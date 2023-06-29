آلاف الزوار بحديقة حيوان الزقازيق

شهدت حديقة الحيوان بالزقازيق، أمس، إقبالاً كبيراً من قبل آلاف الزائرين فى أول أيام عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء احتفالية للاستمتاع بمشاهدة الحيوانات المختلفة وإدخال الفرح والسرور على أبنائهم، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، حرصاً على صحة وسلامة الوافدين والعاملين بالحديقة.

وقال المهندس أيمن لطفى، مدير عام الحديقة فى تصريحات خاصة لـ« الوفد» إنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال الجمهور، تزامنا مع الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، وذلك بناء على تعليمات اللواء دكتور محمد رجائى لجميع العاملين، بالحدائق بضرورة اﻻهتمام ومتابعة الإجراءات اﻻحترازية.

وذكر أنه تم تكثيف أعمال التطهير والتعقيم بصفة مستمرة لجميع أرجاء الحديقة، والتشديد على تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية، مع مراعاة التباعد الاجتماعى وتنظيم عملية الدخول والخروج منعا للتزاحم وحفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف «لطفى» أن الحديقة استقبلت خلال أول أيام العيد 2500 زائر من مختلف الأعمار حتى كتابة سطور التقرير فى الواحدة ونصف ظهرا، ومن المتوقع أن يزيد عدد الزائرين بعد عصر اليوم، وانكسار موجة الحر، وبعد انتهاء الأهالى من ذبح وطهى أضاحى العيد.

ولفت إلى أن الأسر تصطحب أبناءها إلى الحديقة، للاستمتاع بمشاهدة الحيوانات المختلفة والفقرات الاستعراضية والألعاب الترفيهية، وسط تكثيف أعمال النظافة والتأمين بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك فى إطار حرص الإدارة والعاملين على تهيئة الأجواء المناسبة حتى تظهر الحديقة فى أبهى صورها أمام روادها.

وأكد مدير عام حديقة حيوان الزقازيق، أن الحديقة تم دعمها مؤخراً بـغزال، واللامة الأهليّة، وسلاحف سودانية، وطاووس هندى، دجاج زينة، ورل صحراوى.