المصريون في الخارج يحتفلون بفوز الأهلي بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا

هنأ بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج جماهير النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي بقيادة الكابتن محمود الخطيب وجميع اللاعبين والجهاز الفني وذلك بمناسبة تتويج الأهلي ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري وذلك للمرة الحادية عشرة.

النمسا

وقال بهجت العبيدي أن لاعبي الأهلي كانوا على قدر المسؤولية ورفعوا راية مصر واسمها في احد أهم المحافل الرياضية القارية وقدموا أداء راقيا استطاعوا به اقتناص لقب البطولة في مركب محمد الخامس في قلب العاصمة المغربية.

المانيا

ومن ناحيته تقدم علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا "وهو زملكاوي" بالتهنئة لشعب مصر العظيم وذلك بمناسبة فوز النادي الأهلي ببطولة أفريقيا مؤكدا أن الأهلي مؤسسة رياضية مصرية ناجحة ويجب أن يفخر بها جميع أبناء الشعب المصري.

سويسرا

ومن سويسرا قال جمال حماد رئيس بيت العائلةالمصريةبجنيف"وهو من مشجعي نادي المحلة" أن النادي الأهلي رفع رؤوسنا جميعا، وأنه خير من يمثل الكرة والرياضة المصرية، مقدمة التهنئة لمجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ولكل جماهير النادي الأهلي والشعب المصري جميعا.

هولندا

وفي هولندا أعرب الدكتور محمود السلاموني رئيس بيت العائلة المصرية في هولندا "أهلاوي ومتزوج من مغربية" أن النادي الأهلي رفع رأسنا في المغرب الشقيق وأن أداء اللاعبين كان عند حسن الظن بهم، وعن الأجواء العائلية أكد أن الأسرة كانت منقسمة فالزوجة تشجع الوداد وأنا طبعا أشجع الأهلي والأبناء موزعون بين الفريقين، لكن الحمد لله الأهلي حسم اللقب وأكد تفوقه الأفريقي وأخذ بالثأر من الوداد الذي فاز العام الماضي بطريقة لم تكن نزيهة بالشكل الكافي.

ايطاليا

ومن إيطاليا أعرب الدكتور وائل عبد القادر رئيس جمعية الثقافة المصرية الإيطالية "يشجع نادي الاتحاد السكندري" عن فرحته العارمة بفوز النادي الأهلي ببطولة أفريقيا مؤكدا أن هذا الفوز يصب في مصلحة الكرة المصرية التي يمثلها النادي الأهلي خير تمثيل.

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