنداءات المصريين بالخارج بهدف تكوين رأي عام وطني، يساند القضايا الوطنية والقومية والاستفادة من خبرات المصريين بالخارج في شتى مجالات التنمية، ولتدعيم الروابط السياسية والاجتماعية والاقتصادية بينهم وبين الوطن الأم وبين بعضهم البعض، لوضع سياسة شاملة لهجرة المصريين للخارج في ضوء أهداف التنمية المستدامة وصالح البلاد، ولوضع سبل مواجهة الهجرة غير الشرعية وتشجيع سبل الهجرة الآمنة عبر العديد من الفعاليات.

محطات كثيرة اجتزناها معا، ورحلة من العطاء للوطن، مستمرة بكم، لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة وطموحاتها ورؤاها لبلد قوي وحياة كريمة.

وقد عكفت الوزارة على إطلاق وتنفيذ مشروعات في العديد من الجوانب والمحاور التي يقوم عليها عمل الوزارة، تمثل أبرزها في عدد من المحاور.. إليكم أبرزها:

انطلاق الوزارة

تعد وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الجهة المختصة بإدارة ورعاية شئون المصريين المقيمين خارج الحدود الجغرافية للدولة المصرية في إطار من التنسيق والتعاون مع الوزارات والهيئات والجهات، وتعتبر الجهة الرئيسية للتواصل مع المصريين بالخارج.

6 مؤتمرات من "مصر تستطيع"

فمنذ اللحظة الأولى التي كلفت فيها بمسئولية رعاية المصريين بالخارج، قررت السيدة وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العمل على ربط الطيور المهاجرة بوطنهم، فعملت على استقطاب العقول النيرة من خبراءنا وعلماءنا بالخارج عبر إطلاق المؤتمر الوطني "مصر تستطيع".. ليتحول الحلم إلى حقيقة بستة إصدارات بدأت من الغردقة بالمؤتمر الأول للعلماء المصريين بالخارج، مرورًا بالقاهرة التي شهدت "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، ثم طيبة عاصمة مصر الفرعونية "محافظة الأقصر" التي شهدت "مصر تستطيع بأبناء النيل"، وصولًا لمدينة الغردقة التي شهدت النسخة الرابعة "مصر تستطيع بالتعليم"، ثم العودة للقاهرة بمؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، وبالعاصمة الإدارية الجديدة كانت النسخة السادسة بعنوان "مصر تستطيع بالصناعة".

وجاء شعار المؤتمر "مصر تستطيع" تطبيقا لرؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وإيمانه الشديد بأن مصر قادرة بعلمائها وشبابها على التقدم والنمو.

وقد أثمرت هذه المؤتمرات عن تعاون بين علماء مؤتمرات "مصر تستطيع" والعديد من الوزارات مثل وزارة الإنتاج الحربي والطيران والكهرباء والطيران والصحة، والزراعة، وغيرها، التي بدورها استفادت من هذه العقول لدعم مستقبل التنمية في إطار استراتيجية الدولة 2030، وكانت أبرز هذه النماذج الاتفاق الذي عقد بين وزارة الإنتاج الحربي والبروفيسور عبد الحليم عمر على تصنيع جهاز تسوية الأسفلت الذي اخترعه باسم "الهراس أمير"، بمصانع الإنتاج الحربي، وإهداء الدكتور هشام العسكري أول أطلس شمسي متجدد لمصر بالتعاون مع وزارة الكهرباء، وبالتعاون الذي بادرت به دكتورة هدي المراغي ودكتور وجيه المراغي لوضع خطة تطبيق مفاهيم "الثورة الصناعية الرابعة" لأول مرة في مصر، للاستفادة العلمية والتطبيقية في تطوير الصناعة الوطنية لتواكب أحدث التقنيات التصنيعية العالمية.

كما قامت وزارة الهجرة بالاتفاق مع الدكتور هشام عاشور على إطلاق منحة تدريبية لـ 12 طبيبًا سنويًا في تخصص أمراض النساء والتوليد، يتم خلالها تدريب كل طبيب لمدة شهر في مستشفى بيتانين إيسارلون بألمانيا، على أن يقوم الجراح الكبير بمراجعة أسماء المتقدمين ومدى ملاءمتهم للمنحة، وإعلان أول أكاديمية لتخريج فنيين في الاستزراع السمكي في مصر، من قبل ‏الدكتور منصور المتبولي أحد العلماء المصريين بالخارج، لتقديم فرصا تدريبية ‏للباحثين.

ولأن الاستثمار والتنمية دعائم أساسية للتنمية.. فبهذه الرؤية انطلقت النسخة الخامسة لمؤتمرات "مصر تستطيع" بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واتخذت تلك النسخة الخامسة من الاستثمار والتنمية موضوعا أساسيا لها، حيث إن اختيار هذا الموضوع جاء تماشيا مع العناية الفائقة والرعاية الكاملة التي يوليها السيد رئيس الجمهورية للاستثمار والتنمية كدعائم أساسية لإعادة إحياء مصر.

هذا إلى جانب أهمية الاستثمار والتنمية لمصر في المرحلة الحالية، خاصة وأن هناك سباقًا محمومًا بين الاقتصادات الناشئة والدول النامية في المنطقة على جذب المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال ومنحهم ميزات وتسهيلات.

وسريعًا ما جنى مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" ثماره، فقد تم تنظيم العديد من الزيارات للمشروعات القومية على هامش المؤتمر منها مدين العلمين الجديدة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومدينة الجلالة، والعاصمة الإدارية الجديدة.

فكانت أولى ثمار المؤتمر كانت لقاء جمع المستثمرين ورجال الأعمال المصريين بالخارج مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاء تأكيدا على ترحيب القيادة السياسية بجهود أبناء مصر المخلصين، وتلاها خطوات ملموسة من المستثمرين أنفسهم على النحو التالي:

1- مشروع أكبر مارينا لسياحة وصناعة اليخوت بمنطقة البحر الأحمر

قام المهندس أحمد لطفي، أحد مالكي شركات التسويق لسياحة اليخوت "كبوكي"، والمقيم بالمملكة المتحدة، بإبرام تعاقد مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجمعية الملكية البريطانية لإنشاء 3 مراكز تدريب في مجال اليخوت، لإصدار الترخيص لقائدي القوارب أقل من 3000 طن طبقا للوائح والقوانين الدولية، ضمن مشروع أكبر مارينا لسياحة وصناعة اليخوت في منطقة البحر الأحمر، الذي عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته بمؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية".

2- الاتفاق على الترويج لجامعة الجلالة بالولايات المتحدة الأمريكية

خلال زيارة لتفقد مدينة الجلالة، أعلن د. محمود عزمي، الاستشاري الدولي في التعليم العالي بالولايات المتحدة الأمريكية، عن عزمه الترويج لجامعة الجلالة خارجيا؛ حيث تمتلك الجامعة كل المميزات والإمكانات التي تجعل منها مقصدا تعليميا عالميا بداية من موقعها المتميز فوق سفح الجبل المطل على البحر الأحمر بجانب التجهيزات والمناهج العلمية المتطورة.

3- الاتفاق على الترويج للخامات المصرية وصناعة النسيج المصري بالولايات المتحدة:

خلال زيارته أحد مصانع المنسوجات المصرية الكبرى، اتفق كرم خليل، وهو صاحب شركة للخدمات الفندقية بولاية نيويورك الأمريكية، على السعي للترويج للخامات المصرية بالولايات المتحدة لأنها تتمتع بجودة عالمية.. وبدأ التصدير بالفعل لمنتجات الجلالة

4 – إنتاج سيارة مدرعة مصرية بالكامل

الدكتور ميشيل إف نايت رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الصناعية العالمية، تعاون مع وزارة الإنتاج الحربي في إنتاج عدة أنواع من السيارات الكهربائية، وإنتاج سيارة مدرعة مصرية بالكامل، لم يتم استيراد أي جزء فيها وقام بتصميمها وتنفيذها بواسطة العمال المصريين داخل مصانع الإنتاج الحربي المصرية، المدرعة المصرية شارك بها نايت في عدد من المعارض العالمية.

5- مشروع الحرف القديمة حي الجمالية

افتتاح مشروع إحياء الحرف القديمة في حي الجمالية بالقاهرة الفاطمية، وهو المشروع الذي أسسه إبراهيم قسيسية، المستثمر المصري المقيم في كندا؛ تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كل وسائل الدعم لقطاع الصناعات التراثية والحرف اليدوية والتوسع في الترويج لهذه الفنون المصرية العريقة وإتاحة منتجاتها لتشجيع انتشارها وزيادة إنتاجها المميز.

6-بدء تصدير رخام الجلالة للولايات المتحدة

وقع كرم خليل رجل الأعمال المصري، بالولايات المتحدة الأمريكية، عقد تصدير رخام مصنع الجلالة للولايات المتحدة الأمريكية، وبناء عليه تم البدء في تصدير رخام الجلالة لأمريكا.

7- إنشاء المنطقة اللوجستية بمحافظة الغربية

إنشاء المنطقة اللوجستية بمحافظة الغربية، على مساحة 84 فدان، وتحتوي على المنطقة التجارية الخاصة ببيع السلع والخضروات وتخزينها، والنادي الرياضي ومجمع الصيادلة والمول التجاري والمركز الطبي، ويبلغ اجمالي استثماراتها أكثر من ٥٠ مليار جنيه وتوفر أكثر من ٥٠ ألف فرصة عمل جاهزة لتقديم خدماتها للمواطنين بعدما أصبحت أول منطقة لوجستية من نوعها في إقليم الدلتا.

هذا وإيمانا من أن الصناعة هي قاطرة الاقتصاد القومي المصري، فقط انطلقت النسخة السادسة من سلسلة المؤتمرات هذه تحت شعار "مصر تستطيع بالصناعة"، والذي استهدف تبادل الخبرات بما يسهم في تعزيز استراتيجية الدولة في توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي في الصناعات.

وجاءت النسخة السادسة "مصر تستطيع بالصناعة" بمشاركة عدد (120) من العلماء والخبراء المصريين المقيمين في الخارج وبمشاركة عدد (650) مشارك من عدد 21 دولة عربية وافريقية ونتج عن مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة

بروتوكولات تعاون

▪ توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإنتاج الحربي وشركة " بابيرس " الأسترالية" في مجال إنشاء مصانع تحويل مخلفات أشجار الموز إلى (ورق وأسمدة ومنسوجات).

▪ توقيع مذكرة تفاهم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة H2 الألمانية في مجال الطاقة النظيفة لإنشاء أول محطة تحويل المخلفات إلى هيدروجين أخضر في منطقة شرق بورسعيد باستثمارات تبلغ نحو 4 مليارات دولار.

▪ توقيع عقد اتفاق بين شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربى) وشركة "نالكو ووتر" لإتاحة تقنية وحلول جديدة لمعالجة وتنقية المياه في مصر.

▪ توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة وأكاديمية البحث العلمي لتعظيم الاستفادة من الخبراء المصريين بالخارج

مؤسسة مصر تستطيع

ونتاجا لتلك المؤتمرات، فقد دُشنت مؤسسة مصر تستطيع رسميًا في أبريل 2019، وفتحت باب العضوية بالمؤسسة، لكافة العلماء والخبراء المصريين بالخارج، ودعت خبراء مصر بالخارج إلى الانضمام للمؤسسة، حيث تم فتح باب العضوية على أن يكون التسجيل عبر الموقع الرسمي لها.

مكافحة الهجرة غير الشرعية

نظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العديد من الفعاليات التي استهدفت مواجهة الهجرة غير الشرعية وتشجيع سبل الهجرة الآمنة، كما عملت على توفير العديد من فرص التدريب للمجال في الأعمال الفندقية والحرفية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، كما أطلقت حملة «قبل ما تهاجر فكر وشاور» لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتقديم التوعية الكافية لأبنائنا، ما أثمر عن توقفها بشكل كامل في العام 2016.

تم اعتماد عدد 574 مدربا معتمدا من ممثلي وزارات ضمن برنامج اعتماد مدربين للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بسبل الهجرة الآمنة، بالتنسيق المباشر مع الجهات المعنية ذات طبيعة العمل الميدانية بالمحافظات المستهدفة، لترشيح أفضل الكوادر لديها للمشاركة بتلك الدورات، بهدف إعدادهم كمدربين للتوعية والتثقيف بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بسبل الهجرة الآمنة، والبدائل الإيجابية البديلة عن الهجرة بصورة غير شرعية.

تم تنفيذ برامج لتوعية طلاب وطالبات الصف الأول والثاني والثالث الثانوي الفني لاعتبارهم الفئة الأكثر استهدافا للهجرة غير الشرعية في محافظات (البحيرة، كفر الشيخ، أسيوط).

كما تم تنفيذ تدريب عدد (1000) شاب مهنيا بإجمالي عدد (41) دورة في (7) محافظات هي ( كفر الشيخ، دمياط، الفيوم، المنيا، سوهاج، اسوان، البحيرة) بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية، في حين تم تنفيذ عدد ( 69 ) دورة لعدد ( 1725 ) شاب وقاصر وأم من أبناء محافظات الأقصر، قنا، بني سويف بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

كما تم تأهيل وتدريب مدرّسي المدارس المجتمعية ذات الفصل الدراسي الواحد في محافظة الأقصر على التوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بسبل الهجرة الآمنة حيث تم استهداف عدد 24 مدرسة / ميسرة من المدارس المجتمعية كمرحلة أولى.

تم تنفيذ توعية عدد 1800 من الأمهات والقصر بإجمالي عدد (30) دورة توعية بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمنظمة الدولية للهجرة بعدد (7) قرى، كما تم توعية عدد 335 شاب من الشباب المقبوض عليهم (هجره غير شرعية) بمنفذ السلوم الحدودي واجراء مسح ميداني عليهم للتعرف على اهم العوامل النفسية والاجتماعية المؤثرة في قرار السفر بصورة غير شرعية.

وبالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري؛ تم الانتهاء من تسليم قروض صغيرة لتنفيذ عدد من المشروعات المقترحة منهم لعدد 100 أسرة من الأسر التي تم توعيتها من مخاطر الهجرة غير الشرعية في محافظتي (قنا والأقصر)، كما تم تسليم 100 عقد عمل لمئة سيدة في هاتين المحافظتين بمجال التعبئة والتغليف، كما تم عقد 15 دورة توعية لـ 375 شابًا من طلاب وخريجي التعليم الفني في محافظة الغربية بمركزي زفتي والشنطة.

"مراكب النجاة" تصل إلى بر الأمان

أطلق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مبادرة "مراكب النجاة" في الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم في ديسمبر 2019، وجاء تكليفه لوزارة الهجرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتفعيل هذه المبادرة؛ المعنية بالتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

ووضعت وزارة الهجرة استراتيجية متكاملة لتنفيذ المبادرة الرئاسية، تضمنت التوعية المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والتعريف بسبل الهجرة الآمنة، مع توفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة الأعمال للشباب بالمحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والبالغ عددها 14 محافظة وهي: الفيوم والبحيرة والغربية والمنوفية والقليوبية والدقهلية والشرقية وكفر الشيخ وبني سويف والمنيا وأسيوط والأقصر وقنا وسوهاج.

كما أعدت الوزارة خطة عمل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، شملت توظيف جهود وإمكانات مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والشراكة مع المنظمات الدولية؛ لنشر التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وإبراز جهود الدولة في توفير فرص عمل وإيجاد بدائل للحد من هذه الظاهرة.

وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تم تخصيص 250 مليون جنيه بميزانية الدولة 2021 لدعم تنفيذ المبادرة في 70 قرية على مستوى الجمهورية.

