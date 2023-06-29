أطول نهارعلى صعيد عرفات وأعلى درجة حرارة بالمشاعر المقدسة

يتكرر كل 33 عاما

نفرة الحجيج إلى مزدلفة أكبر حركة سير بشرية فى العالم

كشف موقع «طقس العرب» المتخصص بالمناخ، أن يوم عرفة هذا العام يعتبر الأطول منذ 33 عامًا ، بمقدار 15 ساعة

وأوضح «طقس العرب»، وهو أكبر منصة وتطبيق لمتابعة توقعات الطقس والتطورات الجوية الميدانية فى السعودية والمنطقة، أن طول هذا اليوم عرفة لن يتكرر إلا بعد 33 عاما، أى فى عام 1477هجرى وذلك بعد أن يبدأ موسم الحج دورته الجديدة ويحل فى فصل الصيف من جديد.

وأشار «طقس العرب» إلى أن مشعرعرفات فى مكة المكرمة سجل الثلاثاء، أعلى درجة حرارة بالمشاعر المقدسة، وبلغت درجات الحرارة 48 درجة مئوية فى الظل.

وكان حجاج بيت الله الحرام قد بدأوا بعد غروب شمس الثلاثاء مغادرة مشعرعرفات الطاهر، ليكملوا رحلتهم الإيمانية إلى مشعر الله الحرام «مزدلفة»، ليتجسد مشهد النفرة والجموع المليونية تسلك مسارات المشاة التى اكتست ببياض الإحرامات فى ثالث محطة فى رحلة الحج. وتعد طرق المشاة فى المشاعر المقدسة الممتدة من منطقة جبل الرحمة بمشعر عرفات وحتى مشعر منى مرورا بمزدلفة بطول 25 كلم، أطول ممر مشاة فى العالم، ويشهد سنوياً فى موسم الحج أكبر حركة سير بشرية فى العالم، وعلى امتداد الممر تتوزع نقاط ضخ رذاذ الماء تلطيفاً للأجواء، وتخفيفاً للحرارة.

وتعتبر «مزدلفة» ثالث المشاعر المقدسة التى يمر بها الحجيج فى رحلة إيمانية يؤدون فيها مناسك الحج، حيث تقع بين مشعرى منى وعرفات، ويبيت الحجاج بها بعد نفرتهم من عرفات، ثم يقيمون فيها صلاتى المغرب والعشاء جمعاً وقصراً، ويجمعون فيها الحصى لرمى الجمرات فى منى، ويمكث فيها الحجاج حتى صباح اليوم التالى يوم عيد الأضحى ليفيضوا بعد ذلك إلى منى.