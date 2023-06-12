منتخب مصر يطير للمغرب استعدادًا لمواجهة غينيا بتصفيات أمم أفريقيا

تحركت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ، من مطار القاهرة في طريقها إلى المغرب لمواجهة منتخب غينيا في المباراة المقرر لها يوم ١٤ يونيو الجاري في الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار.

يرافق بعثة منتخب مصر المتجهة إلى المغرب ، الكابتن حازم إمام عضو اتحاد الكرة المشرف علي المنتخب و رئيس البعثة.

تضم قائمة منتخب مصر المسافرة للمغرب ١٩ لاعبًا هم ، محمد صلاح و محمود تريزيجيه و مصطفي محمد و علي جبر و أحمد سيد زيزو و عمر مرموش و محمد أبو جبل ومحمد صبحى، مصطفى فتحى، أحمد ياسر ريان و هشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، محمود مرعى، محمد حمدى، أحمد أبو الفتوح، مهند لاشين، غنام محمد، محمود حماده، محمد رضا بوبو ،على أن ينضم لاعبو الأهلي التسعة لمعسكر المنتخب في مراكش اليوم وهم محمد الشناوي و محمد عبد المنعم و ياسر إبراهيم و محمد هاني و حمدي فتحي و مروان عطية و حسين الشحات و أحمد عبد القادر و محمود عبد المنعم كهربا .

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا

وتذاع مباراة منتخب مصر ونظيره الغيني في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد جراند مراكش بالمغرب يوم 14 يونيو المقبل عبر شبكة قنوات بي إن سبورت.

فيتوريا يصب غضبه قبل مواجهة غينيا

عبر البرتغالي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر عن غضبه من موقف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعدم التدخل ومطالبة الجانب المصري بحل الأمر مع غينيا دون تدخل منهم، حيث أن فترة التوقف الدولي تبدأ من يوم 12 حتى يوم 20 يونيو.

ويري فيتوريا أن مصر الدولة الوحيدة التي ستلعب مباراة يوم 14 يونيو، وكان من الممكن أن يتم لعب المباراة يوم 16 أو 17 من الشهر بدلا من يوم 14، وبالتالي الوقت ضيق جدا، ومن الممكن أن يحدث إصابات.

وأوضح أن اتحاد الكرة مسئول عما حدث لـ عدم اعتراضه على تحديد موعد المباراة، رغم تواجد الأهلي في نهائي أفريقيا يوم 11 يونيو.

وصرح فيتوريا في المؤتمر الصحفي: "معسكر شهر يونيو يتضمن مباراتين، سنبدأ العمل منذ يوم 10 بالشهر الجاري وسنخوض المباراتين يومي 14 و18".