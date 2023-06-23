إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بإطسا في الفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا بمحافظة الفيوم، لتنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف دون ترخيص بقرى المركز.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، باستمرار التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية لإزالة أى معوقات لإنجاح أعمال الموجة الواحدة والعشرين.

ترأس الحملة المحاسب خالد فراج رئيس مركز ومدينة اطسا، وبحضور مسئولي حماية الأراضي وأملاك الدولة بالمركز، ورؤساء الوحدات المحلية بقرى قصر الباسل وقلمشاه ومنية الحيط، والمهندس محمد عبدالله رئيس قسم أملاك الدولة بالمركز، ومسئولى الوحدات المحلية بالقرى .

جاء ذلك بحضور اللواء محمد فوزي مساعد مدير الأمن، وبالتعاون مع قوات الأمن بمركز شرطة اطسا برئاسة العميد محمد ثابت مأمور مركز شرطة اطسا والرائد موسى نصر وقوات الأمن المعاونة، ومسئولي منطقة آثار الفيوم، وذلك في إطار الموجة الواحدة والعشرين من موجة الإزالات على مستوى الجمهورية.

وأكد رئيس المركز أن الحملة تمكنت من إزالة عدد 5 حالات تعدي على الأراضي الزراعية، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض، على مساحة إجمالية بلغت 875 متر، بزمام قرى أبوصير ومنشأة رحمي وكفر الزعفراني، وتمت إزالة كافة التعديات وتسليم المساحة إلى مديري الجمعيات الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى.

إزالة أعمدة خرسانية مخالفة على الأراضي الزراعية بالفيوم

وتمكنت الوحدة المحلية بقرية أبوجندير برئاسة المحاسب عبدالحميد التومي رئيس القرية، من تنفيذ إزالة عدد 3 حالات تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني، عبارة عن أعمدة خرسانية وحفر أساسات حديثة، على مساحة إجمالية بلغت 450 متر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

وأشار رئيس مركز ومدينة اطسا إلى أن الموجة الواحدة والعشرين تشمل حالات التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية. مؤكدا على ضرورة إستمرار أعمال الموجة الواحدة والعشرين، وتحقيق المستهدف منها، ومواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى.

أوضح رئيس مركز ومدينة اطسا أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستنفذ القانون على جميع المتعدين على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين إسترداد جميع أملاك الدولة.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية