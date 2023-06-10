جمال علام يدعم منتخب مصر قبل مباراتي غينيا وجنوب السودان

زار جمال علام، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، معسكر منتخب مصر، الذي انطلق اليوم السبت استعدادًا لمباراتي غينيا المقرر لها يوم ١٤ يونيو من الشهر الجاري بمراكش في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا ٢٠٢٤، ثم ودية جنوب السودان المقرر لها يوم ١٨ بالقاهرة.

اجتمع جمال علام جلسة مع روي فيتوريا، المدير الفني، وأكد مساندة المجلس للمنتخب والعمل على توفير كل طلبات الفريق، كما طالب اللاعبين بمواصلة نتائجهم الإيجابية الفترة الأخيرة مع المنتخب تحت قيادة روي فيتوريا والفوز على غينيا لتصدر المجموعة، وحسم التأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار.

استقبل روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، اللاعبين الجدد في المعسكر المقام حاليًا بالقاهرة استعدادًا لمباراة غينيا المقرر لها ١٤ يونيو الجاري والمقرر إقامتها بمراكش بالمغرب في إطار مباريات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بكوت ديفوار.

وتشهد قائمة منتخب مصر تواجد ٦ لاعبين في صفوف المنتخب تحت قيادة فيتوريا للمرة الأولى: وهم محمد أبو جبل ومهند لاشين وأحمد رمضان بيكهام ومحمود مرعي وغنام محمد ومحمد رضا بوبو.

وانتظم ١٨ لاعبًا في معسكر المنتخب وهم محمد صلاح ومحمود تريزيجيه ومصطفى محمد وأحمد سيد زيزو وعمر مرموش ومحمد أبو جبل ومحمد صبحى، مصطفى فتحى، أحمد ياسر ريان وهشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، محمود مرعى، محمد حمدى، أحمد أبو الفتوح، مهند لاشين، غنام محمد، محمود حمادة، محمد رضا بوبو، على أن ينتظم على جبر في المعسكر غدًا.

على الجانب الآخر، كشف المدرب البرازيلي، روجيريو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، عن أن الهدف الذي وضعه الفريق تغير بعد حسم التأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب، والمقرر إقامتها في كازبلانكا المغربية خلال الشهر المقبل.

تصريحات ميكالى:



وأوضح ميكالي في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم السبت بمقر الجبلاية، أن الفراعنة أصبح هدفهم التتويج بالبطولة، بعدما نجحوا في الصعود للأدوار الإقصائية من المسابقة.

وأردف المدرب البرازيلي تصريحاته أن الأندية المشاركة في المجموعتين ببطولة أمم أفريقيا أقوياء ومميزين للغاية.

وأشار ميكالي إلى أن جهاز المنتخب المصري للشباب يكثف عمله خلال الفترة الحالية بعدما استبعد المنتخب الجابوني، إذ يرى المدرب البرازيلي أنه فريق يقدم مستويات جيدة ولديهم مدرسة لعب خاصة.

وكان المنتخب الجابوني قد صدر حكمًا ضده من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالاستبعاد من المشاركة بسبب إشراك لاعب فوق السن.

وأضاف ميكالي: "لا بد أن يكون لدينا الحذر، وذلك بسبب أن مجموعتنا في البطولة ليست سهلة".

وتابع: "نحتاج للتركيز على تجنب أية مفاجآت، وجاهزون لمواجهة أي منافس، لذا لا بد أن نؤمن بقدرة مصر على حصد ميدالية في الأولمبياد بالخبرات الموجودة".