وجاء تنفيذ المبادرة من خلا إجراء زيارات ميدانية للمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية وعددهم 14 محافظة على مستوى الجمهورية، وبدأ الزيارات بمحافظات الفيوم، والبحيرة، والغربية، وكذلك المنيا التقت خلالها وزيرة الهجرة بـ 25 ألف فرد من خلال اللقاءات الجماهيرية المباشرة بسيدات وشباب وطلاب المحافظات استهدفت فيها التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

كما تمت زيارة عدد من القرى المنتجة بهذه المحافظات لدعم أصحاب الحرف بها، وتم الاتفاق على الاستفادة من المصريين في الخارج الأكثر خبرة في تعزيز مهارات أصحاب الورش والمصانع كما تم تنفيذ برامج التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وسبل الهجرة الآمنة للشباب والاسر:

▪ تم تنفيذ أكثر من 68 برنامج تدريبي لإعداد مدربين بإجمالي عدد (3334) مستفيد بعدد 10 محافظة بالتعاون مع الكنيسة المصرية والمجلس القومى للمرأة وشباب الجمعيات الأهلية.

▪ تم تنفيذ عدد (300) دورة تدريبية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بإجمالي عدد (7483) مستفيد بعدد 16 محافظة بالتعاون وزارة الإسكان والكنيسة المصرية والمجلس القومى للمرأة.

▪ جاري تنفيذ عدد ( 28 ) برنامج توعية للشباب من الفئة العمرية من 16 الي 45 سنة بإجمالي ( 902 ) مستفيد

تم تنفيذ عدد (210) برنامج تدريبي للتأهيل والتدريب على المهن وفرص العمل وريادة الأعمال بمشاركة عدد (4935) مستفيد بعدد 16 محافظة بالتعاون مع وزارة الإسكان والمجلس القومى للمراة)

حملات طرق الأبواب واللقاءات الجماهيرية والزيارات الميدانية

▪ تم تنفيذ عدد (31) لقاء جماهيري يإجمالي عدد (19614) مستفيد

▪ تم تنفيذ عدد (39) حملة طرق أبواب لتوعية الشباب والاسر لعدد (183) قرية. بإجمالي عدد (1935160) مستفيد.

▪ تم تنفيذ عدد (7) قوافل طبية بإجمالي عدد (3783) مستفيد في عدد (6) محافظات وهم ( بني سويف، الدقهلية، الفيوم، أسوان، الشرقية، المنوفية).

▪ تم تنفيذ عدد (18) قافلة طبية بإجمالي عدد (1614) مستفيد في عدد (9) محافظات وهم (بني سويف، الدقهلية، الفيوم، كفر الشيخ، أسيوط، المنيا، الغربية، البحيرة) بالتعاون بين وزارة الهجرة ووزارة الاسكان ووزارة الصحة بشأن تنفيذ مبادرتي حياة كريمة ومراكب النجاة.

تنفيذ مشروعات التنمية المجتمعية لرفع الوعي المجتمعي

▪ استفادة عدد (1819) مستفيد من البرامج التنموية والتأهيل والتدريب الحرفى وبرامج ريادة الأعمال بعدد (12) محافظة بالتعاون مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة في إطار تنفيذ المبادرتين الرئاسيتين حياة كريمة ومراكب النجاة.

▪ تم إعداد دليل التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي.

▪ تم إعداد دليل تدريبي للمتدرب للتوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية "بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

▪ تم إعداد دليل تدريبي للمتدربين من الرائدات الريفيات – مخصص للرائدات الريفيات الذين تم تأهيليهم وتثقيفهم للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

المشاركة بالمنتدى الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي والتعليم المزدوج

▪ تم مشاركة وزارة الهجرة بجلسة "فرص تنقل العمالة المدربة إلى أوروبا والخليج والدول المختلفة" ضمن فعاليات الدورة الثانية للمعرض والمنتدى الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني تحت شعار "ارسم مستقبلك" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الهدف استعراض رؤية وجهود وزارة الهجرة في تدريب وتأهيل الشباب لأسواق العمل الأجنبية

المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج

تم إطلاق المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، والذي يعد ثـمرة التعاون المشترك بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، لعقد دورات تدريبية للعمالة المصرية وفقًا لأحدث أساليب العمل بالتنسيق مع كبرى الشركات والمؤسسات العالمية والمحلية، ولإعدادهم وشحذ خبراتهم بحسب المعايير الدولية، وللتأكد من جاهزيتهم قبل سفرهم إلى ألمانيا على المستويين اللغوي والتقني حال توافر فرص هجرة آمنة وقانونية لهم. هذا، بالإضافة إلى ما يقدمه المركز من خدمات للعائدين للعمل على إعادة اندماجهم في المجتمع المصري والوصول إليهم في محافظاتهم من خلال فروع المركز المختلفة في المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية والتي يصل عددها إلى 14 فرع

برنامج "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة"

تنفيذ برنامج "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا (THAMM)، والذي يتم بالتعاون ما بين وزارة الهجرة والاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية وبالتنسيق مع الوكالات المنفذة وهي منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والذي يعتمد على نهج شامل لإدارة هجرة اليد العاملة والتنقل على مستوى شبه إقليمي بما يدعم شبابنا ويساعدهم في إيجاد فرص للتدريب والتأهيل والعمل في ألمانيا.

التدريب من اجل التوظيف

جاري العمل على تعميم تجربة "التدريب من أجل التوظيف" لتشمل التعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية مما يسهم في سهولة اندماج الجاليات المصرية في مجتمعات الدول المضيفة باختلافها والتعرف على ثقافتها وعاداتها وتقاليدها وتعلم لغاتها للتغلب على أي تحديات قد تعوق مسيرة نجاحهم ولتعظيم الاستفادة من خبراتهم وإمكاناتهم.

العمل على توسيع ثـمار التعاون مع الجانب الألماني خاصة في موضوعات التدريب من أجل التوظيف، حيث تم تدريب وتأهيل عدد من العمالة المصرية، وتوفير فرص لهم في المانيا في عدد من الوظائف والمهن التي تدربو عليها ، ومنحهم فرص وعقود رسمية وموثقة للعمل بألمانيا.

منصة التعليم الإلكتروني "بداية ديجيتال"

وأطلقت وزارة الهجرة وبرنامج الأغذية العالمي منصة التعليم الإلكتروني "بداية ديجيتال" في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" التي تهدف إلى زيادة الوعي حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، وتوفر المنصة الجديدة دورات تدريب مهنية لبناء مهارات الشباب المصري والعمال المصريين العائدين من الخارج الذين فقدوا وظائفهم مؤخرًا بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19)، وستتولى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تقديم الدورات التدريبية باعتبارها أحد الشركاء الرئيسيين لبرنامج الأغذية العالمي وشريك في هذه المبادرة المشتركة.

الاستفادة من القوى الناعمة من المصريين بالخارج لدعم الدولة

وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية لوزارة الهجرة وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الفئات الأكثر احتياجًا،‏ تم إطلاق عدة حملات لجمع تبرعات مادية وعينية لمصلحة مستشفيات أبو الريش للأطفال، ومستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاج ‏سرطان السيدات ‏بالمجان، وإطلاق مبادرة «أصدقاء مستشفى الأورمان من الخبراء المصريين في الخارج» ‏بالأقصر على هامش افتتاح أكبر مؤتمر طبي لعلاج الأورام «الطيور المهاجرة»، فضلاً عن إطلاق وزيرة الهجرة لمبادرة "مصر المنصورة" لدعم مركز الكلى والمسالك البولية بالمنصورة والترويج له عالميًا كونه يتميز بكفاءة عالية ولا يقل أهمية عن أي مركز متخصص خارج مصر.

كما تبنت الوزارة حملة من المصريين بالخارج لدعم وتنمية قرية الروضة ‏وبئر العبد ومستشفى العريش بشمال سيناء، فضلا عن المشاركة في ماراثون «اطمن على نفسك» لتسليط الضوء على مخاطر ‏فيروس "سي" والتوعية بطرق الوقاية وأهمية العلاج، بالإضافة إلى تنشيط ‏السياحة الداخلية بمحافظة المنيا‏‏‎ولدعم مستشفى ‏السرطان بالأقصر، ‏بالإضافة لزيارة السفيرة نبيلة مكرم‏، مركز بهية للاكتشاف المبكر وعلاج ‏سرطان السيدات ‏بالمجان، معلنة عن أنها ستكون سفيرة لمستشفى "بهية" في ‏كل جوﻻتها الخارجية ‏للمصريين المهاجرين بالخارج‎.‎‏

توحيد صفوف الكيانات المصرية بالخارج

نظمت الوزارة أول منتدى للمصريين في الخارج تحت شعار «في إجازتك بوطنك نشوفك ونسمعك» في 30 يوليو 2018، بحضور مسئولي الوزارات المختلفة والجهات الحكومية، حيث شهد المنتدى نقاشًا موسعًا لسماع أفكار وأطروحات المشاركين، والإعلان عن إجراءات مهمة بالتعاون مع الوزارات المعنية.

كما عقدت وزارة الهجرة المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج عام 2019، بحضور ٥٥ كيانا من ٣٣ دولة بمجمل 11 جلسة وورشة عمل تناقش محاور يأتي في ‏طليعتها الخدمات الحكومية، والتي تم وضعها بناءً على الطلبات والشكاوى ‏والاستفسارات ‏التي ترد إلى وزارة الهجرة من خلال تواصلها مع المصريين بالخارج، ثم المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج عام 2021.

كما تم تنظيم المؤتمر الثانى للكيانات المصرية بالخارج بمشاركة 400 مشارك، و33 كيانا مصريا بالخارج من 18 دولة حول العالم، وجاء المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج بمشاركة (346) من (45) كيانا من عدد (38)، وجارى الإعداد للمؤتمر الرابع للمصريين بالخارج والذى تم الدعوة لانعقاده هذا العام 2023.

خدمات ومميزات مقدمة للمصريين بالخارج

حرصت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، على تقديم عدة خدمات للمصريين في الخارج، واستهدفت الوزارة من خلال هذه الخدمات التسهيل عليهم:

العمل على إصدار أول تطبيق إلكتروني لمحفزات وخدمات المصريين بالخارج

- تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتاريخ 7 ديسمبر 2022، بشأن تطوير أول تطبيق إلكتروني للمصريين بالخارج يضم كافة المحفزات الاستثمارية والمزايا التي يتم تقديمها للمصريين بالخارج من كافة جهات الدولة ويشمل كافة الخدمات الرقمية المقدمة للمصريين بالخارج، حيث يتضمن إنشاء الأنظمة والتطبيقات بشكل جذاب وسهل الاستخدام كتطبيق للهاتف المحمول و«التابلت» يتميز بخصائص الذكاء الاصطناعي، ويتيح تقديم خدمات بوابة مصر الرقمية للمصريين العاملين بالخارج.

التعاون مع البنك المركزى لإصدار الشهادات الدولارية بعائد تنافسى مرتفع

- قيام البنك الأهلي المصري وبنك مصر برفع قيمة الفائدة على الشهادات الدولارية، و اعتماد طرح الشهادات الاستثمارية الدولارية ذات العائد المرتفع (أعلى من 5%) من خلال البنوك الوطنية والإعلان عنها بتاريخ 9/10/2022

- التعاون مع بنك مصر والبنوك الوطنية للتحفيز على فتح حسابات دولارية للمصريين بالخارج.

تذاكر طيران مخفضة للمصريين في الخارج

- تنفيذا للتكليفات الرئاسية لوزارة الهجرة بدعم المصريين في الخارج وتلبية احتاجاتهم ، تم التعاون مع وزير الطيران المدنى ، لطرح عروض خاصة لتذاكر طيران مخفضة للأسر المصرية في الخارج عبر الشركة الوطنية "مصر للطيران"، وجاء برنامج التخفيضات منح الزوجة 20% تخفيض والابناء لسن 15 سنة بنسبة تصل إلى 33% لأغلب أيام السنة دون فترة الذروة لوجود حجوزات مسبقة بها ، وذلك للمرة الأولى التي يتم بها إقرار المزايا والتخصصات للمصريين بالخارج من الناقل الوطنى شركة مصر للطيران مقابل الدفع بالدولار.

- تم تقديم تخفيضات للطلاب العائدين لاستكمال دراستهم في الصين، بعد انتهاء كورونا.

الترويج للاستثمار في العقار المصري

إقامة عدة معارض عقارية بمختلف دول العالم تحت رعاية وزارة الهجرة وبالتنسيق مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، والتي كان آخرها النسخة الثامنة من معرض "عقارات النيل" بالرياض في المملكة العربية السعودية بتاريخ 24/11/2022.

- جاري استمرار العمل على زيادة الترويج للاستثمار العقاري المصري والمشاركة بالمعارض العقارية الكبرى التي يتم تنظيمها بهذا الشأن بالتنسيق مع أكبر الشركات المتخصصة في هذا المجال.

- تم بالتعاون مع وزارة الإسكان طرح مرحلة تكميلية للمرحلة الثامنة بمشروع " بيت الوطن" (أراضي المصريين المقيمين بالخارج)؛ وذلك لاستيعاب طلبات الحاجزين في المشروع ورغبات الكثيرين منهم في طرح مناطق مميزة، والاستفادة بأكبر قدر من التحويلات الواردة بالعملة الأجنبية.

- كما يتم التنسيق مع وزارة الإسكان لاستمرار طرح وحدات سكنية وأراضي للمصريين بالخارج بشكل دائم من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية، يتضمن مختلف أطروحات ومشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

إصدار قانون التيسيرات الجمركية على سيارات المصريين بالخارج

- إصدار قانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، وكذا صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 87 لسنة 2022 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج.

- تعديل بعض أحكام القرار رقم 87 لسنة 2022 بشأن القواعد المنفذة لأحكام القانون، وذلك استجابة لما تم عرضه لتذليل المعوقات التي تواجه تنفيذ القانون واستجابة لمطالب المصريين المقيمين بالخارج راغبي استيراد السيارات، وسعياً لمنح المزيد من التيسيرات بما يحقق الأهداف المنشودة من القانون.

- إطلاق حملة ترويجية تنفذها وزارة الهجرة لتحفيز المصريين بالخارج على الاستفادة من القانون وزيادة مشاركتهم بالمبادرة، وتحقيق أكثر من 5 مليون تفاعل على الفيديوهات الترويجية للحملة وتضاعف الإقبال على التسجيل والاستفادة من القانون.

- التنسيق مع وزارة المالية وإقرار منح تخفيضات على القيمة الجمركية للسيارات في الدول الغير خاضعة للاتفاقيات الدولية.

- صدور قرار رقم 14 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج والتي شملت تخفيض قيمة الضريبة الجمركية بنسبة 70% لتحفيز الاستفادة من المبادرة بين المصريين العاملين بدول الخليج والدول الغير خاضعة لاتفاقيات الإعفاءات الجمركية، مع وزيادة الفترة الاستيرادية من سنة الى خمس سنوات لإتاحة نزول السيارات التي شراؤها بالتقسيط او من خلال التسهيلات البنكية ، وكذلك مد فترة تنفيذ القانون الى ستة شهور بدلا من أربعة شهور لتمكين المصريين بالخارج من الاستفادة من كافة التيسيرات التي تم إقرارها.

- جارى العمل على إطلاق نافذة تطبيق السيارات تتضمن ثلاثة بدائل لرد فرق الوديعة الدولارية لمن ساهموا في المبادرة قبل التعديل، وموافقة مجلس الوزراء على السماح للجادين، ممن بدأوا إجراءات استيراد السيارات وحصلوا على موافقات سارية ولم يتمكنوا من إنهائها، بتحويل الوديعة واستكمال إجراءات الاستيراد، والعمل بشكل مستمر على مدار الساعة لاستكمال إصدار الموافقات الاستيرادية للمستوفين إجراءات التحويل والمراجعة رغم انتهاء المبادرة، والسماح باستخدام كارت ائتمان دولي لدفع قيمة الفروق المستحقة لفئة السيارة.

إنشاء شركة استثمارية للمصريين في الخارج

- في ضوء اعتماد السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء للتوصية الصادرة عن النسخة الثالثة لمؤتمر الكيانات المصرية بالخارج بتاريخ 16/8/2022، تم التنسيق مع السادة وزراء ( التجارة والصناعة ، قطاع الاعمال ، وزير المالية، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وزير السياحة) ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية، ورئيس البورصة المصرية بشأن دراسة انشاء شركة أو عدة شركات مساهمة للمصريين بالخارج، في مختلف الأنشطة الاقتصادية وتتضمن حصص في المشروعات القومية، ذات عائد مرتفع وطرح أسهمها للمصريين بالخارج، كما تقوم السيدة الوزيرة بعقد لقاءً اسبوعيا "ساعة مع الوزيرة" مع كافة الجاليات المصرية والمستثمرين المصريين بالخارج للتعرف على توجهاتهم بهذا الشأن، كما قامت الوزارة بإطلاق استمارة الكترونية لاستطلاع رأي المصريين بالخارج بمجالات الاستثمار الراغبين بها كمجال لنشاط الشركات المقترحة للمساهمة بها.

- تم انشاء مجموعة نواة من 10 من أهم المستثمرين من المصريين في الخارج والسيد الدكتور فخر الدين الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب للنظر في وضع آلية للمراحل التنفيذية الخاصة بإنشاء الشركة.

- تم عقد اجتماع يوم 28 مايو 2023 مع دولة رئيس الوزراء والمستثمرين المؤسسين للشركة بحضور السيدة السفيرة وزيرة للهجرة، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار وتم عرض ومناقشة كافة الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة. وجارى استكمال التنسيق مع محافظ البنك المركزي، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار لاستكمال كافة الإجراءات لتأسيس الشركة.

- كما تم عقد اجتماع يوم الاثنين الموافق 29 مايو 2023 برئاسة السيدة السفيرة وزيرة الهجرة والسيد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار لبحث الأمور الفنية التفصيلية الخاصة بإنشاء الشركة ودراسة كافة التسهيلات الممكن تقديمها للشركة وذلك بحضور مجموعة النواة من المستثمرين المصريين بالخارج المؤسسين للشركة وممثلين عن البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية.

تهدف الشركة لربط المصريين بالخارج بوطنه، وجذب المزيد من استثمارات المصريين بالخارج، والاستجابة لمطالب اسر المصريين بالخارج حول تعديل مواعيد امتحانات ابناؤنا في الخارج

- قامت الوزارة بالعمل على إيجاد العديد من المحفزات والمميزات المخصصة للمصريين بالخارج، وفقا لما تم التعرف عليه من طلباتهم، حيث تم الاستجابة لمطالب أسر المصريين بالخارج، حول تعديل مواعيد امتحانات «أبناؤنا في الخارج»، واعتماد العام الدراسي على فصلين دراسيين بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، كما تم التنسيق مع وزارة التعليم العالي لتوفير فرصة استثنائية لمدة سنة لتوفيق الأوضاع للأساتذة الذين تخطوا الحد المسموح به من سنوات الإعارة أو الإجازات.

استخراج بطاقات الرقم القومي

- التنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الخارجية بشأن إيفاد مهمات لاستخراج او تجديد بطاقات الرقم قومي عقب جمع 500 اسم من أعضاء الجالية أو أكثر بالتنسيق مع سفارتنا بالدول المقيمين بها.

اجازات أعضاء هيئة التدريس المصريين العاملين بالخارج

- تم التنسيق مع وزارة التعليم العالي للموافقة على استثناء أعضاء هيئة التدريس الذين تخطوا مدة 10 سنوات من الإجازة، وتم الموافقة على مد إجازاتهم لمدة عام آخر.

تم إطلاق حملة "مستثمرون مصريون بالخارج يجيبون: لماذا نستثمر في مصر؟".

في إطار التواصل مع المستثمرين المصريين بالخارج ضمن الاستراتيجية التي تتبناها وزارة الهجرة تم مشاركة رجال الاعمال والمستثمرين بالخارج بهدف تحفيز الاستثمار في مصر وتقوم الحملة بما يلى:

- تقديم فيديوهات قصيرة يقدم فيها الخبراء المصريين بالخارج عرضا مختصرا وشهادتهم عن الاستثمار في مصر وما لمسوه بأنفسهم خلال رحلة الاستثمار في العديد من المشروعات.

- تم إطلاق هذه الحملة لتكون رسالة من المصريين بالخارج إلى المصريين بالخارج والداخل أيضا لتوضح لماذا مصر حينما تختار المزيد من فرص الاستثمار في العديد من المجالات.

إطلاق حملة توعية بإسم "اعرف حقك واطمن" بالتعاون مع المملكة العربية السعودية

إطلاق حملة توعية موسعة بإسم "اعرف حقك واطمن" بالتعاون مع الملحق العمالي السعودي بالقاهرة تستهدف المصريين المغادرين للعمل والمقيمين بالمملكة العربية السعودية لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، وفقا لقانون العمل بالمملكة، في إطار دور وزارة الهجرة لرعاية المصريين بالخارج وفي إطار تأهيل وتوعية هجرة الأيدي العاملة للأسواق الخارجية، وتفعيلًا لآلية التعاون المباشر بين وزارتي الهجرة المصرية ووزارة الموارد البشرية بالمملكة هذا فضلا عن:

‏‏- إجراء وزيرة الهجرة مفاوضات مع البنك المركزي لتسهيل تحويلات المصريين بالخارج، في ‏إطار سعي الوزارة ‏لتفعيل بعض المقترحات المقدمة من الاتحاد العام للمصريين.‏

- في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكومة بالحفاظ على حقوق العمالة الموسمية وغير المنتظمة، فقد أعلنت وزارة الهجرة طرح شهادة «أمان» للعمالة المصرية المغتربة في الخارج على غرار طرحها بالداخل، لتوفير تغطية تأمينية في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث.

‏- التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتيسير إنهاء إجراءات نقل جثامين المصريين الذين يتوفاهم الله بالخارج.‏

‏- تفعيل منظومة "الشباك الواحد" لإنهاء إجراءات المصريين بالخارج في مجالات التجنيد والإسكان والاستثمار ومصلحة الجوازات بمجمع التحرير ‏لتخفيف العبء عن كاهلهم وتقديم خدمات ‏سريعة ‏لهم‎، وتخصيص شباك واحد في مقر هيئة التنمية الصناعية لخدمة المصريين ‏بالخارج وتفعيل دور مكاتب ‏التمثيل التجاري بالخارج في الترويج للفرص ‏الاستثمارية الصناعية في خارج مصر‎ .‎

‏- الاتفاق مع الأزهر الشريف على نشر موقع الأزهر على منصات ‏‏الوزارة الرسمية على ‏مواقع ‏التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي ‏للوزارة للرد على استفسارات المصريين بالخارج.‏

- تبني وزارة الهجرة حملة من المصريين بالخارج، لدعم وتنمية قرية الروضة ‏وبئر العبد ومستشفى العريش والتضامن مع أهلنا، بالتعاون مع صندوق ‏‏"تحيا مصر" ضمن صندوق ‏الكوارث. ‏

- إطلاق الوزارة لحملة تحت عنوان "اعرف.. شارك.. حتى لو في الخارج"، وذلك للرد على استفسارات المصريين في الخارج، بشأن التعديلات الدستورية، ولتوعيتهم بأهمية المشاركة الفعالة في هذا الاستحقاق الدستوري.

- إصدار المجلة الشهرية للوزارة "مصر معاك"، والتي أصبحت أداة عصرية جديدة ضمن أدوات الوزارة للتواصل مع المصريين بالخارج، لنقل ما يحدث على أرض الوطن واستعراض جهود الوزارة على نحو شهري.

- كنتيجة لمساعي وزارة الهجرة لتوظيف قدرات وخبرات المصريين بالخارج في دعم خطة التنمية المستدامة بالدولة "رؤية مصر 2030"، وكذلك في إطار مشروع البنية المعلوماتية للدولة، أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا بتشكيل لجنة وطنية لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج برئاسة وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

- إطلاق حملة قومية كبرى ‏للتوعية ضد مخاطر الهجرة غير الشرعية، تحت ‏شعار "قبل ما تهاجر.. ‏فكر ‏وشاور"، في إطار ‏استراتيجيتها التي تتبناها ‏لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على تلك الهجرة، وغيرها من الأنشطة التي تستهدف الحد من تلك الظاهرة.

- أطلقت الوزارة حملة "NO PLACE LIKE HOME.. مفيش زي مصر" وذلك أثناء زيارة الوزيرة إلى كندا في يوليو 2019 لحضور أسبوع الحضارة المصرية، وقد نجحت هذه الحملة في الوصول إلى أكثر من20 مليون متابع، على صفحات ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة (فيسبوك وإنستغرام وتويتر بالإضافة إلى منصة تيك توك) الخاصة بالوزارة وذلك بهدف توصيل رسالة إلى العالم كله بأن مصر بلد الأمن والأمان، والترويج السياحي لمصر.

تفعيل بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم في مجالات مختلفة

- بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة ومؤسسة صناع الخير للتنمية.

توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ومؤسسة صناع الخير للتنمية ، لعلاج أمراض العيون للقضاء على مسبببات ضعف الإبصار وفقدانه في القرى الاكثر فقرا ضمن مبادرتى "مراكب النجاة، حياة كريمة" يهدف بروتوكول التعاون ، الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في المحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وبما تشمله من توفير رعاية صحية، وتقديم خدمات طبية، وعمليات جراحية، وفقاً للمتطلبات الخاصة بكل محافظة خاصة في القرى الأكثر فقراً، من خلال عيادات متنقلة لصالح أهالي القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية.

إن البروتوكول يتضمن العمل على تنظيم سبعين (70) قافلة طبية في (70) قرية مستهدفة من المحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، توفير الأجهزة الطبية اللازمة لإجراء كافة الفحوصات الطبية للحالات المرضية المستحقة والمصابة بمسببٍ من مسبباتٍ ضعف الإبصار أو فقدانه، وكذا إجراء العمليات الطبية المطلوبة لهم مثل عمليات المياه البيضاء وغيرها، وتقديم الأدوية والنظارات الطبية اللازمة حتى تمام الشفاء.

بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة ومؤسسة مصر بلا مرض.

تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ومؤسسة مصر بلا مرض للرعاية الصحية ، لتقديم خدمات طبية للفئات المستهدفة ، بهدف إدماج الأطباء المصريين بالخارج في دعم جهود الدولة لتقديم خدمات صحية للمواطنين بالمحافظات والقرى الأكثر احتياجا في إطار تنفيذ المبادرتين الرئاسيتين «مراكب النجاة» و«حياة كريمة». وتقديم الدعم الطبي بالمجان من خلال تيسير القوافل الطبية والعيادات المتنقلة ، وتوفير الطاقم الطبي وإعداد برامج توعية طبية بالمجان للقرى والمحافظات للارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة ووزارة الاتصالات

توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة ووزارة الاتصالات لإطلاق أول تطبيق الكترونى للمصريين بالخارج يضم كافة المحفزات الاستثمارية والمزايا التي يتم تقديمها للمصريين بالخارج من كافة جهات الدولة ، وإتاحة وتسهيل الوصول للخدمات المقدمة لهم، وتوفير جميع الامتيازات المُقدمة من مختلف الجهات الحكومية عبر المنصات الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول.

بروتوكول تعاون بين وزارة الهجر وشركة اكسبو ريببلك

توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة وشركة اكسبو ريبابليك بشأن التعاون فى الترويج للعقار المصري وتوفير برامج تمويلية عقارية خاصة بالمصريين في الخارج، بجانب مشاركة وزارة الهجرة في الفعاليات والمعارض العقارية التي يتم تنظيمها.

بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة ومحافظة المنوفية

في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والحد منها، ونتيجة لزيارة السيدة وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج إلى محافظة المنوفية في فبراير الماضي، وقعت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، واللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة ومحافظة المنوفية، يتضمن التعاون في العديد من المجالات منها مجال التدريب من أجل التشغيل، وكذلك الترويج للمنتجات اليدوية المتميزة في المحافظة بالفعاليات الخاصة بوزارة الهجرة، بالإضافة للتعاون بشأن دعوة الأطباء المصريين بالخارج لتقديم خدمات طبية في المحافظة.

كما تم ابرام العديد من البروتوكولات كما يلي:

‏- بروتوكول تعاون مع صندوق تحيا مصر، في مجال علاج ‏ومكافحة ‏فيروس سي، في ضوء مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعلاج ‏مليون مريض بفيروس سي في السنة، ‏واستراتيجية الدولة والسياسة العامة ‏لصندوق تحيا مصر.

- برتوكول ‏تعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ‏لحل ‏أزمات المواطن المصري بالخارج ‎، وإنشاء دراسة كاملة لحل مشكلاته.

- بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة الصحة والسكان، ومؤسسة مصـر ‏الخيـر، لنقل جثامين المصريين المتوفين بالخارج.

- بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة ومحافظة الغربية، لمكافحة ظاهرة ‏الهجرة غير الشرعية والتشجيع على الهجرة الشرعية لدعم مشروعات ‏التنمية بالمحافظة.‏

- بروتوكول التعاون مع وزارة الإسكان لتطوير العشوائيات بالمحافظات ‏المصدرة للهجرة غير الشرعية.‏

- بروتوكول تعاون مع وزارتي الصناعة والتربية والتعليم لتوعية الشباب ‏بسبل الهجرة الآمنة ‏ورعاية الموهوبين والمبتكرين، وتوفير برامج التدريب ‏والتوظيف، بالمحافظات المصدرة للهجرة غير ‏الشرعية‎.‎

‏- بروتوكول تعاون مع الأزهر الشريف لنشر مبادرة ‏‏«بيت العائلة ‏المصرية»، برعاية فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ‏الشريف؛ لتصبح مظلة ‏واحدة تُطلق لأول مرة لتجمع ‏المصريين على اختلاف طوائفهم وكياناتهم.

‏- بروتوكول أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعي في مصر بين وزارتي ‏الهجرة والتجارة والصناعة لترويج لها واشراك المصريين بالخارج في تنمية ‏الصناعة الوطنية.‏

- بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة والمنظمة بشأن تقديم الدعم الفني لوحدة تنسيق المشاريع بالوزارة (PCU) من خلال خبراء وطنيين ودوليين، واستدامة تفعيلها في إطار سياسة حوكمة الهجرة وإشراك المغتربين في التنمية.

- أبرمت مؤسسة مصر تستطيع بروتوكول تعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات وشركة أوركيديا للصناعات الدوائية، من أجل التعاون لتطوير مشروع "عقول عظيمة" للتعليم الطبي المستمر في مجال طب وجراحة العيون التي تقوم على رعايته الشركة بدعم ورعاية المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

- بروتوكول تعاون بين وزارتي الهجرة والتخطيط، بشأن التنمية المجتمعية لرفع الوعي المجتمعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتأهيل وتشغيل الشباب.

- بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة والأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بشأن إعداد برامج لتدريب وتأهيل شباب المصريين بالخارج.

- بروتوكول تعاون بين وزراة الهجرة ووزارة التجارة والصناعة بشأن إعداد افكار لمشروعات تنموية مشتركة تهدف إلى تنمية قدرات ومهارات الموارد البشرية من الشباب المصري في المجالات الداعمة لسوق العمل ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظات وخاصة التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

- إصدار أول وثيقة تأمين للمصريين العاملين في الخارج لتوفير الحماية التأمينية للمصريين خارج الوطن، بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية بجانب وزارة الداخلية والاتحاد المصري للتأمين بمشاركة المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج.

مبادرة ساعة مع الوزيرة

- تم إطلاق مبادرة "ساعة مع الوزيرة" والتي أثـمرت عن عقد اجتماعات إفتراضية مع أكثر من (45) جالية مصرية على مستوى العالم في مختلف القارات بهدف فتح قنوات اتصال مباشرة مع الجاليات المصرية في كافة أنحاء العام وفى هذا الإطار تم عقد سلسلة من اللقاءات عبر تقنية الزووم مع الجالية المصرية في كلاً من (كندا -السعودية – استراليا – الكويت – جنوب افريقيا وكينيا وليسوتو – الامارات – الولايات المتحدة الامريكية – فرنسا - المملكة المتحدة إنـجلترا وأيرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز – المانيا – الأردن – لبنان – سلطنة عمان – البحرين – قطر - أذربيجان وكازاخستان وقيرغيزستان وأوزباكستان وأرمينيا – تونس – المغرب – الجزائر – إيطاليا والفاتيكان - السويد والدنمارك وليتوانيا.

حيث تم التطرق إلى الامتيازات والتيسيرات والمحفزات التي تقدمها الدولة المصرية لأبنائها، والوقوف على أهم المشكلات والتحديات التي تواجه المصريين في كل دولة.

الزيارات الخارجية

زيارة المملكة العربية السعودية: تم تنظيم زيارة للمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 23 إلى 29 نوفمبر 2022 بمشاركة وفد حكومي مصري كبير مكون من وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية ووزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وممثلي عدد من البنوك الوطنية (البنك الأهلي المصري - بنك القاهرة - بنك مصر) بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء البعثة الدبلوماسية في الرياض وجدة. وقد تضمنت الزيارة عدد من اللقاءات والفعاليات حيث التقت الوزيرة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، وتم استعراض سبل تطوير أوضاع المصريين المقيمين في المملكة والتحديات التي يواجهونها سواء في العمل أو الإقامة، تم توجيه الدعوة له لزيارة مصر وتفقد مراكز التدريب والتأهيل بها بما في ذلك المركز المصري الألماني التابع لوزارة الهجرة والذي يُعنى بتأهيل العمالة للتوظيف بسوق العمل، والتنسيق بشأن وضع برامج تدريبية للعمالة المصرية المطلوبة في سوق العمل السعودي.

كما تم عقد مباحثات مشتركة مع السادة مسئولي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي برئاسة ، نائب وزير الموارد البشرية السعودي، بمقر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفريق العمل الخاص به، لبحث آليات تنفيذ خطة عمل مشتركة واستعراض استراتيجية سوق العمل بالسعودية.

• لقاء ، نائب وزير الخارجية السعودي، والسيد السفير ، ووكيل وزارة الخارجية السعودي للشئون الدولية المتعددة الأطراف، والسيد السفير ، وكيل وزارة الخارجية السعودي للشئون القنصلية، حيث اتفق الطرفان على بذل مزيد من الجهد في سبيل استدامة تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بما يخدم صالح الجاليتين المصرية والسعودية، والتأكيد على أهمية تضافر الجهود لتحقيق الاستفادة المتبادلة على مستوى الجاليات بين البلدين الشقيقين.

الترويج للعقار المصرى

• تم افتتاح النسخة الثامنة من معرض "عقارات النيل" بالرياض في المملكة العربية السعودية، والذي يحمل شعار "استثمر في مصر.. استثمر في المستقبل" والذي تنظمه شركة "إكسبو ريبابليك"، بمشاركة رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية وكبار مطوري القطاع العقاري، حيث استمر خلال الفترة من الخميس 24 وحتى 26 نوفمبر الماضي بمشاركة عدد من شركات التطوير العقاري المصرية.

• تم عقد لقاء مفتوح دام لست ساعات مع عدد من أعضاء الجالية المصرية في مقر القنصلية المصرية بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، على رأس وفد رفيع المستوى تم تشكيله تحقيقاُ لأقصى استفادة ممكنة من الزيارة ضم ممثلين عن الجهات التي تقدم خدمات متصلة بالمصريين بالخارج من وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج وممثلة عن وزارة التربية والتعليم مدير إدارة أبناءنا في الخارج، ومصلحة الجمارك المصرية التابعة لوزارة المالية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وممثلي البنوك الوطنية، وذلك للرد على استفسارات المواطنين حول التعليم وقانون الإعفاء الجمركي لسيارات المصريين بالخارج، وتذليل أي تحديات تواجه المصريين بالخارج في المعاملات البنكية وإجراءات التأمين على المغتربين للحصول على مكافأة نهاية الخدمة ومعاش شهري بعد التقاعد، كما شارك ممثلو البنوك في الرد على كافة التيسيرات المقدمة للراغبين في شراء وحدات عقارية في المشروعات الإسكانية في مصر بالإضافة الى ممثلاً عن السفارة والقنصلية والمكتب العمالي وكافة المكاتب الفنية المعتمدة في الرياض.

• تم عقد لقاء مفتوح دام لسبع ساعات مع عدد من أعضاء الجالية المصرية في مقر القنصلية المصرية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، على رأس وفد رفيع المستوى يضم ممثلين عن الجهات التي تقدم خدمات متصلة بالمصريين بالخارج من وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج وممثلة عن وزارة التربية والتعليم مدير إدارة أبناءنا في الخارج، ومصلحة الجمارك المصرية التابعة لوزارة المالية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وممثلي البنوك الوطنية، وذلك للرد على استفسارات المواطنين حول التعليم وقانون الإعفاء الجمركي لسيارات المصريين بالخارج، وتذليل أي تحديات تواجه المصريين بالخارج في المعاملات البنكية وإجراءات التأمين على المغتربين للحصول على مكافأة نهاية الخدمة ومعاش شهري بعد التقاعد، كما شارك ممثلو البنوك في الرد على كافة التيسيرات المقدمة للراغبين في شراء وحدات عقارية في المشروعات الإسكانية في مصر.

ونتج عن الزيارة تشكيل لجنة عمل مشتركة تضم في أعضائها مجموعتي عمل من وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية والسفارتين والمكتب العمالي بالبلدين للعمل على وضع آلية تواصل مباشر لحل أية مشكلات تواجه الجالية المصرية في السعودية أو الجالية السعودية في مصر من خلال التنسيق المباشر مع الجهات المعنية من الجانبين.

زيارة الإمارات العربية المتحدة: تم تنظيم زيارة للإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 10 إلى 16 نوفمبر 2022 بمهمة على رأس وفد من مختلف الوزارات والأجهزة المصرية بما في ذلك وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وممثلي عدد من البنوك الوطنية (بنك القاهرة - بنك مصر) بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء بعثتنا في الإمارات. وقد تضمنت الزيارة عدد من اللقاءات والفعاليات، وهي كالتالي:

• لقاء مع وزيرة تنمية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، للتباحث حول سبل التعاون والتنسيق المشترك، بما يخدم صالح الجالية المصرية بالإمارات.

• لقاء مع ، وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي، لبحث أوجه التعاون بشأن العاملين المصريين بالخارج.

• لقاء مع مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بالإمارات العربية المتحدة لبحث التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، بما يخدم الجالية المصرية في الإمارات، بمشاركة ، نائب السفير المصري في الإمارات، وذلك ضمن سلسلة لقاءات بين المسئولين المصريين والأشقاء بدولة الإمارات، لبحث سبل تعزيز التعاون في ملف الجاليات والمغتربين.

• عقد اجتماع مع مجموعة من كبار المستثمرين المصريين في الإمارات، بمشاركة، قنصل مصر العام في دبي، وعدد من ممثلي البنوك الوطنية المصرية.

• المشاركة في افتتاح المؤتمر الدولي لصناع التنمية والسلام في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، والذي انعقد بمشاركة المركز الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي والاتحاد العربي للتنمية والتكامل الاقتصادي، بمشاركة ، الوزراء ورجال الأعمال والسياسيين والشخصيات العامة من 32 دولة.

• زيارة الفرع الرئيسي لبنك مصر في دبي، للتعريف بما يقدمه البنك من خدمات للمواطنين المصريين بالخارج.

• تم منح وزيرة الهجرة جائزة العطاء المتميز خلال المؤتمر الدولي لصناع التنمية والسلام 2022، وذلك تقديرًا لدورها في مجال دعم حقوق المصريين بالخارج، والعمل على تلبية طلباتهم واحتياجاتهم والتفاعل مع آرائهم وأفكارهم وقد خلصت الزيارة إلى النتائج التالية:

• تشكيل لجنة عمل مشتركة تضم في أعضائها مجموعتي عمل وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ووزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، للعمل على التنسيق بين الجانبين فيما يتعلق بمشكلات العمالة بدولة الإمارات، بهدف تيسير إجراءات حل تلك المشكلات بما في ذلك العلاقة بين العمال وأصحاب العمل ومكاتب العمل والأمور المتعلقة بالمستحقات المالية، وظروف العمل والإقامة وإنفاذ القوانين والأحكام القضائية، ورفع الشكاوى العمالية، والتعامل مع الأوضاع الصحية، وتسريع الإجراءات فيما يتعلق بعودة الجثامين في حالة الوفاة، وإنهاء مشكلات العقود الوهمية للعمل وسوء استغلال التأشيرة الحرة.

• تنظيم ورش عمل بالتنسيق بين السفارة المصرية في أبو ظبي والقنصلية العامة بدبي ووزارة الموارد البشرية والتوطين لنشر التوعية بحقوق العمال خاصة في قانون التأمين ضد التعطل لمعرفة حقوقهم والتزاماتهم، وإمدادنا بفيديوهات قصيرة يمكن مشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونشرها عبر المنصات الرسمية، وعلى أن تنظم هذه الدورات التوعوية بشكل فعلي في النوادي المصرية بالإمارات، لتصل المعلومة إلى كل المستويات المهنية وكل المستويات العمالية.

• الاتفاق مع وزارة تنمية المجتمع الإماراتية على دراسة الموقف الخاص بإمكانية تخصيص أرض جديدة لإقامة نادي للجالية المصرية بأبو ظبي أو إنهاء الإجراءات لإعادة الأرض التي كانت مخصصة من قبل لإقامة النادي بما يخدم صالح الجالية وفق معايير دولة الإمارات، كما تم الاتفاق على التنسيق على كافة المستويات لتحقيق تعاون أشمل في مختلف المجالات وتبادل الخبرات في موضوعات العمل المشترك.

• النجاح في التواصل المباشر مع أعضاء الجالية المصرية بالإمارات وشرح وتوضيح كافة الحوافز الاقتصادية والاستثمارية التي توفرها لهم الدولة حاليًا، بالإضافة للتعرف على مشكلاتهم فيما يخص قانون الإعفاء الجمركي الخاص بسيارات المصريين بالخارج، ومعوقات الاستثمار في مصر، والتحويلات المالية، والمشكلات الخاصة بالحالة التجنيدية والأوراق الثبوتية والتأمين والتربية والتعليم والتعامل مع البعثات الدبلوماسية.

زيارة ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية

تم تنظيم زيارة الى ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 18 – 22 مارس 2023 حيث شملت فعاليات الزيارة ما يلي:

الاجتماع مع عمدة «إيرفين» الأمريكية لبحث تدشين توأمة مع المدن المصرية وتناول الاجتماع مناقشة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث إنه مجال اهتمام وتخصص السيدة عمدة إيرفين، كما تم الاتفاق على أهمية مواصلة التعاون بين الجانبين المصري والأمريكي في هذا المجال.

تم المشاركة في فعالية "الشبكة المصرية للسرطان ECN"، بهدف إطلاق حملة تبرعات بهدف دعم مستشفى 57357 لسرطان الأطفال، والتأكيد على أهمية استمرار هذا الصرح في تقديم خدماته بهذه الكفاءة والتميز.

• تم اللقاء مع 350 من رموز الجالية المصرية في كاليفورنيا، والذي تم خلاله التأكيد على حرص وزارة الهجرة على التواصل مع كافة المصريين بالخارج، بمختلف دول العالم، لمعرفة طلباتهم واحتياجاتهم والرد على كافة استفساراتهم، وعرض التيسيرات والمحفزات المقدمة لهم، ومنها قانون السيارات للمصريين بالخارج، وكذا إطلاق أول شركة استثمارية للمصريين في الخارج، وكذا التيسيرات التي عملت عليها الوزارة استجابة لطلبات المواطنين بالخارج والتي تتضمن التيسيرات والخدمات في مجالات: التعليم والتأمين والإسكان والاستثمار العقاري وتذاكر الطيران العائلية وشهادات الادخار الدولارية بعائد عالي.

تم جمع تبرعات بلغت حوالي 600 ألف دولار، وهو أكبر مبلغ تبرعات منذ بدء تأسيس الشبكة منذ 15 عام.

• تم عقد لقاء مع 25 من أبرز المستثمرين المصريين المقيمين في ولايات الساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية، في مجالات متنوعة من بينها التكنولوجيا والصناعات الخضراء، والصناعات التعدينية وإدارة الثروات، وتكنولوجيا تحلية المياه، ورفع الكفاءات التدريبية، وتكنولوجيا المعلومات، والبترول والغاز الطبيعي، والطاقة الجديدة والمتجددة، وغيرها من المجالات، والصناعات الدوائية والطبية، وتحديث البنية التحتية وشبكات الاتصالات، وغيرها من المجالات.

• تم عرض جهود الدولة المصرية في دعم الاستثمار وإجراء تعديلات جوهرية على قانون الاستثمار بما يخدم المستثمرين أنفسهم، بجانب إطلاق خارطة الاستثمار الصناعي في مصر، لتوضح مختلف الفرص المتاحة والمناطق الجغرافية المختلفة، ما ييسر على الراغبين في الاستثمار إيجاد المجال المناسب.

• تم عقد لقاء مع أعضاء اتحاد المصريين بالولايات المتحدة حيث تعد الجالية المصرية في الساحل الغربي واحدة من أهم الجاليات المصرية بالخارج، وتتميز بالتنوع بين أعضائها، من أطباء ورجال أعمال ومستثمرين ومهندسين وغيرهم من المجالات الحيوية والهامة، وتم التأكيد على حرص الوزارة على التواصل المستدام مع كافة أعضاء الجالية المصرية في غرب أمريكا ومد خطوط الاتصال مع الأجيال الجديدة من المصريين بالخارج والتي تصل إلى الجيل الرابع في الولايات المتحدة الأمريكية والساحل الغربي على وجه الخصوص.

• تم استعراض جهود الوزارة في تشجيع استثمارات المصريين بالخارج في الدولة و الإعلان عن إطلاق أول شركة استثمارية للمصريين في الخارج، و البدء في تسجيل الشركة بالهيئة العامة للاستثمار والتقدم لاستخراج الرخصة الذهبية، وسيتم الإعلان عن كافة تفاصيل الشركة ومجالات عملها وآليات المشاركة بها على منصات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

• تم القيام بزيارة مقر أبرشية الأقباط الأرثوذكس في لوس أنجلوس التي تأسست عام 1995، للقاء نيافة الأنبا سرابيون مطران لوس أنجلوس وجنوب كاليفورنيا وهاواي، بحضور ، قنصل عام مصر في لوس أنجلوس، ورئيس اتحاد المصريين بالولايات المتحدة، ، وذلك لتقديم التحية والتقدير لنيافة الأنبا سرابيون والآباء الكهنة، والتأكيد على الدور الذي تقوم به الكنيسة المصرية دومًا والتي لها دور وطني بجانب دورها الديني.

