منتخب مصر.. أبو علي يستقبل بعثة الفراعنة بالمغرب

يلتقي منتخب مصر نظيره الغيني يوم 14 يونيو المقبل في إطار الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار، ويقام اللقاء على استاد جراند مراكش بالمغرب في مجموعة تضم منتخبات مالاوي، غينيا، وأثيوبيا، ويتصدر منتخبنا الوطني القمة بتسع نقاط في جدول ترتيب.

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بالصور.. جانب من استقبال بعثة منتخب مصر

واستقبل رجل الاعمال المصري كامل ابو على بالمغرب بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم استعدادا لمباراته مع منتخب غينيا فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية ٢٠٢٤

قائمة منتخب مصر استعدادا لمواجهة غينيا

تضم البعثة كابتن حازم امام رئيسا للبعثة و البرتغالى رورى فيتوريا مديرا فنيا مع باقى اعضاء الجهاز و ١٩ لاعبًا هم، محمد صلاح، محمود تريزيجيه، مصطفى محمد، على جبر، أحمد سيد زيزو، عمر مرموش، محمد أبو جبل، محمد صبحى، مصطفى فتحى، أحمد ياسر ريان، هشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، محمود مرعى، محمد حمدى، أحمد أبو الفتوح، مهند لاشين، غنام محمد، محمود حمادة، محمد رضا بوبو بالاضافة الى ٩ لاعيبة من النادى الأهلي الفائز ببطولة افريقيا للمرة ١١ .

وحضر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المران الاخير للمنتخب الوطني على ستاد القاهرة الدولي، قبل السفر الي المغرب لمواجهة غينيا في الجولة الخامسة من تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكوت ديفوار 2023.

وحرص وزير الرياضة على التواجد، من أجل حث اللاعبين على الاستمرار في النتائج الجيدة، بعد تحقيق الفوز ذهابًا وإيابًا على حساب مالاوي في التصفيات ذاتها، خاصة أن المنتخب الوطني يحتاج لنقطة وحيدة فقط أمام غينيا من أجل التأهل لبطولة أفريقيا.

موعد مباراة مصر وغينيا و القناة الناقلة

ويستعد منتخب مصر لمواجهة غينيا مساء الأربعاء المقبل على الملعب الكبير بمدينة مراكش بالمغرب في الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعه مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسابعة مساءً بتوقيت المغرب.

وتُذاع المباراة المرتقبة بين فريقا مصر ونظيره الغيني عبر شبكة قنوات بى ان سبورت، وتبث القاء عبر شاشتها "beIN Sports HD 4" المخصصة للبطولات الأفريقية.