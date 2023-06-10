فيتوريا لـ أحمد حجازي : “أتمنى لك الشفاء .. وننتظر عودتك أقوى”

علق البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر عبر صفحته بإنستجرام موجها رسالة لأحمد حجازي قائد منتخب مصر و اتحاد جدة السعودي عقب إجرائه عملية الرباط الصليبي.



ويستعد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر لمواجهة غينيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية بدون مدافعه أحمد حجازي بسبب الإصابة.



ووجه روي فيتوريا رسالة إلى أحمد حجازي بعد عملية الرباط الصليبي قائلاً : " أحمد حجازي أتمنى لك الشفاء العاجل وننتظر عودتك أقوى".



وأعلن نادي اتحاد جدة السعودي، مساء الجمعة، خضوع المدافع المصري أحمد حجازي، لعملية جراحية ناجحة، فى الرباط الصليبي للركبة اليسري، يوم الأربعاء الماضي، فى العاصمة الإنجليزية لندن.



وأصدر نادى الاتحاد، بيانا رسميا، جاء فيه: "أجرى اللاعب أحمد حجازي، يوم الأربعاء الماضي، عملية جراحية فى الرباط الصليبي للركبة اليسري، تحت إشراف الجراح الإنجليزي، اندي ويليامز، فى العاصمة البريطانية لندن تكللت بحمد الله بالنجاح".



وأضاف: "سوف يخضع اللاعب خلال المرحلة المقبلة، لبرنامج علاجي، وتأهيلي قبل عودته للمشاركة فى التدريبات الجماعية".

وسغيب أحمد حجازي عن تشكيلة منتخب مصر تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا في الفترة المقبلة.

مشوار أحمد حجازي مع اتحاد جدة

وكان أحمد حجازي قد تعرض للإصابة في مباراة اتحاد جدة والفيحاء في الجولة قبل الأخيرة من الدوري السعودي.

وتوج أحمد حجازي بالدوري السعودي وكأس السوبر المحلي مع اتحاد جدة في موسم 2022-2023.

وتأكد غياب أحمد حجازي عن المشاركة مع اتحاد جدة في البطولة العربية للأندية.

وخاض أحمد حجازي إجمالي 80 مباراة بمختلف المسابقات منذ انتقاله لفريق اتحاد جدة السعودي.

وكان اتحاد جدة السعودي قد أتم تعاقده مع أحمد حجازي في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2021 قادمًا من ويست بروميتش الإنجليزي.

ولعب أحمد حجازي 28 مباراة مع اتحادة في موسم 2022-2023 من الدوري السعودي، وقد تمكن من المساهمة في 5 أهداف بتسجيله 4 أهداف وصناعة هدف واحد.