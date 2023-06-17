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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

عادل حمودة: وسائل التواصل الاجتماعي ألحقت أضرارا بالمجتمعات

الإعلامي عادل حمودة
الإعلامي عادل حمودة

قال الإعلامي عادل حمودة، إن وسائل التواصل الاجتماعي ألحقت أضرارا بالمجتمعات، بحسب ما نشره جوناثان هايد، خبير في علم النفس الاجتماعي، في تقريرا بعنوان: “نعم وسائل التواصل الاجتماعي تقوض الديمقراطية حقا".

وأضاف حمودة، أن هناك الكثير من الأضرار التي ألحقتها وسائل التواصل الاجتماعي بالمجتمعات؛ منها الاستقطاب السياسي، وعلى الجانب الآخر، حاولت شركة «ميتا» أو فيسبوك سابقا الدفاع عن نفسها.

نتائج دراسة تنفي تهمة التأثير السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي على الديمقراطية

 

وأوضح أن شركة ميتا نشرت على موقعها نتائج دراسة تنفي تهمة التأثير السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي على الديمقراطية، جاء فيها: «إن الاستقطاب السياسي أخذ في التناقص في الدول التي يتزايد فيها استخدام السوشيال ميديا».

وتابع: «هايد أكد العكس، إذ أن السوشيال ميديا لعبت دورا مؤثرا في توسيع الاستقطاب السياسي الذي تعاني منه الكثير من دول العالم اليوم، والدليل على ذلك أن السوشيال ميديا تقسم المستخدمين في غرف الصدى، وهي مجتمعات مغلقة على أشخاص متشابهين في التفكير، وعدم اتصالنا بأشخاص لديهم وجهات نظر مختلفة يؤدي إلى ترسيخ التفكير الجماعي القبلي، وهذا هو التعصب بعينه».

 

جاء ذلك خلال تقديمه برنامج واجه الحقيقة، المذاع على فضائية القاهرة الإخبارية. 

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