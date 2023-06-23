قرار جديد يخص المصروفات الدراسية لطلاب الصفوف الأولى

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا جديدًا يخص تحصيل المصروفات الدراسية لطلاب الصفوف الأولى في المدارس عن العام الدراسي 2023-2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن ذلك تحقيقا لانضباط منظومة العمل المالي من حيث الالتزام بسداد المصروفات الدراسية المقررة بما يعود بالنفع على تنفيذ خطط الوزارة نحو تطوير العملية التعليمة.

جاء ذلك خلال خطاب دوري عممه صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية التابع لوزارة التربية والتعليم على مديري المديريات التعليمية في جميع المحافظات.

ضوابط سداد المصروفات الدراسية

وافق الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم (141) بتاريخ 8 سبتمبر 2022 الصادر بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية عن العام الدراسي 2022-2023 بذات الفئات والضوابط المنصوص عليها بالقرار للطلاب المتقدمين للالتحاق بالصف الأول رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2023-2024 والتوجيه بسداد مصروفات تلك الصفوف مع قبول الملفات الخاصة بالطلاب.

وأكد وزير التربية والتعليم استمرار العمل بالقرار الوزاري المشار إليه بالبند (1) وبذات الفئات وضوابط القرار بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوي بنوعيه العام والفني من حيث ارتباط سداد المصروفات الدراسية بقبول ملفات الطلاب.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن طلاب المستوى الثاني رياض اطفال تحدث بيانات ملفاتهم عند النقل للمرحلة الابتدائية ويرفق بالملف إيصال سداد المصروفات كأحد مسوغات تحديث الملف.

أما طلاب الصف الأول الإعدادي، فيطلب من ولي الأمر طلب تحديث بيانات الطالب (الصور الشخصية، ومحل الإقامة - الخ) ويرفق به إيصال سداد المصروفات.

وتسدد المصروفات الدراسية على حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية بمكاتب الهيئة القومية للبريد بموجب الرقم القومي للطالب المدون بشهادة الميلاد الالكترونية أو من خلال منافذ الدفع الالكتروني المتعاقد معها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ويكون إيصال السداد ضمن مسوغات قبول الملف.

فئات معفاة من المصروفات الدراسية

وشمل الخطاب على أن تعفى الفئات التالية من سداد الإشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية، وفق البيان المعتمـد مـن الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام الوزارة وهي:

١. الفئات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم ( 45) لسنة 2020.

٢. أبناء شهداء ثورة ٢٥ يناير .

٣. أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها بعد تقديم ما يفيد ذلك .

٤. الطلاب يتامى الأب غير القادرين.

٥. الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية.

٦. مقدمي البحوث الاجتماعية المعتمدة والممهورة بخاتم شعار الجمهورية مدرجا بها سبب الأعضاء من الفئات الآتية: أبناء المرأة المعيلة، ومهجورة العائل، والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وذوي الإحتياجات الخاصة.

٧. أبناء ذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثا غير القادرين مع مراعاة سريان الإعفاء لمدة عام دراسي واحد ويجدد بحث الحالة بشكل سنوي.

٨. أبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

٩. طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبورماد ( بمحافظة البحر الأحمر )، ومدارس شمال سيناء، والطلاب المقيدين بمدارس شمال سيناء والملحقين على مدارس بالمحافظات الأخرى من طلاب هذه المحافظة.

١٠. طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.

ونص الخطاب الدوري على تخفيض المصروفات الدراسية بنسبة 50 % لأبناء العاملين بالتربية والتعليم (خدمة ومعاش) من الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية المقررة، والأنشطة الطلابية بمختلف مراحل التعليم ( العام والفني) المنصوص عليها بالقرار الوزاري ١٤١ لسنة ٢٠٢٢ ، ولا يسري هذا التخفيض على الرسوم المقررة بقوانين.



المصروفات الدراسية للصفوف الأولى

الصف الأول رياض أطفال 305 جنيهات

الصف الأول الابتدائى 305 جنيهات

الصف الاول الإعدادي 205 جنيهات

الصف الأول ثانوى عام 520 جنيها.

الصف الأول ثانوى عام خدمات 2220 جنيها.

الصف الأول ثانوى فنى 220 جنيها.

الصف الأول ثانوى فني خدمات 2020 جنيها.