• تم عقد لقاء مع نخبة من أبناء الجالية الأرمينية في كاليفورنيا من المستثمرين من ذوي الأصول المصرية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور"، بحضور، قنصل مصر العام في لوس أنجلوس، وعمدة مدينة جليندال بكاليفورنيا، وعضو مجلس مدينة باربانك، ورئيس مجلس مدينة كريسنتا فالي، ورئيس المركز الأرميني للعدالة وحقوق الإنسان، ومجموعة كبيرة من المستثمرين الأمريكيين الأرمن ذوي الأصول المصرية حيث تم التأكيد على قوة العلاقات المصرية الأرمينية، وزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي كأول رئيس مصري يزور أرمينيا منذ 30 عاما، في خطوة إيجابية تستهدف تعزيز علاقات التعاون للخروج بنتائج مثمرة منها لصياغة مستقبل أفضل للبلدين، وذلك من خلال شراكات في قطاعات الاقتصاد والثقافة والسياحة والصناعة والتجارة وغيرها من القطاعات.

كما قامت السيدة وزيرة الهجرة، بالعديد من الزيارات الخارجية بهدف التواصل المباشر مع الجاليات المصرية في الخارج للوقوف على احتياجاتهم، والتعرف على مشاكلهم وبحث سبل وضع حلول لها:

- توجهت وزيرة الهجرة في 7/11/2015 إلى الكويت لبحث قضية ‏‏المواطن المصري الذي توفى إثر مشاجرة مع مواطنين كويتيين بالكويت، ‏والتقت هند الصبيح وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الكويتية، لحفاظ الحقوق ‏الكاملة للمواطن المصري أحمد عاطف الذي توفي في الحادث.‏

- توجهت وزيرة الهجرة إلى السودان، لبحث ملابسات حجز سلطات الأمن ‏‏السودانية لمجموعة من ‏الطلبة المصريين بالثانوية العامة السودانية بدعوى ‏تسريبهم ‏لامتحانات الثانوية السودانية، وإنهاء حجز ‏الطلبة المصريين.‏

- توجهت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في ‏‏12/2/2016، بصحبة مندوبين من وزارتي الإسكان ‏والاستثمار ‏ومندوب من البنك المركزي، للقاء الجالية المصرية ‏في نيويورك، للترويج ‏لمشروع قناة السويس الجديدة، وتسهيل ‏التواصل بين أبناء مصر بالخارج ‏والجهات الحكومية في مصر‎‎.‎

‏- أجرت وزيرة الهجرة زيارة للكويت ‏للاطمئنان على المواطن المصري "‏وحيد ‏محمود"، بمقر المستشفى ‏التي يتلقى فيها ‏علاجه للاطمئنان على حالته، نتيجة لهذه الزيارة أحالت جهات التحقيق الكويتية المسئولة عن قضية ‏المواطن الي جناية، كما أمرت بإجراء تحليلات على الجاني، والاتفاق على اجراء التأمين الصحي الشامل له مع وزيرة العمل الكويتية.

- زارت وزيرة الهجرة، نيوزيلندا للاطمئنان على أحوال أسر شهداء حادث كرايستشيرش الإرهابي، وقدمت واجب العزاء لأهالي الشهداء، بعد ما تم دفن جثث الضحايا، وقالت إنه كان لزامًا علينا السفر لتقديم واجب العزاء وتقديم كافة الدعم لهم وللمصابين أيضًا، والتأكيد على أن مصر لم ولن تنسى أبناءها في الخارج.

- نظمت وزيرة الهجرة زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ لحضور الحفل السنوي للشبكة المصرية للسرطان بولاية كالفورنيا، بجانب لقاء المصريين هناك.

- توجهت وزيرة الهجرة إلى ألمانيا لحضور فعاليات المؤتمر العالمي لمؤسسة "الأديان من أجل السلام" في نسخته العاشرة تحت شعار "رعاية مستقبلنا"، المنعقد بمدينة "لينداو" الألمانية، في إطار اختيار سيادتها كأحد الشخصيات المؤثرة الممثلة التي تقوم بدور في الدعوة للتسامح، حيث شهد المؤتمر مشاركة 100 دولة وحضور 900 ممثل ديني، وممثلين رفيعي المستوى لحكومات دول العالم، والأمم المتحدة، ومؤسسات أهلية، وممثلين من المجتمع المدني، وكبار الشخصيات والنشطاء في مجال نشر التسامح الديني.

جهود وزارة الهجرة خلال الازمة الحالية في السودان

- فور اندلاع الأزمة في السودان قامت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريـين بالخارج بتشكيل خلية أزمة للتواصل بشأن إعادة الجالية المصرية في السودان، بناء على توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي. حيث يقدر عدد الجالية المصريـة في السودان بحوالي 10 آلاف نصفهم من الطلاب، وقامت الوزارة بالمتابعة والمشاركة في عملية إجلاء المصريين من المقر الخاص بها في الوزارة بالتنسيق مع السفارة والقنصلية المصرية في السودان، حيث تم إجلاء المواطنين على متن طائرات المجهود الحربي وبراً عن طريق الحافلات البرية، وفقًا لخطة يتم الإشراف عليها من جميع الأجهزة والمؤسسات المعنية بالدولة، وتتواصل جهود الوزارة حتى اللحظة لحين عودة الجميع بسلامة الله إلى مصر.

- ناشدت الوزارة الجالية المصرية والطلاب بالتوجه إلى نقاط التجمع والإجلاء التي أعلنت عنها وزارة الخارجية ويعاد نشرها يوميا على الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة، وهي القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في بورتسودان (إجلاء بحري)، ومعبر قسطل (إجلاء بري)، ومعبر أرقين (إجلاء بري). واستمرت خطة إجلاء المواطنين على مدار الأيام الماضية من خلال تنفيذ جسر جوي لإجلاء المصريين بالسودان الذي نفذ 27 طلعة جوية، من مطارات "وادي سيدنا"، "بورتسودان" و"دنقلة، إضافة لاستقبال المئات عبر المنافذ البرية وتوفير عشرات من الحافلات لنقلهم، بالإضافة إلى من تم إجلاؤهم بحرا عن طريق ميناء بورت سودان ليصل إجمالي المواطنين الذين تم إجلاؤهم منذ بداية الأزمة مايزيد عن 8000 مواطنا.

اللجنة الوطنية الدائمة والطلاب العائدين من منطقة الصراع

الملف الخاص بالطلاب العائدين من أوكرانيا تم العمل عليه منذ بدء الأزمة الحرب الروسية الأوكرانية ومر بعدة مراحل بدأت المرحلة الأولي عند إنشاء الجسر الجوي وإعادة الطلاب المصريين من أوكرانيا، إلى أن تم موافقة فخامة السيد رئيس الجمهورية على توصيات لجنة الأزمات والتي تضمنت النظر في التماسات الطلاب المصريين في روسيا وأوكرانيا، وإعادة دراسة الملف من خلال تشكيل لجنة وطنية دائمة لإدارة هذا الملف تحت إشراف وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج وبالتنسيق مع وزارتي الخارجية والتعليم العالي وأجهزة الدولة المعنية.

- وفي ضوء توجيهات رئيس الوزراء بفتح ولاية اللجنة الوطنية الدائمة لتضم في اختصاصاتها النظر في أوضاع الطلبة المصريين في السودان مع الاستمرار في أعمال اللجنة بشأن الطلبة المصريين في روسيا وأوكرانيا استنادًا إلى قواعد وضوابط تحويل الطلاب من خارج جمهورية مصر العربية إلى الجامعات المصرية في حالات الضرورة القصوى حتى يتسنى السماح للطلاب المصريين الدراسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية والراغبين في التحويل للدراسة بكليات مناظرة لكلياتهم بالجامعات الخاصة والأهلية.

- قامت اللجنة الوطنية الدائمة بوضع توصيات لتيسير إجراءات تحويل الطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الراغبين في استكمال دراستهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية من خلال تخصيص رابط إلكتروني مركزي يمكن التقديم عليه لمساعدة الطلاب الذين لم يتقدموا للتحويل إلى الجامعات الخاصة والأهلية حتى الآن والطلاب الذين لم يتلقوا ردًا بالموافقة المبدئية من الجامعات الخاصة والأهلية التي تقدموا إليها والطلاب الذين لم تصلهم أي ردود من الجامعات التي تقدموا بها. بالإضافة إلى تخصيص بريد إلكتروني للرد على أسئلة واستفسارات الطلبة المصريين العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية الراغبين في التحويل إلى الجامعات المصرية الخاصة والأهلية لتذليل العقبات التي قد تواجههم في إجراءات التحويل.

أزمة الزلزال المدمر في سوريا وتركيا

التحرك الفوري لمتابعة أوضاع المصريين في سوريا وتركيا بعد أزمة الزلزال المدمر.

- فور وقوع الزلزال المدمر في كل من تركيا و سوريا، تم عقد لقاءً افتراضيًا للاطمئنان على أبناء الجالية المصرية في كلتا الدولتين، وتم متابعة الموقف عن كثب مع السفارة المصرية في تركيا في إطار تنسيق وتكامل الجهود للاطمئنان على أبناء الجالية المصرية.

وعقب إجراء اللقاء الافتراضي قامت الوزارة بتخصيص مجموعة عبر "الواتساب" للمتابعة اللحظية لموقف الطلاب، لتلبية احتياجات من يواجهون تحديات في مناطق الكارثة.

- كما تم التنسيق مع وزارة التعليم العالي لإعداد قوائم لمتابعة موقف الدارسين في تركيا، وعقدت الوزارة لجنة إدارة الأزمات بشكل مستمر لبحث المشكلات التي يواجهها المصريين في ظل الأزمة و التنسيق مع الجهات المعنية لتقديم المساعدة اللازمة، فضلاً عن اقتراح خطط بديلة لاستكمال الدراسة في مصر.

صوتك مسموع.. تلقي الشكاوى والاستفسارات من المصريين بالخارج

خصصت وزارة الهجرة خط ساخن لتلقي الشكاوى من المصريين في الخارج، وكانت تستقبل كافة الشكاوى على صفحتها على التواصل الاجتماعي، وحرصت على التعامل معها أبرزها.

وتواصل وزارة الهجرة جهودها المستمرة على مدار الساعة لمتابعة مشكلات ومقترحات المصريين بالخارج، سواء في روسيا أو أوكرانيا أو الخليج وأوروبا وأفريقيا، ذلك بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لمنصات التواصل الاجتماعي ومجموعات التواصل والهواتف وغيرها من وسائل التواصل مع المصريين بالخارج.

- التواصل والتنسيق والتعاون بين وزارة الهجرة والسفارة المصرية بقبرص، لإعادة البحارة المصريين الثلاثة من قبرص إلى مصر وحصولهم على مستحقاتهم المالية، بعد حل شكواهم المتمثلة في نزاع مالي مع الشركة التي كانوا يعملون بها، وكانوا يتواجدون على متن إحدى السفن المعطلة التابعة للشركة بالساحل القبرصي.

- العمل على عودة الشاب أحمد حسين، من موزمبيق، لاستكمال علاجه بمستشفى دار الشفاء، بعد تنسيقات مستمرة مع سفاراتنا في موزمبيق وكينيا لعودته بعد إجرائه عدة عمليات جراحية وتعرضه لمضاعفات طبية.

- حرصت وزيرة الهجرة على التواصل مع الجالية المصري في ألمانيا، للبحث عن طالبة مصرية بألمانيا ناشدت أسرتها بالبحث عنها عقب اختفائها، حتى تم الوصول إليها بالتنسيق مع السفارة المصرية ببرلين.

- حرصت وزيرة الهجرة على لقاء السيد وزير التعليم العالى والبحث العلمي، لتدعيم العلاقة بين العلماء المصريين بالخارج، وربطهم بوطنهم والاستفادة من خبراتهم المُتميزة فى مختلف المجالات، بجانب حل مشكلة الأساتذة الحاصلين على إجازات للعمل بالخارج واستنفدوا السنوات المسموح بها قانونا، لمنحهم مهلة عام لتوفيق الأوضاع، استجابة لطلبات الأساتذة، بجانب حل مشكلة الطلاب الدارسين بالخارج، فيما يتعلق بالتقديم للجامعات، وإدماجهم فى الجامعات الخاصة والأهلية، وفقًا للاشتراطات المطلوبة، ودعم الطلاب العائدين من أوكرانيا، وتحديد امتحان للدفعة الثالثة من الطلاب، وتناول فرص التعاون مع العلماء والخبراء المصريين فى الخارج فى المجال الطبى ومشاركتهم في إجراء عمليات جراحية بالمستشفيات الجامعية، وكذلك تقديم التدريبات والورش المختلفة لنقل الخبرات، ضمن مشروعات TELEMEDECINE "التشخيص عن بُعد" ومشاركة الاستشاريين المصريين فى مجال الطب داخل المستشفيات الجامعية، وتبادل الرأى العلمى حول الحالات المُتقدمة.

- التعامل الفوري مع شكاوى المصريين بالخارج سواء الجماعية أو الفردية والتنسيق مع الجهات لحلها؛ وقد تم التعامل مع كل منها خلال هذه الفترة أبرزها:

- التواصل مع ممثلي الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية لحل أزمة بين 3 صيادين مصريين ومؤسسة سعودية للاستيراد.

- نجحت جهود وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع السفارة المصرية بالخرطوم وجهات أمنية سيادية، لإنهاء إجراءات 120 طالبًا وطالبة من العالقين على المعبر الحدودي ما بين مصر والسودان، بسبب الأحداث الأخيرة بدولة السودان.

- إنهاء موقف وترحيل 14 مصريا، كانوا محتجزين في أوغندا إلى القاهرة.

- التواصل مع وزير الطيران المدني، بشأن نقل جثامين المصريين المتوفين إثر وقوع حادث سير مأساوي بدولة الكويت، إلى محافظاتهم بالصعيد خاصة مطار سوهاج والأقصر.

- عقب تلقي العديد من الشكاوى بشأن إجازات المصريين العاملين بالخارج، وكنتيجة لمساعي وزارة الهجرة لحل تلك الأزمة، أصدر مجلس الوزراء قرارًا بالموافقة على مد الإجازات للمواطنين العاملين بالخارج، وتشكيل لجنة تضم وزارات "الهجرة والقوى العاملة والتنمية المحلية والتخطيط" لمناقشة ودراسة كافة الحلول دون الإضرار بمصالح المصريين بالخارج أو الدولة.

- في إطار ما تقوم به وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لإيجاد الحلول للمشاكل المتعلقة بالمصريين العاملين بالخارج، وتنسيق الجهود بين مختلف الوزارات والهيئات، واستجابة لطلبات عدد من العاملين بالخارج، بشأن مد فترة إجازاتهم فقد تم فتح إجازات المصريين العاملين بالخارج التابعين لشركات قطاع الكهرباء، غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

- استقبلت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في مطار القاهرة الدولي، الطالب المصري بأوكرانيا (أ.أ.م.ع) الذي تعرض لنزيف في المخ، بعد استقرار حالته الصحية.

- حل شكاوى عدد من أفراد الجالية المصرية بدولة الإمارات العربية المتحدة بالأخص دفعة الثانوية العامة الإماراتية، لعدم قبول أبنائهم في بالكليات العلمية بمصر مثل (الطب والصيدلة) بداعي انهم لم يدرسوا مادة الأحياء بسبب تغيير مسمى مادة الأحياء بالإمارات.

- متابعة الشكوى التي تقدم بها عدد كبير من المصريين المقيمين بالكويت عقب إلغاء تذاكر الطيران الخاصة بهم بدون إنذار من قبل شركتي الحجز، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزاراتي الهجرة والسياحة وجهاز حماية المستهلك وغرفة الشركات السياحية، وستكون مختصة بمتابعة المخالصات وحصول المواطنين المتضررين على مستحقاتهم.

