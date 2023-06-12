الإثنين 12 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الوزن المسموح للحقائب في سفر الحجاج للأراضي السعودية

بوابة الوفد الإلكترونية

تنطلق اليوم الاثنين، أولى رحلات الحج البري وعدد الحجاج فيها نحو 4 آلاف حاج، ويستمرون في السفر للأراضي المقدسة حتى يوم 19 يونيوالجاري.

اقرأ أيضًا.. 

txt

القباج: التنسيق مع وزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الحجاج الفائزين بالقرعة

كما بدأ أمس الأول سفر أولى أفواج حجاج بيت الله الحرام لعام 1444- 2023، من حجاج القرعة، عن طريق الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران.

وهناك عدد من الاجراءات والإرشادات التي يجب اتباعها من قبل الحجاج تتعلق بمواعيد التواجد في المطار وحجم الأمتعة التي يمكن اصطحابها معهم. 

الوزن المسموح للحجاج في السفر: 

 السماح باصطحاب حقيبتن، لا يزيد وزن الواحدة عن 23 كيلو جراما، وحقيبة يد وزنها 8 كيلو جرامات.

 وفي حالة زيادة وزن الحقائب،  سوف يتم تحصيل قيمة الوزن الزائد نقدًا. 

وعند العودة للقاهرة يسمح بالعودة بعبوة مياه زمزم المصرح بها من السلطات السعودية. 

ويمنع نهائياً اصطحاب الأجولة القماش ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الصحية وتقديم الشهادات المطلوبة.

إقرأ أيضًا.. 

txt

للمرة الأولى.. استمرار موسم العمرة خلال شهر شوال ومد مهلة تسجيل الحجاج حتى ٢٧ أبريل

لابد من  التواجد  في المطارات المصرية قبل موعد السفر بـ4 ساعات في رحلة الذهاب.

وفي رحلة العودة، يجب التواجد في مدينة الحجاج بجدة قبل موعد السفر بـ8 ساعات، وفي مطار المدينة المنورة قبل موعد السفر بـ6 ساعات.

مواد متعلقة

اليوم احتفالية توديع أول أفواج الحجاج بمطار القاهرة

إجراءات عاجلة من مركز الوقاية لللآفات النباتية بالسعودية بشأن الحجاج

السعودية تدعو الحجاج إلى اصطحاب الوثائق الطبية

950 فردًا لإيصال مياه زمزم لمساكن الحجاج بمكة المكرمة

الإعلان عن أكبر خطة تشغيلية فى تاريخ الحرمين لاستقبال الحجاج

6 مطارات داخلية بالسعودية لاستقبال الحجاج
الجريدة الورقية