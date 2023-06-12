الوزن المسموح للحقائب في سفر الحجاج للأراضي السعودية

تنطلق اليوم الاثنين، أولى رحلات الحج البري وعدد الحجاج فيها نحو 4 آلاف حاج، ويستمرون في السفر للأراضي المقدسة حتى يوم 19 يونيوالجاري.

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كما بدأ أمس الأول سفر أولى أفواج حجاج بيت الله الحرام لعام 1444- 2023، من حجاج القرعة، عن طريق الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران.

وهناك عدد من الاجراءات والإرشادات التي يجب اتباعها من قبل الحجاج تتعلق بمواعيد التواجد في المطار وحجم الأمتعة التي يمكن اصطحابها معهم.

الوزن المسموح للحجاج في السفر:

السماح باصطحاب حقيبتن، لا يزيد وزن الواحدة عن 23 كيلو جراما، وحقيبة يد وزنها 8 كيلو جرامات.

وفي حالة زيادة وزن الحقائب، سوف يتم تحصيل قيمة الوزن الزائد نقدًا.

وعند العودة للقاهرة يسمح بالعودة بعبوة مياه زمزم المصرح بها من السلطات السعودية.

ويمنع نهائياً اصطحاب الأجولة القماش ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الصحية وتقديم الشهادات المطلوبة.

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لابد من التواجد في المطارات المصرية قبل موعد السفر بـ4 ساعات في رحلة الذهاب.

وفي رحلة العودة، يجب التواجد في مدينة الحجاج بجدة قبل موعد السفر بـ8 ساعات، وفي مطار المدينة المنورة قبل موعد السفر بـ6 ساعات.