- التعاون مع وزارة الدفاع وزيادة اللجان القضائية التجنيدية لتسوية المواقف التجنيدية لشباب المصريين بالخارج.

أزمة العالقين

استطاعت الدولة المصرية إعادة واستقبال نحو 80 ألف مصري بالخارج خلال أزمة انتشار فيروس كورونا، نتيجة لجهود مشتركة بين الجهات المعنية..

ومع انتشار وباء كورونا المستجد، عملت وزارة الهجرة على اتخاذ عدد من الإجراءات الهامة للحفاظ على المصريين العالقين في مختلف دول وكان من بين تلك الإجراءات ما يلي:-

1- التواصل مع سفير الكويت بالقاهرة لتنسيق عودة المصريين من حاملي الإقامات:

تم التواصل مع السفير محمد صالح الذويخ، سفير دولة الكويت بالقاهرة؛ لتنسيق الجهود حول عودة المصريين من حاملي الإقامات المتواجدين في إجازات بمصر إلى دولة الكويت، بعد إجراء فحص PCR، والتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

2- تخصيص رحلات استثنائية لإعادة المواطنين العالقين في المملكة السعودية:

تم التواصل مع السيد / وزير الطيران المدني لتخصيص رحلات استثنائية للشركة الوطنية (مصر للطيران) وذلك من أجل إعادة المواطنين الراغبين في العودة من المملكة العربية السعودية، اعتبارًا من 9 مارس وحتى 24 مارس، بواقع 3 رحلات يوميا بخط سير القاهرة - جدة – القاهرة، وأيضا رحلة يوميا بخط سير القاهرة - المدينة – القاهرة، وأيضا بنفس الفترة تم التصديق على عدد من الرحلات للرياض و الدمام والقصيم وأبها.

3 - التواصل وتنسيق الجهود نحو حل أزمة المصريين العالقين في مطار الأردن:

تم التواصل مع السيد سفير الأردن بمصر، لمتابعة قضية نحو مائتين من المصريين العالقين بمطار الأردن، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو حل الأزمة بالتنسيق الجانب الأردني.

4 - التواصل والتنسيق لإعادة ما يقرب من 3000 من المصريين عالقين بالسودان:

حيث نجحت وزارة الهجرة بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية المصرية والسودانية وتعاون منظمات المجتمع المدني في عبور ونقل 1900 طالب ومواطن مصري ممن كانوا عالقين على المعابر مع السودان، بعد العديد من الاستغاثات التي وصلت لوزارة الهجرة بوجود صعوبات تحول دون عودتهم إلى مصر نظرًا لتوقف جميع الرحلات بسبب كورونا.

5- التواصل والتنسيق لتيسير تغيير المصريين بالخارج موعد عودتهم لمصر قبل 19 مارس:

تم التواصل مع وزير الطيران المدني لإتاحة الفرصة للمصريين بالخارج الراغبين في العودة لمصر لتغيير موعد العودة ليصبح قبل تنفيذ قرار الدولة المصرية بتعطيل حركة الطيران منها وإليها بدءا من ظهر يوم 19 وحتى يوم 31 مارس الجاري.

تم التواصل مع وزير الطيران المدني لإتاحة الفرصة للمصريين بالخارج الراغبين في العودة لمصر لتغيير موعد العودة ليصبح قبل تنفيذ قرار الدولة المصرية بتعطيل حركة الطيران منها وإليها بدءا من ظهر يوم 19 وحتى يوم 31 مارس الجاري.

6 - التواصل مع الجهات المعنية بمصر والمغرب لعودة فريق عمل شركة السويس للحاويات:

تم التواصل مع السفير أشرف إبراهيم سفير مصر بالمغرب ووزارة الطيران المدني المصرية، لتنسيق عودة 8 عاملين بشركة السويس للحاويات، وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لذلك، ما ساعد في تنفيذ طلب عودتهم في أقل من 24 ساعة.

7 - حل مشكلات الحالات الإنسانية: التواصل والتنسيق مع رموز الجاليات المصرية والجهات المعنية في عدد من الدول لحل المشكلات الإنسانية سواء المتعلقة بحالات مرضية حرجة أو أطفال أو لم شمل الأسرة.

8- عودة 37 مصريًا عالقًا بدولة تونس: نجحت وزارة الهجرة في التنسيق لعودة 37 مصريًا عالقًا بدولة تونس وهم في زيارات عمل، أو زيارات سريعة، والبعض الآخر يعمل في اليونيسيف ومنظمات الأمم المتحدة في ليبيا وتوجه لتونس ليتمكن من العودة، وذلك بالتنسيق مع الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، والذي عمل على التنسيق مع الخطوط الجوية التونسية، لنقل المصريين العالقين في مطار قرطاج بتونس.

9- التنسيق مع السلطات السعودية لإعفاء للمعتمرين التي انتهت تأشيراتهم: وفيما يتعلق بالمعتمرين المصريين الذين انتهت تأشيراتهم أو المتأخرين عن العودة، تم التنسيق مع السلطات السعودية لإعفاء للمعتمرين التي انتهت تأشيراتهم أو المتأخرين عن العودة إلى وطنهم خلال المدة النظامية لموسم العمرة، من الآثار القانونية والالتزامات المالية المرتبة على تأخرهم أو انتهاء تأشيراتهم، شريطة التقدم إلى وزارة الحج والعمرة بطلب الإعفاء وذلك من خلال الموقع الإلكتروني eservices.haj.gov.sa.

10- تسيير خطوط طيران إلى ولايتي نيويورك وواشنطن: التنسيق مع وزير الطيران المدني المصري السيد/ محمد منار تسيير خطوط طيران إلى ولايتي نيويورك وواشنطن، وذلك بعد أن طالبت رموز الجاليات المصرية وممثلين العمل الأهلي تجميع الأعداد من كل الولايات، وذلك لرصدها وتأكيدها وإرسالها لوزارة الطيران المدني التي ستنسق بدورها خط طيران لنقلهم إلى الوطن.

11- تسيير رحلتين جويتين من لندن إلى القاهرة: التنسيق مع السلطات البريطانية ووزير الطيران المدني المصري لتسيير رحلتين جويتين من لندن إلى القاهرة تحديدًا من مطار "جاتويك"؛ لإعادة المصريين العالقين في المملكة المتحدة، وبالفعل تم تسيير طائرتين يوم 26 مارس الماضي.

12- وزيرة الهجرة في بث مباشر للإجابة على كافة الاستفسارات التي تتلقاها الوزارة من المصريين العالقين بالخارج:

حرصت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج على التواصل مع أبناء مصر حول العالم، في بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك للإجابة على كافة الاستفسارات والطلبات التي تتلقاها الوزارة من المصريين العالقين بالخارج، على إثر الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها على مستوى العالم للحد من انتشار الفيروس وأبرزها تعليق حركة الطيران والتنقل فيما بين الدول.

13 – إطلاق مبادرة مجتمعية بعنوان "خلينا سند لبعض": إطلاق مبادرة مجتمعية بعنوان "خلينا سند لبعض" بين أرجاء الجاليات المصرية في الخارج، لمساعدة ودعم المصريين العالقين بالخارج، عقب قرار وقف الطيران الاستثنائي وعودة المصريين بالخارج، ولاقت قبول كبير لدى ابناء الجاليات المصرية في الخارج.

14- التواصل مع قداسة البابا تواضروس الثاني لمساعدة مصريين عالقين بسبب كورونا:

في إطار رعاية ومتابعة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لكافة الجاليات المصرية بمختلف دول العالم فقد تواصلت وزيرة الهجرة، مع قداسة البابا تواضروس الثاني عقب تلقي استغاثات عدد من المصريين العالقين بدولة كينيا، لطلب دعم الكنيسة المصرية بكينيا للعالقين هناك نظرا لعدم وجود جالية مصرية في كينيا، وبدوره، تواصل الأنبا بولس أسقف عام الكرازة بأفريقيا مع المصريين العالقين ووفر لهم سبل الدعم إضافة إلى مساعدات مالية، وأرقام أشخاص يتواصلون معهم لتنفيذ مطالبهم وتلبية احتياجاتهم خلال هذه الفترة وحتى استئناف الرحلات الاستثنائية المخصصة لعودة المصريين بالخارج مرة ثانية.

15- التنسيق مع الجهات المعنية لعودة مصريين عالقين في مختلف الدول:

قامت وزارة الهجرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لعودة مصريين عالقين بعدد من الدول كما يلي:

- ماليزيا ومالديف واندونيسيا "بالي"، عقب تواجدهم في رحلات سياحية وتم تعليق الطيران خلال تواجدهم بهذه الدول.

تشاد نيجيريا كينيا وذلك لتواجدهم في رحلات عمالة طارئة.

- أوكرانيا والتنسيق لعودة عدد من الطلاب بعد وقف الدراسة بها.

- السعودية عودة العالقين من المصريين المعتمرين أو من كان في زيارة.

"نورت بلدك".. المصريون العائدون المتضررون من أزمة كورونا

تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية باستيعاب العمالة المصرية العائدة من الخارج المتضررة من انتشار فيروس كورونا، والعمل على دمج هذه العمالة بالمشروعات القومية في مختلف المحافظات، أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج مبادرة "نورت بلدك"، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتكوين قاعدة بيانات دقيقة تتضمن المعلومات الرئيسية عن العائدين من الخارج والمتضررين إثر جائحة كورونا، والمهن التي يمتهنونها والمهارات المتوفرة لديهم، مما يساهم بشكل مباشر في توفير البرامج التدريبية المتلائمة مع مهارة وكفاءة كل منهم وتعزيز تلك المؤهلات، بما يساعد في خلق فرص عمل مناسبة لهم والاستفادة من مهاراتهم في مجموعة من البرامج التي تساعد على التنمية الشاملة، في إطار خطة الدولة للاستثمار في العنصر البشري.

حيث طرحت الوزارة استمارة إلكترونية بعنوان "نورت بلدك" على الموقع الرسمي للوزارة على الانترنت، كما تم توزيعها على العائدين من الخارج خلال فترة الحجر بالمدن الجامعية، مما أعطى فرصة كبيرة لعدد أكبر من العائدين لملئ الاستمارة.

وخلال العمل في إطار مبادرة "نورت بلدك"، تم التعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة التي أعلنت دعم العائدين من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمشروعات الصناعية كثيفة العمالة، وكذلك مع وزارات الطيران والتنمية المحلية والتعليم العالي ومؤسسات الدولة المصرية.

وفي أولى نتائج المبادرة، فقد تم توفير فرص عمل لـ 23 مصريًا الذين احتجزوا في ليبيا، فجاء تنسيق السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتورة نيفين جامع وزير التجارة والصناعة، للإعلان عن إتاحة فرص عمل للـ 23 مصرياً العائدين مؤخراً من ليبيا، والذين أعادتهم السلطات المصرية بتوجيهات من القيادة السياسية، حيث يتولى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إتاحة فرص العمل سواء من خلال إلحاقهم بالمشروعات الانتاجية أو مساعدتهم في بدء مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال توفير الدعم الفني أو التمويل المطلوب لبدء هذه المشروعات.

كما وقعت وزيرة الهجرة والمهندس أشرف دوس رئيس مجلس إدارة شركة "فيرن برو جلوبال" للاستثمار؛ وأحد المصريين بالخارج المشاركين في مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة والشركة، لتوفير فرص عمل وتشغيل للعمالة من المصريين العائدين من الخارج، كوسيلة من ضمن الوسائل التي تعمل عليها وزارة الهجرة لتوفير فرص عمل للعائدين من الخارج بسبب تأثر الدول التي كانوا يعملون بها في إطار المبادرة.

ووفقا للبروتوكول، فإنه تم توفير فرص عمل للعائدين من الخارج من أبناء محافظة الغربية محل المشروعات المملوكة للشركة وعلى رأسها المنطقة التجارية واللوجستية بمحافظة الغربية "داون تاون دلتا" والتي تعد أول وأكبر منطقة تجارية ولوجستية على مستوى محافظات مصر، وفقًا لاحتياجاتها والوظائف الشاغرة لديها.

وفي فبراير من العام 2021 إطلاق مبادرة جديدة تحت شعار "أصلك الطيب"، بهدف لإشراك المصريين بالخارج ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، من منطلق التنسيق بين كافة المبادرات المجتمعية ووضعها تحت بوتقة واحدة لتعظيم أوجه الاستفادة منها في هذه إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية، وسيتم العمل خلال الفترة المقبلة على تحديد 10 مشروعات بالقرى المستهدفة يمكن للمصريين بالخارج الراغبين في المشاركة بالمبادرة، توجيه الدعم لها، كذلك العمل على إدراج عدد من القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، ضمن القرى المستهدفة للتطوير في مبادرة "حياة كريمة".

كما أطلقت الوزارة مبادرة «مصرية بـ 100 راجل»، والتي تهدف لتنفيذ إستراتيجية وزارة الهجرة لربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم والدفاع عنها خارجيا، وإشراك نماذج من المرأة المصرية بالخارج في دعم القضايا الوطنية للدولة المصرية؛ تقديرًا لدور المرأة المصرية بالخارج؛ تلبية لرغبة عدد كبير من المصريات بالخارج؛ لدمج المصريات بالخارج ضمن مبادرة "أصلك الطيب" المعنية بمشاركة المصريين بالخارج، في تطوير القرى المصرية.

إحياء الجذور مع اليونان وقبرص وأرمينيا.. "نوستوس"

في نوفمبر 2022 تم عقد الاجتماع الوزاري السابع لوزراء الهجرة من مصر وقبرص واليونان بهدف تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والسياحية والثقافية بين مصر واليونان وقبرص ، بما يخدم أهداف التنمية في البلدان الثلاثة في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور".

- في يوليو 2020، عقدت وزيرة الهجرة جلسة حوارية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع أطباء من مصر واليونان وقبرص وأطباء آخرين من المصريين المهاجرين، لتبادل الخبرات حول التحديات التي فرضتها أزمة انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم، وكانت الجلسة بمشاركة السيد/ كوستاس فلاسيس نائب وزير الخارجية اليوناني، وقوتيس فوتيو المفوض الرئاسي لشئون المغتربين القبارصة، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الدول الثلاث ضمن مبادرة "إحياء الجذور- نوستوس".

- في أبريل 2020، تلقت السفيرة نبيلة مكرم رغبة الجاليتين اليونانية والأرمينية في مصر للمشاركة في جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وقاموا بالفعل بالتبرع لحساب صندوق "تحيا مصر" لمواجهة الأزمات والكوارث.

- في مارس 2020، زارت وزيرة الهجرة كنيسة القديس قسطنطين والقديسة هيلانة بمنطقة رمسيس وسط القاهرة، بمشاركة 50 من السيدات التي شاركت بالدورة الخامسة والثلاثين لمنتدى المرأة الاقتصادي مصر 2020، وهي الكنيسة الأثرية التي تأسست عام 1914 وتعد رمزا للمجتمع اليوناني بمصر، كما قدمت الوزيرة الشكر للسيدة "إيكاتيريني سوفيانو بيليفاندي"، سيدة الأعمال اليونانية التي ساهمت في تكاليف ترميم الكنيسة، والتي كانت قد ولدت وعاشت في مصر وطنها الثاني، وقدمت لها الكثير مثلما قدمت لوطنها الأول اليونان.

- في فبراير 2020، استقبلت وزيرة الهجرة رئيس الجمعية اليونانية المصرية بالقاهرة لبحث تنظيم المؤتمر العالمي الأول لخريجي مدرسة العبيدية اليونانية ووافقت على رعاية الفعاليات المؤتمر معربة عن سعادتها بعودة خريجي المدرسة العبيدية لمصر.

