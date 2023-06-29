إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية.. وقلعة قايتباى تتزين لاستقبال الأجانب والمصريين

احتفل أهالى الإسكندرية أول أيام عيد الأضحى المبارك بالتجول بأماكن متفرقة بعروس البحر المتوسط للاحتفال مع ذويهم وأقاربهم بعيد الأضحى.

وشهدت شواطئ الإسكندرية، إقبالاً متوسطاً فى أول أيام عيد الأضحى المبارك، وتخطت نسبة الإشغال فى بعض الشواطئ 70% لأول مرة منذ بداية فصل الصيف، خاصة على الشواطئ الشرقية، حيث تعد شواطئ الإسكندرية، من أكثر الشواطئ إقبالاً فى الأعياد والإجازات، خاصة فى عيد الأضحى المبارك، نظرا لتزامنه مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، وتستقبل شواطئ الإسكندرية الآلاف فى كل عام فى عيد الأضحى لقضاء إجازة سعيدة بالمدينة الساحلية.

ويوجد بالإسكندرية نحو 64 شاطئاً جاهزة لاستقبال المصطافين خلال إجازة العيد، تبدأ من الشواطئ المجانية، وتندرج إلى العامة ثم المميزة وأخيراً السياحية.

حذرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، من مخالفة تعليمات منظومة الإنقاذ المتواجدة على الشاطئ، وشددت على الرواد ضرورة اتباع تعليمات المنقذ المتواجد فى برج المراقبة والذى يقوم بتوجيه الرواد للسباحة فى الأماكن الآمنة، وعدم تخطى الحبال العائمة بعمق البحر، كما حذرت من نزول البحر فى غير مواعيد تواجد منظومة الإنقاذ والتى تتواجد على الشواطئ من 7 صباحاً إلى 7 مساءً.

فيما حذرت أيضاً من نزول البحر للأطفال أقل من 10 سنوات بدون مرافق، وشددت على ضرورة ارتداء «اللايف جاكيت» عند ركوب البدالات والألعاب المائية داخل البحر، وعدم السباحة فى البحر عند رفع الراية الحمراء التى تحذر من خطورة البحر فى بعض الأوقات بسبب ارتفاع الأمواج والتيارات البحرية.

وقال الدكتور عبدالرازق، إن هدفنا هذا الموسم هو استكمال نجاح المواسم السابقة والقضاء تماماً على الإكراميات وأعمال البلطجة وأن الهدف الأول والأساسى هو حسن معاملة الرواد وتحقيق أقصى درجات الأمان على شواطئ الإسكندرية.

وشدد رئيس الإدارة على أهمية الحجز الإلكترونى وأن يتمتع الحاجز بالتسكين فى الصف الأول، وفى حالة عدم الالتزام ستكون الغرامة هى العقوبة المنتظرة، والتى تمنى ألا تحدث ولا نلجأ إليها وأن يكون التزامنا نابعاً من داخلنا وأن نضع أنفسنا مكان المواطن الذى يرغب فى قضاء بضع ساعات على شواطئ الإسكندرية أملا فى أن يقضيها بدون أى مضايقات.

من جانب آخر شهدت منطقة قلعة قايتباى الأثرية فى الإسكندرية، أول أيام عيد الأضحى، إقبالا متوسطا من الزائرين المصريين والعرب والأجانب، للاستمتاع والتنزه ومشاهدة أهم معالم الإسكندرية ،على شاطئ البحر المتوسط.

وأعلن محمد متولى مدير عام آثار الإسكندرية، عن أن قلعة قايتباى أنهت استعدادها لاستقبال الزائرين فى عيد الأضحى المبارك، حيث قامت القلعة برئاسة محمد عز المشرف على القلعة ومفتشى آثار القلعة بالإشراف على تنسيق الحدائق داخل القلعة وقص النجيلة وتقليم الاشجار والنخيل والتى تمت بمعرفة إدارة الحدائق بمنطقة آثار الإسكندرية، وذلك فى سبيل إظهار القلعة بالمظهر الحضارى اللائق.

وفى سياق متصل شهدت حديقة الحيوان بالإسكندرية إقبالا متوسطا من المواطنين أول أيام العيد وذلك بسبب انشغال بعض الأسر بالذبح الأكثر منهم يفضل الخروج والتنزه ثانى أيام العيد للتجول بحديقة الحيوان منذ بداية الصباح واستمتاع الأطفال بالتقاط الصور التذكارية مع الحيوانات، حيث تعد الحديقة من أهم أماكن الفسح فى عروس البحر الأبيض المتوسط فى ظل توافد الزوار على الحديقة من الإسكندرية ومن محافظتى مطروح والبحيرة.

قالت الدكتورة نبيلة وليم مدير عام حديقة الحيوان بالإسكندرية إن حديقة حيوانات الإسكندرية استعدت لاستقبال زوار الحديقة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وتمت كل التجهيزات والعناية بالحيوانات بشكل يومى من خلال قسم الوقاية والعلاج حيث يمر الأطباء يومياً للاطمئنان على صحة الحيوانات وتقديم الرعاية الطبية والوقائية اللازمة، وجرى رفع حالة الطوارئ بمناسبة العيد نظراً لزيادة الإقبال الجماهيرى على زيارة الحديقة.