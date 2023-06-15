10 نصائح للتغلب على التنمر الإلكتروني

قبل اليوم العالمي لمكافحة التنمر الإلكتروني الذي يصادف يوم 16 يونيو من كل عام، تود كاسبرسكي التركيز على تمكين الشباب، وتقديم بعض النصائح المهمة جداً للآباء للتغلب على مثل هذه المشكلة الخطيرة.

وقال عماد الحفار، رئيس الخبراء التقنيين لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا لدى كاسبرسكي: "إننا نعي تماماً أهمية ضمان سلامة شبابنا في العالم الرقمي اليوم. ورغم أهمية شبكة الإنترنت في مختلف أنشطة التعليم والتفاعل مع الأصدقاء والعائلة والترفيه، إلا أنها تبقى مكاناً خطيراً بسبب التهديدات المستمرة من التنمر الإلكتروني. ومن خلال تزويد الأطفال والأباء بالمعرفة والأدوات اللازمة لحماية أنفسهم عبر الإنترنت، فإننا نوفر لهم الأدوات المثالية للتصفح بثقة وأمان في العالم الرقمي".



وتقدم كاسبرسكي عشر نصائح لمكافحة التنمر الإلكتروني، بهدف تعزيز بيئات رقمية أكثر أماناً واحتراماً للمستخدمين.

كن على معرفة بالأنشطة التي تتم عبر الإنترنت: راقب دائماً المواقع والتطبيقات والأنظمة الأساسية التي تستخدمها، مع ضرورة فهم سياسات الخصوصية والمحتوى المناسب للمشاركة.

إعدادات الخصوصية: استخدم دائماً إعدادات الخصوصية على منصات وتطبيقات الوسائط الاجتماعية، حتى تتمكن من التحكم بمن يرى منشوراتك ومعلوماتك الشخصية.

فكر قبل النشر: تذكر أن الإنترنت يحفظ كل المعلومات. وحتى إذا قمت بحذف منشور أو تعليق أو صورة أو مقطع فيديو، فسيظل بإمكان المستخدمين المستغلين العثور عليه. وإذا لم تكن مرتاحاً من رؤية والديك أو الآخرين لما تنشره، حاول أن تتجنب ذلك من الأصل.

استخدم كلمات مرور قوية: استخدم كلمات مرور معقدة لجميع حساباتك لمنع القرصنة، ولا تشارك كلمات المرور الخاصة بك مع أي شخص.

الإبلاغ عن المتنمرين وحظرهم: توظف معظم المنصات أدوات للإبلاغ عن السلوك المسيء وحظر الأفراد. وإذا شعرت في أي وقت بأي نوع من التهديدات أو المضايقات، فلا تتردد في استخدام هذه الأدوات لحظر هؤلاء المتنمرين عبر الإنترنت والإبلاغ عنهم.

لا تتعامل مع المتصيدين: في الكثير من الأحيان، ربما يزداد الموقف سوءاً إذا قررت التعامل مع المتنمرين أو المتصيدين الآخرين عبر الإنترنت، فهم يبحثون دائماً عن ردود فعل، خاصة إذا بدأت بالخوف منهم. وبدلاً من ذلك، تجاهلهم وقم بالإبلاغ عنها واحظرهم، مع تنبيه والديك إزاء ممارساتهم.

احتفظ بالأدلة: احتفظ دائماً بسجل لاتصالاتك مع هؤلاء المتنمرين عبر الإنترنت، والتقط صوراً للشاشة قبل أن يتمكنوا من حذف محادثاتهم/ سلسلة الحوارات معهم. وإذا تصاعدت الأمور، قد يوفر ذلك دليلاً مفيداً للآباء أو المعلمين أو السلطات المختصة.

اطلب المساعدة: لا تشعر بالوحدة عندما يتعلق الأمر بالتنمر الإلكتروني، بل تحدث إلى شخص تثق به بشأن ما يحدث. وفي هذا الشأن، يمكنك التواصل مع والديك أو معلميك أو مستشار التوجيه المدرسي، لأنه يمكن لهؤلاء تقديم الدعم لك، ومساعدتك في اتخاذ الإجراء المناسب.

ثقف نفسك وساعد الآخرين: إن أفضل ما يمكنك فعله هو استخدام الموارد عبر الإنترنت لتعليم نفسك عن التنمر الإلكتروني، وتحديد مصادر الخطر المحتملة، ومدى تأثيرها على حياتك الشخصية. وأظهر لأصدقائك وعائلتك استعدادك الدائم لتقديم المساعدة لهم من أجل الحفاظ على سلامتهم أيضاً.

تثبيت برنامج أمني موثوق: يعتبر تطبيق Kaspersky Safe Kids على سبيل المثال حلاً متكاملاً للأبوة الرقمية ورفاهية الأسرة، لأنه يتيح للوالدين التحكم بسهولة بممارسات أطفالهم، كما يمكنهم الحصول عليه بسعر مناسب. وباستخدام هذا الحل، يمكن للوالدين مراقبة أطفالهم عبر الإنترنت، وحتى في ظروف غير الاتصال من خلال بعض الحلول مثل النظام العالمي لتتبع المواقع، والحصول على تقارير عن أنشطتهم عبر الإنترنت. ويتم إخفاء المحتوى غير المناسب من خلال خيارات تصفية الويب والبحث الآمن مع منع فتح تطبيقات ومواقع ويب معينة.