- في ديسمبر 2019، احتفت مصر بمشاركة وفد ‏الشباب اليوناني والقبرصي في فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، والذي ناقش ‏إطلاق النسخة الرابعة من مبادرة "إحياء الجذور"؛ لغرس بذور التعاون بين أبناء الجيلين الثاني والثالث ‏من شباب البلدان الثلاثة، وترتب عليها تدشين مجموعة عمل من شباب مصري ويوناني وقبرصي لدعم الروابط المشتركة بين مصر واليونان وقبرص.

- في نوفمبر 2019، شاركت وزيرة الهجرة في المنتدى الثاني للصداقة المصرية اليونانية الذي احتضنته مدينة الإسكندرية، كما قامت اللجنة التنظيمية للمنتدى بتكريم سيادتها تقديرا لدورها في ربط الشعوب وللنجاح الباهر الذي حققته الوزارة من جراء إطلاق مبادرة "إحياء الجذور".

- تم إطلاق النسخة الثانية من مبادرة "إحياء الجذور" في أكتوبر 2019، والتي شملت لقاءات بين الأطباء بالخارج من مصر ‏واليونان وقبرص، في العاصمة البريطانية لندن، لبحث آليات التعاون وتبادل الخبرات في المجال الطبي ‏بين خبراء وأساتذة الدول الثلاث بالخارج.‏

التواصل مع الشباب المصريين بالخارج وربطهم بالوطن

الانتهاء من تنفيذ عدد (80) برنامج تثقيفي للتوعية بمفهوم الأمن القومي ومعسكرات شبابية وأنشطة مجتمعية لأبناء المصريين بالخارج ومن ابرز ها مايلى:

▪ مشاركة عدد (200) شاب وفتاة من مختلف إيبارشيات الكرازة المرقسية من عدد (30) دولة تمثل كافة قارات العالم في ملتقى لوجوس الثالث للشباب الذى قامت بتنظيمه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ، بالتعاون مع وزارة الهجرة ، بهدف تعريف الشباب القبطي المهاجر بوطنهم الأم وخلال الملتقى تم تنظيم العديد من الفعاليات والزيارات أهمها ما يلى :-

- تم تنظيم زيارة للمدينة التراثية في العلمين شملت الزيارة (زيارة لمنطقة البلازا بالمدينة التراثية - وزيارة المسجد - ومشروع تنفيذ الكنيسة بالمدينة ) بحضور عدد من الأساقفة وقيادات الكنيسة المصرية ، بهدف تعريفهم على حجم الإنجاز وعملية التنمية التي تحدث بمصر على أرض الواقع.

- تم تنظيم زيارة إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

- تم تنظيم زيارة إلى قصر عابدين بالقاهرة.

- تم تنظيم زيارة للإهرامات والكنيسة المعلقة، وديري الشهيدين أبوسيفين بمصر القديمة ومار مينا بمريوط ، ومتحف الحضارات ، وقناة السويس الجديدة ، وكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة

- تم تنظيم زيارة لديرى درنكة والمحرق فى أسيوط دير السيدة العذراء بجبل درنكة.

تنظيم اجتماع مع دولة رئيس مجلس الوزراء

- تم تنظيم إجتماع مع دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وبمشاركة شباب الجيل الثانى والثالث من المشاركين في مؤتمر لوجوس للشباب.

مشاركة شباب المصريين الدارسين بالخارج بالندوة التثقيفية للتوعية بمهوم الامن القومى

- تم مشاركة عدد (35) من شباب المصريين الدارسين بالخارج من دول (الصين والمجر وإنجلترا وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة وكندا والمانيا وبولندا وأسبانيا) بالندوة التثقيفية للتوعية بمفهوم الامن القومى بالتعاون مع إدارة الشئون المعنوية للشباب بوزارة الدفاع، بهدف تنمية روح الولاء والأنتماء لديهم وللتصدى لما يروج ضد الدولة المصرية بالخارج من معلومات مغلوطة.

- تم تنظيم معسكر بمشاركة عدد (54) من شباب الدارسين بالخارج من خريجى مدرسة فلوباتير كولدج المصرية بكندا بالتعاون مع إدارة الشئون المعنوية للشباب بوزارة الدفاع ، حيث تم مشاركة شباب الدارسين في التدريبات بكل من وحدتي الصاعقة والمظلات ، بهدف الاطلاع على جهود المقاتلين والجهد المبذول لحماية الوطن والحفاظ على مقدراته ، وتنمية روح الولاء والانتماء لهؤلاء الشباب.

نظّمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع وزارتي الهجرة والشباب، زيارات ميدانية لمجموعة من الشباب من أبناء الجيل الثاني والثالث للمصريين المقيمين بالخارج، إلى كل من بانوراما 6 أكتوبر والكلية الجوية وقيادة قوات الصاعقة، من أجل تعريف الشباب على أحدث أساليب تدريب أفراد القوات المسلحة وتعريفهم بالدور البطولي الذي تقوم به القوات المسلحة الباسلة بمختلف أسلحتها.

نظمت وزارة الهجرة زيارة لوفد شبابي من المصريين بالخارج إلى مشروع طريق ومنتجع الجلالة، لمتابعة المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة على كل شبر من أرض مصر، وإلى العاصمة الإدارية الجديدة تضمنت جولة في زيارة الحي الحكومي، ومسجد الفتاح العليم، وكاتدرائية ميلاد السيد المسيح، ومنطقة الأبراج والمنطقة السكنية.

نظَّمت وزارة الهجرة زيارة لأبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج إلى مجمع الأديان بمنطقة مصر القديمة وخان الخليلي، وتضمنت الزيارة جولة موسعة بكل من مسجد عمرو بن العاص، بالإضافة لمجموعة من الكنائس والأديرة أبرزها الكنيسة المعلقة.

نظمت الوزارة عرضًا خاصًا للفيلم السينمائي البطولي "الممر" بالتعاون مع الدفاع الشعبي، للشباب أبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين المقيمين بالخارج، فضلا عن الاتفاق على ترجمته إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وكذلك ترجمة الحلقات الثلاث الأخيرة من المسلسل البطولي "الاختيار" إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية ونشره على منصات الوزارة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك حتى يتمكنوا من معرفة ومتابعة بطولات الجيش المصري وتضحياته، في الوقت الذي تقوم فيه الدولة المصرية بمعركة بطولية كبيرة ضد الإرهاب.

نظّمت الوزارة لهذه الوفود الشبابية زيارة إلى المتحف المصري بميدان التحرير وسط القاهرة وأهرامات الجيزة وأبو الهول وكذلك إلى الأقصر وأسوان وإلى محمية وادي الريان بالفيوم، وذلك بالتعاون مع وزارتي السياحة والبيئة.

نظمت الوزارة لهؤلاء الشباب زيارة إلى مقر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، للاطلاع على المنتجات المختلفة والمصنوعة بأيادي شابة مصرية.

إقامة معسكرات مخصصة للأطفال أبناء الجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج الذين تتراوح أعمارهم من 8 سنوات إلى 12 سنة، في إطار التعاون بين الوزارة وشركة "ويل سبرينج"، حيث تتضمن هذا المعسكر على مدار 3 أيام العديد من الأنشطة التفاعلية والتنافسية التي شارك فيها أبنائنا لتعزيز وتقوية الثقافة المصرية، فضلًا عن المحاضرات التي من شأنها زيادة الولاء والانتماء إلى وطنهم الأم.

مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج

في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لشباب المصريين الدارسين بالخارج التي أطلقتها وزارة الهجرة، وضمن أنشطة مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج "ميدسي MEDCE".

▪ تم مشاركة وزارة الهجرة بجلسة (نحو الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية) في جناح الاحداث الجانبية للمنطقة الخضراء بمشاركة (6) من شباب المصريين الخبراء والدراسين بالخارج والمتخصصين في مجالات الطاقة المستدامة والنظيفة ، والهيدروجين الأخضر والقضاء على الانبعاثات الكربونية وتقنيات الذكاء الاصطناعى وغيرها من القضايا المرتبطة بسياسة مصر للتحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة ، وذلك خلال فعاليات «مؤتمرالدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ Cop27 المنعقد بمدينة شرم الشيخ.

تم عقد اجتماع مع شباب المصريين الدارسين بالخارج المشاركين في مؤتمر المناخ COP27وتم الاتفاق على إنشاء مجلس استشارى متخصص من شباب الباحثين والعلماء المصريين بالخارج ، على ان يضم المجلس الاستشارى مجموعات عمل متخصصة وذلك لمناقشة القضايا المتعلقة بجهود التنمية بالدولة وتقديم المقترحات وتقنيات دعم الحلول المتطورة والعمل على نقل احدث الخبرات البحثية بالخارج في مختلف المجالات في مصر.

العمل على خلق قنوات اتصال مستدامة بين شباب المصريين الدارسين بالخارج وبين وطنهم مصر من خلال مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج "MEDCE" ودمجهم في خطط التنمية الوطنية ، بجانب دورهم الهام في الترويج للدولة المصرية بالخارج والتصدى للشائعات والأفكار المغلوطة.

اطلاق استراتيجية المرحلة الجديدة للمركز وآليات العمل والتي تشمل إعادة هيكلة المركز وتوسيع مجالات عمله والفئات المستهدفة من شباب المصريين بالخارج ليشمل:

▪ شباب المصريين الدارسين بالخارج

▪ شباب الخريجين والباحثين بالخارج ممن يقومون بإجراء بحوث دراسات متقدمة ومهام عملية مثل الماجستير أو الدكتوراة

▪ شباب الخريجين والعاملين بالشركات والمؤسسات والجامعات بالخارج.

▪ تشكيل مجموعات عمل من أعضاء المركز وتكليفها بوضع خطة عمل لفعاليات وأنشطة المركز في مجالات العمل التالية :

▪ أنشطة علمية ، ثقافية ، فنية وسياحية.

▪ أنشطة منظمة للربط بين سوق العمل المحلى والشباب المصرى بمن خريجى الجامعات الأجنبية.

▪ النشر الدورى للأوراق البحثية والأبحاث التي يقدمها شباب المصريين بالخارج.

▪ منتدى حر ومفتوح لمشاركة الأفكار والمقترحات المرتبطة بمجالات العمل الوطنى المختلفة.

▪ ربط شباب الجيل الثانى والثالث من أبناء المصريين بالخارج الراغبين في المشاركة بفعاليات المركز.

▪ تم تشكيل مجموعة العمل من شباب الدارسين المصريين بالخارج لإدارة عدد من ملفات العمل بالمركز وتم اختيار مسئولا تنفيذيا للمركز ، وسفير الخريجين ومسئول إدارة الموقع ومنصات التواصل الاجتماعى ، سفيرا للطلاب ، سفير العائدين ، مسئول الفعاليات

▪ الوصول إلى تصور لمواجهة الشائعات والتصدى للأفكار المغلوطة عن مصر ونشر الفكر البناء والحس الوطنى وتحفيز الشباب على العمل السياسى الوطنى من خلال وسائل التواصل الاجتماعى.

▪ تنظيم العديد من اللقاءات التفاعلية عبر تطبيق زووم بمشاركة شباب الدارسين بالخارج من العديد من الدول بهدف تعريفهم بكافة الجهود والمشروعات التي يتم تنفيذها على ارض مصر، والترويج للسياحة المصرية خارجيا

في إطار الحرص الدائم من وزارة الهجرة على مد جسور التواصل بين شباب مصر في الخارج ووطنهم الأم، كانت الوزارة قد أطلقت في يونيو 2020 أول برنامج تقدمه الدولة للشباب المصري الدارسين في الخارج تحت عنوان "مبادرة شباب الدارسين بالخارج"؛ من أجل تعزيز صلتهم بالوطن وللاستفادة من المهارات والعلوم التي اكتسبوها، وكانت النواة في الزيارة التي أجرتها السيدة وزيرة الهجرة -برفقة الوفد الشبابي- إلى الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.

وفي أواخر أغسطس 2020، بدأت وزارة الهجرة في تنظيم عدة زيارات هامة ومحورية لوفد شباب الدارسين بالخارج سواء لمؤسسات دينية وحكومية أو مواقع عسكرية أو أماكن سياحية.

فقد التقى الوفد بشيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام أحمد الطيب، وكذلك بقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كما زار الوفد وزارة الري ووزارة الاتصالات والمجلس القومي للمرأة، وأيضًا متحف القوات الجوية وقصر البارون ومدينة الجلالة والجامعة الواقعة هناك، والمطار الحربي ومشروع روضة السيدة زينب وحي الأسمرات والعاصمة الإدارية الجديدة وقصر عابدين ومحمية وادي دجلة ومنطقة آثار سقارة ومدينة الإنتاج الإعلامي، وقد شملت تلك الزيارات جلسات حوارية حول قضايا مختلفة وجولات تفقدية وترفيهية والتقاط صور تذكارية.

وبالإضافة إلى ذلك، تم توفير فرص تدريب للطلاب الدارسين بالخارج في عدد من الوزارات وخلال فترة إجازاتهم في مصر، من بينها وزارات الهجرة والتخطيط والبيئة والشباب والرياضة، وهذا بهدف أن يتعرفوا عن قرب على بيئة العمل في مصر وعلى فرص العمل المتاحة بها في كافة المجالات المناسبة لتخصصاتهم.

وفي مطلع العام 2021، أطلقت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج،"الإستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج"، والتي جاءت لخلق مكون رئيسي لجميع الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الوزارة لأبناء الدارسين بالخارج، وكذلك إنشاء مظلة واحدة تجمع أبناء المصريين المغتربين لزيادة ربطهم بوطنهم حتى لا ينقطعون عنه ويشاركونه في خطة البناء والتنمية.

كما تم إطلاق مركز وزارة الهجرة للشباب المصريين الدراسين بالخارج في يناير 2021، ليعمل كمظلة حوارية ومعرفية خاصة بشبابنا في الخارج. جاءت فكرة إنشاء المركز لتشجيع استدامة التواصل والحوار بين الدارسين المصريين بمختلف دول العالم وبين الوزارة.

فعاليـــــات دوليــــــة

- التواصل مع الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية:

- في نوفمبر 2019، شاركت وزيرة الهجرة في الحفل السنوي للشبكة المصرية للسرطان ECN، بحضور قنصل مصر العام في لوس أنجلوس أحمد شاهين، وكرمتها الشبكة تقديرًا لجهودها في رعاية مصالح المصريين بالخارج ودعم جهود الشبكة خلال السنوات الماضية.

- في فبراير 2020، قامت وزيرة الهجرة بزيارة ولايات الغرب والوسط الأمريكية "شيكاجو وميتشجان" والتقت عددًا كبيرًا من رموز الجالية المصرية هناك، وعقدت حوارًا مفتوحًا معهم حول التحديات التي تواجهها الدولة المصرية والنهضة الكبيرة التي تشهدها في كافة المجالات، فضلا عن الاتفاق على عمل برنامج زيارات لأبنائهم الشباب إلى مصر حتى يتعرفوا عن قرب على ما يجري على أرض وطنهم.

- في مايو 2020، شاركت وزيرة الهجرة في الفعالية السنوية للشبكة المصرية للسرطان ECN بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا لدعم مرضى السرطان في مصر خاصة الأطفال، وألقت كلمة عبر تطبيق Zoom على الإنترنت بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا عالميًا.

