فودافون توفر خدمات Triple Play في 7 مشروعات سكنية وسياحية

وقعت شركة فودافون اتفاقية شراكة مع إحدى الشركات العقارية بهدف تقديم أحدث الخدمات الرقمية المتكاملة "Triple Play"في المجتمعات السكنية التي تطورها الشركة، في إطار سعي فودافون مصر لتعزيز التحول الرقمي ونشر التقنيات الحديثة، وتقديم أفضل خدمات المجتمعات العمرانية، وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

وقع الاتفاقية كريم كامل، رئيس قسم خدمات الإنترنت الثابت والمجتمعات العمرانية في شركة "فودافون مصر"، وأمجد منصور الرئيس التنفيذي للشركة العقارية.

وبموجب هذه الشراكة تقدم "فودافون مصر" خدمات Dual Play والتي تتضمن خدمة الإنترنت فائق السرعة، وخدمات التليفون الثابت، عبر كابلات الألياف الضوئية "الفايبر أوبتكس" بسرعات تصل إلى 300 ميجا في الثانية، في 7 مجتمعات سكنية.

قال المهندس كريم كامل، رئيس قسم خدمات الإنترنت الثابت والمجتمعات العمرانية في فودافون مصر، إن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا لتوفير حلول رقمية متطورة للمجتمعات العمرانية الجديدة، باعتبارها إحدى الشركات المرخصة التي يمكنها تقديم الخدمات للمجتمعات العمرانية المغلقة، وبفضل خبرتها الطويلة في مجال الاتصالات واستثماراتها في مجال البنية التحتية، مضيفًا أن فودافون مصر تسعى لتوفير كافة أنواع الخدمات الرقمية على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة، وتتوسع في تقديم الخدمات التكنولوجية للقطاع العقاري وتلبية الطلب المتزايد في هذا المجال، يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030.