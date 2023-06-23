فتح باب تقديم الطلاب الوافدين في الجامعات المصرية

فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، باب التقديم أمام الطلاب الوافدين في الجامعات المصرية للعام الدراسي 2023-2024.

وأعلنت الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح باب التقديم أمام الطلاب الوافدين الراغبين في الدراسة بمصر.

وأتاحت وزارة التعليم العالي التقديم الإلكتروني للطلاب الوافدين عن طريق منصة "ادرس في مصر" للتيسير على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية.

واستهدف التقديم الإلكتروني للطلاب الوافدين على منصة “ادرس في مصر” التخفيف من حدة التكدس بالجامعات، نظرًا للاقبال المُتزايد على الدراسة بالجامعات المصرية.

ويعتمد نظام قبول أوراق تقديم الطلاب الوافدين على أولوية التقديم الإلكتروني بالجامعات المصرية على الرابط المخصص.

رابط تقديم الطلاب الوافدين

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن رابط منصة “ادرس في مصر” لتقديم الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية للعام الدراسي المقبل.

ولتقديم الطلاب الوافدين للدراسة في الجامعات المصرية اضغط هنا



الموافقة على قواعد قبول الوافدين

وكان المجلس الأعلى للجامعات قد وافق على قواعد وإجراءات قبول الطلاب الوافدين بالجامعات والمعاهد المصرية (المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا) للالتحاق بالعام الجامعي 2023/2024.

كما وافق المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه يوم السبت الماضي على العمل بنفس قواعد تنسيق الجامعات للعام الماضي لخريجي الثانوية العامة 2023.

ونوه المجلس الأعلى للجامعات بأن القبول بكل كليات الجامعات الحكومية المصرية والمعاهد التابعة لها وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي، بعد إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي مع استمرار باقي القواعد المعمول بها في العام الماضي.

وتجرى اختبارات القدرات لجميع الكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة، بذات قواعد وإجراءات اختبارات القبول المعمول بها في العام الماضي دون تغيير.

والكليات التي تتطلب اختبارات القدرات هي: كلية التربية الرياضية، وكلية التربية الموسيقية، وكلية التربية الفنية، وكلية التربية النوعية شعب "تربية فنية، وتربية موسيقية"، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية في جامعة المنصورة فقط.

وتتضمن أيضا الكليات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات: كلية الفنون التطبيقية، وكلية التربية شعب "تربية فنية، وتربية موسيقية"، والفنون الجميلة "فنون وعمارة".

