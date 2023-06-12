مصر للطيران تسير رحلة خاصة لنقل المنتخب الوطني إلى المغرب

أقلعت الرحلة الخاصة رقم MS3040 من طراز بوينج B737-800 من مطار القاهرة الدولي إلي مطار مراكش الدولي بالمملكة المغربية الشقيقة لنقل بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لملاقاة نظيره الغيني في ستاد مراكش ضمن منافسات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية كوت ‏ديفوار 2023.

مصر للطيران

وقدمت مصر للطيران_الناقل الوطني للاتحاد المصري لكرة القدم بالتعاون مع الشركة الراعية كافة تسهيلات السفر لنقل بعثة المنتخب الوطني علي متن الرحلة الخاصة.

هذا وقد وصلت صباح اليوم إلي مطار القاهرة الدولي قادمة من مطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية الرحلة الخاصة رقم MS3101 وعلي متنها بعثة النادي الأهلي بعد تتويجه باللقب الحادي عشر لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

مصرللطيران_الناقل الوطني

تتمني التوفيق للمنتخبات الوطنية

وكل الفرق الرياضية المصرية التي تشارك في البطولات القارية والعالمية.