لقيت طفلة حتفها ، اليوم الأربعاء، في أولي أيام عيد الأضحى المبارك، إثر انهيار عليها حائط منزل بقرية بني مجد بمركز منفلوط، في محافظة أسيوط، تم نقل جثمان الطفلة إلي المستشفي وتوالت النيابة التحقيق.

حائط منزل ينهي حياة الطفلة مكة في أسيوط

كانت البداية بتلقى مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد بورود بلاغ إلى النجدة بانهيار حائط منزل على طفلة وتسبب في وفاتها.

وبانتقال إدارة المباحث ، إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص انهيار حائط منزل قديم بقرية بني مجد، والذي أسفر عن مصرع "مكة. ح"، 4 أعوام، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى منفلوط المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

قد تحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة.