10.7 % زيادة في عدد مشتركي الإنترنت عن طريق ADSL

أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاحد ،ان عدد مشتركي الانترنت عن طريق ADSL فى مصر بلغت 10,5 مليون مشترك في يونيو 2022مقابل 9,5 مليون مشترك في يونيو 2021 بنسبة زيادة قدرها 10,7 ٪.

واشارالتقرير السنوى لإحصاءات الاتصالات السلكية واللاسلكية عام 2021 / 2022 اصدره الجهاز برئاسة اللواء خيرت بركات ان عدد - بلغ عدد مستخدمى الانترنت عن طريق الهاتف المحمول 68,5 مليون مستخدم في يونيو 2022 مقابل 59,7 مليون مستخدم في يونيو 2021 بنسبة زيادة قدرها 14,9 ٪.



وبلغ عدد مستخدمي الانترنت عـن طريق USB Modem 2.1 مليون مستخدم في يونيو 2022 مقابل 3,2 مليون مستخدم في يونيو 2021 بانخفاض بلغت نسبته 34,5 ٪.

و بلغ عدد خطوط الهاتف المحمول 98,3 مليون خط في يونيو 2022 مقابل 98,6 مليون خط في يونيو 2021 بانخفاض بلغت نسبته 0,3٪.

اشار الجهاز الي ان عدد السنترالات بلغ 1605 سنترال عام 2021 / 2022 مقابل 1199 سنترال عام 2020 / 2021 بنسبة زيادة قدرها 33,9 ٪ ، وبلغت حمولة السنترالات 19,9 مليون خط عام 2021 / 2022 مقابل 23,3 مليون خط عام 2020 / 2021 بانخفاض بلغت نسبته 14,5 ٪.



كما بلغ عدد الخطوط الشغالة 12,2 مليون خط عام 2021 / 2022 مقابل 12,8 مليون خط عام 2020 / 2021 بانخفاض بلغت نسبته 4,5٪.

ولفت الجهاز الي ان عدد الخطوط التليفونية بالقطاع الحكومي 84,0 ألف خط عام 2021 / 2022 مقابل 94,0 ألف خط عام 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 10,5 ٪.

وبلغ عدد الخطوط التليفونية بالقطاع الخاص 316,7 ألف خط عام 2021/2022 مقابل 407,5 ألف خط عام 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 22,3 ٪.

واشار الجهاز الى ان عدد الخطـوط التليفونية بالمنازل 6,4 مليون خط عام 2021/2022 مقابل 6,7مليون خط عام 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 4,6٪.

و بلغ متوسط عدد خطوط التليفونات المنزلية / ألف أسرة من السكان 253 خط عام 2021 / 2022مقابل 262 خط عام 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 3,4٪.