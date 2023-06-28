مروان محسن يقود تشكيل فيوتشر الرسمي لمواجهة المصري

أعلن علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر عن تشكيل فريقه الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام المصري البورسعيدي في الدوري.

وتنطلق مباراة المصري وفيوتشر في السابعة مساء اليوم على استاد الجيش ببرج العرب، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الممتاز.

تشكيل فيوتشر لمواجهة المصري البورسعيدي

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: جوزيف جوناثان، سعد سمير، محمود مرعي، عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: مهند لاشين – كريم نيدفيد، ناصر ماهر، أيمن صفاقسي، مصطفى البدري.

في خط الهجوم:مروان محسن

قائمة هدافي لاعبي فيوتشر قبل صدام اليوم

1_مروان محسن (6أهداف)

2_محمود رضا (4أهداف)

3_عمر كمال (3أهداف)

4_أحمد عاطف،عبد الكبير الوادي (3أهداف)

5_عمر السعيد،باسم علي،جوزيف نجويم(هدفين)

بينما تأتي قائمة هدافي النادي المصري كالتالي:

1_محمد جريندو (8 أهداف)

2_ مروان حمدي (5 أهداف)

3_إلياس الجلاصي (5أهداف)

4_إسلام عطية،عبد الرحيم دغموم عبده يحيي (هدفين)

5_زياد كمال، إيتوجا،عمرو السعداوي،إسلام أبوسليمة (هدف)

فيوتشر يبحث عن رد إعتباره أمام المصري

يسعي فريق فيوتشر في الفوز بمباراة اليوم علي المصري من أجل مطاردة بيراميدز على المركز الثاني ووصافة المسابقة، بجانب رد الإعتبار والثأر من الخروج بنصف نهائي كأس الرابطة.

بينما يدخل فريق المصري لقاء اليوم أمام فيوتشر بحثًا عن تحقيق الفوز من أجل الوصول للمركز الخامس في ترتيب الدوري العام المصري، حيث أن تحقيقه للفوز على فيوتشر يعني تقدمه 3 مراكز دفعة واحدة.

بجانب تأكيد تفوقه علي كتيبة علي ماهر، بعدما فاز عليه منذ أيام أيضًا ببطولة كأس الرابطة في نصف النهائي وتأهل المصري للنهائي.

ترتيب المصري وفيوتشر في الدوري قبل صدام اليوم

يقع المصري المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 41 نقطة، حيث فاز المصري في 9 مباريات، وتلقى الهزيمة في 7 مباريات، وحسم التعادل في 14 مباراة ، وسجل29 هدفا، وهز شباكه 32هدفا.

بينما يحتل فيوتشر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 57نقطة حيث فاز في 15 مباراة وتلقى الهزيمة في 3 مباريات، وحسم التعادل في12مباريات وسجل 32 هدفا وهز شباكه 18 هدفا.