- في يونيو 2020، أجرت وزيرة الهجرة حوارًا مفتوحًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال مشاركتها بالحدث الذي نظمته المؤسسة المصرية الأمريكية التي تم تأسيسها عام 1984 بهدف خدمة المصريين المتواجدين بالولايات المتحدة الأمريكية، والحفاظ على التقاليد الثقافية المصرية من خلال الحفاظ على التواصل الدائم فيما بينهم، وتحدثت الوزيرة خلال الحوار عن دور الوزارة في تلبية نداءات المصريين بالخارج وتكوين رأي عام وطني يساند القضايا الوطنية والقومية والاستفادة من خبرات المصريين بالخارج في شتى مجالات التنمية، ولتدعيم الروابط السياسية والاجتماعية والاقتصادية بينهم وبين الوطن وبين بعضهم البعض، ولوضع سياسة شاملة لهجرة المصريين إلى الخارج في ضوء أهداف التنمية المستدامة.

- دعم حق مصر في مياه النيل وموقفها في قضية سد النهضة:

- في إطار حرص وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج على دعم قضايا الدولة المصرية والترويج لها خارجيًا وسط أبنائها، أصدرت الوزارة فيلمًا وثائقيًا قصيرًا بعنوان "النيل حياتنا" بعدة لغات: العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية والصينية والروسية فضلاً عن اللغة الأمهرية التي يتحدث بها الشعب الإثيوبي واللغة السواحيلية لغة عدد كبير من شعوب القارة الأفريقية.

- في إطار حرص الوزارة على الاستفادة من القوى الناعمة للمصريين بالخارج في دعم قضايا الدولة المصرية، فقد كان هناك تحرك هام من أجل دعم حق مصر في مياه النيل على إثر المفاوضات مع الجانب الإثيوبي فيما يتعلق بسد النهضة، ففي إطار التحرك الشعبي لحماية الأمن المائي المصري، نظمت الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية لوقفة أمام البيت الأبيض في واشنطن والبنك الدولي للتأكيد على الحق المصري والتنديد بالموقف الإثيوبي المتعنت تجاه ملف مياه النيل الذي يمثل مسألة حياة لأكثر من 100 مليون مصري، وهي الوقفة التي كان لها صدى بارزًا في الكثير من الوسائل الإعلامية.

- كما شارك عدد من الأشقاء الأفارقة من إثيوبيا وكينيا في وقفة المصريين أمام البيت الأبيض والبنك الدولي؛ تعبيرًا عن تأييدهم للموقف المصري، وتأكيدًا على ضرورة تحقيق السلام ومراعاة المصالح المشتركة بين الشعوب دون الانسياق خلف من يؤجج الفتن ويستفيد من الأزمات، فضلا عن استخدام وزارة الهجرة العديد من النماذج الإلكترونية لحشد أصوات المصريين بالخارج لدعم الموقف المصري في قضية سد النهضة، ومنها التصويت عبر المنصة الدولية البارزة Change، كما عمل رموز الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية على التواصل مع المصريين حول العالم؛ لإعداد خطاب موحد بهدف إيصاله إلى الكونجرس الأمريكي، لدعم الموقف المصري تجاه قضية سد النهضة.

- شهر الحضارة المصرية في أونتاريو بكندا:

- في يوليو 2020، احتفت الوزارة بمرور عام على رفع العلم المصري لأول مرة في برلمان أونتاريو بكندا، في إطار إحياء شهر الحضارة المصرية بكندا، والذي تم إقراره من قبل برلمان أونتاريو في يوليو 2019 كثمرة لجهود الجالية المصرية بكندا وعلى رأسهم النائب شريف سبعاوي، عضو البرلمان الإقليمي بالمقاطعة.

وتضمن برنامج الاحتفال جدولا حافلا بالعديد من الفعاليات التي من شأنها نشر الثقافة والفنون المصرية المتعددة، لإثراء هذا الحدث الفريد من نوعه والتعريف بمقدرات مصر الثقافية الكبيرة والممتدة عبر العصور، ويعد فرصة للترويج السياحي والثقافي للدولة المصرية بمقوماتها، إلا أن فعاليات هذا العام قد أقيمت افتراضيًا "أونلاين" بسبب تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا على مستوى العالم.

- فوز مصر برئاسة لجنة الأمم المتحدة للسياسات الاجتماعية والفقر عن إفريقيا

في نوفمبر من العام 2019، أُجريت انتخابات بين الدول الأفريقية الأعضاء بالأمم المتحدة، فازت مصر خلالها برئاسة لجنة السياسات الاجتماعية والفقر بالأمم المتحدة عن قارة إفريقيا، لمدة عامين 2020 – 2021، بمشاركة الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي والمصريين بالخارج، لتصبح هذه المرة هي المرة الثالثة على التوالي لفوز مصر بهذا المقعد، منذ إنشاء اللجنة عام 1979.

جاء ذلك بعد انتخابات شارك فيها أكثر من 50 دولة إفريقية، شملت المناطق الإفريقية الخمس: "شمال إفريقيا، شرق إفريقيا، غرب إفريقيا، وسط إفريقيا، جنوب إفريقيا" لتشكيل هيئة المكتب، بما يشمل اختيار خمسة مناصب لرئاسة اللجنة والمقررين ممثلين عن المناطق الإفريقية الخمس.

ترؤس مصر لهذه اللجنة، ممثلة في الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة، جاء بعد مناقشة التقارير المعدة من لجنة السياسات بشأن تعزيز الحماية الاجتماعية والاستثمار بالخدمات الاجتماعية في الدول الأفريقية وذلك على مدار يومى 12 و13 نوفمبر 2019، بالإضافة إلى المشاركة فى اجتماعات المفوضية الاقتصادية لإفريقيا بالأمم المتحدة، والخاصة بلجنة السياسات الاجتماعية والفقر والنوع، والتى تعد الهجرة أحد أهم محاورها بالإضافة إلى القضاء على الفقر وكذلك الحد من عدم تكافؤ الفرص بالقارة الإفريقية.

وعزز هذا الفوز اضطلاع مصر بدورها الدبلوماسي في قيادة القارة السمراء، ودعم القارة الإفريقية فى مجال تعزيز الهجرة الآمنة وتمكين المرأة وتوفير الرعاية الاجتماعية بكل أشكالها وتكافؤ الفرص فى مجالات التعليم والصحة وغيرها، فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وكذا أجندة إفريقيا 2063.

مبادرات وخدمات وأنشطة للمصريين بالخارج

- مبادرة "اتكلم عربي" تمتد للمستوي الإقليمي لمواجهة حرب طمس الهوية:

- تلك المبادرة التي أطلقتها وزارة الهجرة للحفاظ على الهوية المصرية وربط شباب المصريين بالخارج بالوطن، ليجيدوا التحدث باللهجة المصرية، فلا يشعروا بالاغتراب عند التحدث مع أقرانهم أو أقاربهم.

وحظيت المبادرة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتكون أحد المبادرات القومية وكلف السيد الرئيس وزارة الهجرة بالعمل على البث المباشر للأحداث المصرية الهامة (سياسية، رياضية، ثقافية وفنية..)، وبث المعلومات الصحيحة الخاصة بالشأن المصري، وكذلك التذكير والتعريف بالمناسبات الوطنية والدينية وتوقيتاتها، وذلك فضلا عن دعم منظمة اليونيسكو والبرلمان العربي ومجمع اللغة العربية لها.

كما تم الانتهاء من المرحلة الأولى بتصميم عدد 20 حلقة متفاوتة المستوى، استعدادا لنشر المحتوى، وهو محتوى بسيط يتناسب مع الأطفال من سن 3 إلى 6 سنوات، في شكله ومضمونه بالاعتماد على نشر الكلمات العربية الشائعة، وتعليم أحرف اللغة العربية، كذلك عمليات الدمج بين هذه الأحرف كي نصل لمرحلة تكوين الكلمة، من خلال أنشطة تفاعلية للأطفال ويشارك فيها أعضاء الأسرة، إضافة إلى خلق قصص وأغان وفيديوهات تتضمن هذا المحتوى أيضًا.

كما تم تنفيذ عدد (180) برنامج تفاعلى لابناء المصريين المقيمين بالخارج بهدف تنمية انتمائهم وتعريفهم بالرموز الوطنية وتاريخ بلدهم وحضارتهم وبلغ معدل وصول منشورات الصفحات الرسمية للمبادرة على مواقع التواصل الاجتماعى لعدد (8.382.000) مشارك ومتابع.

هذا إلى جانب إطلاق الوزارة لحملة ترويج للمبادرة على منصة تيك توك، نظرًا لتفاعل عدد كبير من شباب مصر والعالم عليها، كما أعلنت وزارة الهجرة أن النجم المصري العالمي «مينا مسعود» وكذلك الفنان المصري بأمريكا "آدم الشرقاوي" سفيرين للمبادرة.

ومؤخرا، أطلقت وزارة الهجرة بالتعاون مع شركة دار نهضة مصر للنشر التطبيق الإلكتروني "اتكلم عربي" كأول تطبيق إلكتروني على الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية لتعليم اللغة العربية يستهدف الأجيال المصرية الناشئة بالخارج.

إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية اتكلم عربى تحت شعار "جذورنا المصرية "

▪ تم إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية إتكلم عربى تحت شعار "جذورنا المصرية" لتعزيز الهوية المصرية لأبنائنا والتوعية بتاريخهم العظيم والتي تركز على الاحتفاء بالشخصية المصرية وجذورها العظيمة ، وتستهدف أبنائنا في الداخل من المتعلمين في المدارس الدولية وأبنائنا في الخارج من الجيل الثانى إلى الخامس من أبناء المصريين. وفى هذا الإطار تم تنفيذ الفعاليات التالية :

▪ قامت وزارة الهجرة بتنظيم لقاء للدكتور وسيم السيسى الطبيب والجراح الشهير عالم المصريات مع عدد من طلاب المدرسة الأوروبية الدولية الألمانية بالقاهرة وقد تم خلال اللقاء الحديث عن الحضارة المصرية القديمة ، وخاصة تميزها في مجال الطب وما أنجزته تلك الحضارة العظيمة في مجالات العلوم الطبية والتشخيص والجراحة المعقدة التي تؤكد عظمة جذورنا المصرية.

▪ تنظيم يوما مصريا ولقاء بطلاب مدارس القرية الذكية للتعريف بالحضارة المصرية.

▪ تم تنظيم حوار مفتوحا مع طلبة مدارس ليسية فولتير الفرنسية وكيبلنج الإنجليزية التابعتين لمدارس القرية الذكية والإعداد لبثة لابناء الجيلين الثانى والثالث بالخارج ، حول نشأت مصر القديمة وعظمة الحضارة المصرية الممتدة عبر الزمن ومراحل تطورها بحضور السفيرة وزيرة الهجرة والدكتور ميسرة عبد الله حسين ، عالم المصريات ونائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية.

▪ القاء الدكتور ميسرة عبد الله عالم المصريات محاضرة تحت عنوان حكاية مصر حول بداية نشأة الدولة المصرية وتطور الحضارة المصرية القديمة ، واهمية نهر النيل في حياة قدماء المصريين ، وقد أجاب عن كافة الاستفسارات ودعا الطلاب لزيارة المتاحف المصرية.

مسابقة "تحدي 30 يوم":

- انطلاقا من حرص مؤسسات الدولة المصرية على الاهتمام بالرياضة وصحة المصريين، شاركت الجاليات المصرية بالخارج من كافة الأعمار، وخاصة أبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج، في مسابقة برنامج "30 يوم تحدي" التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة وأطلقتها في أول أغسطس 2020، وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وقد شهدت المسابقة شهدت مشاركة نحو 150 من المواطنين المصريين بالخارج من 20 دولة، كما كان هناك تفاعل كبير من المشاركين في البرنامج عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في عدد من الدول، من بينها والإمارات والسعودية والبحرين وإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرهم.

وتعد المشاركة في هذه المسابقة حلقة من سلسلة متصلة من الفعاليات التي تعتزم وزارة الهجرة إطلاقها مستقبلا، لتقوية الصلات بين المواطنين بالخارج ونظرائهم في الداخل، بالإضافة إلى الحرص على لياقتهم البدنية خلال فترة البقاء بالمنزل في ظل الظروف الحالية، بما يتناسب مع قواعد التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

مبادرة "اتكلم متخافش مصر معاك":

تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة ومؤسسة شيزلونج للصحة النفسية في يونيو 2022، وقضى البروتوكول بأن تتولى مؤسسة شيزلونج توفير كافة الاستشارات الطبية فيما يتعلق بالجانب النفسي لشبابنا في الخارج ومن خلال مركز وزارة الهجرة للحوار بين شباب المصريين الدارسين بالخارج (ميدسي)، وذلك عن طريق نخبة من كبار المتخصصين والاستشاريين في مجال الطب والتأهيل النفسي، من خلال المنصة الإلكترونية للمؤسسة التي تضم أكثر من 300 متخصص في علاج الاضطرابات والأمراض النفسية، وذلك في إطار محكم من قواعد الخصوصية والسرية التامة لكل المستخدمين من أبناء مصر من الجاليات المقيمة بالخارج.

مشاركة المصريين بالخارج في الاستحقاقات الدستوري

- الانتخابات الرئاسية 2018: شهدت مصر في منتصف مارس 2018 انطلاق الانتخابات الرئاسية، وبناء على ذلك، دعت وزارة الهجرة جموع المصريين في الخارج بالمشاركة والتصويت في الانتخابات مؤكدة عمل القائمين على العملية الانتخابية وعلى رأسهم اللجنة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع وزارة الخارجية، على تيسير الأمور أمام الناخبين المصريين بالخارج، كما تشكلت غرف عمليات من فريق وزارة الهجرة لتلقي كافة أسئلة واستفسارات الناخبين المصريين بالخارج على مدار يومي التصويت.

- انتخابات مجلس الشيوخ المصري 2020: شهدت مصر في منتصف أغسطس 2020 انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ في نسخته الجديدة، وهو الاستحقاق الدستوري الذي سطر مرحلة جديدة في الحياة النيابية المصرية، فهو الغرفة الثانية لمجلس النواب المصري (البرلمان) وتشكيله جاء غاية في الأهمية نظرا لكونه معاونا للبرلمان، ولكونه مجالا لتبادل وجهات النظر بين المتخصصين وأهل الخبرة والعلم ما يساعد في عملية التشريع

وبناء على ذلك، دعت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة جموع المصريين في الخارج بالمشاركة والتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدة عمل القائمين على العملية الانتخابية وعلى رأسهم اللجنة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع وزارتي الهجرة والخارجية، على تيسير الأمور أمام الناخبين المصريين بالخارج من خلال إتاحة خدمة التصويت عن طريق البريد السريع في سابقة هي الأولى من نوعها، آخذين في الاعتبار ما يمر به العالم من تداعيات لفيروس كورونا والتي قد تعيق ذهاب المواطنين لمقرات الاقتراع في السفارات أو القنصليات.

كما تشكلت غرفة عمليات من فريق وزارة الهجرة لتلقي كافة أسئلة واستفسارات الناخبين المصريين بالخارج على مدار يومي التصويت.

وكعادة المصريين بالخارج، الذين دائما ما يلعبون دورا هاما وبارزا في كل الاستحقاقات الدستورية منذ عام 2014، فإنهم قاموا بتلبية النداء ونزلوا للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، مدركين تمامًا واجبهم تجاه وطنهم الذي يواجه تحديات مختلفة على كافة الأصعدة.

انتخابات مجلس النواب المصري 2020

شهدت مصر في أكتوبر 2020 انتخابات مجلس النواب، وهو من الاستحقاقات الدستورية التي شارك بها المصريين بالخارج خلال عام 2020، وخلال أيام طباعة وإرسال بطاقات الاقتراع تابعت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عملية التصويت وتلقي أية استفسارات من المصريين بالخارج، حول آلية التصويت خصوصًا وأن التصويت كان بالبريد السريع وهي وسيلة جديدة تم إتاحتها للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا.